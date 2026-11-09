Merz, la 37 de ani de la căderea Zidului Berlinului: „Libertatea și democrația nu trebuie considerate niciodată garantate. Să le protejăm”

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la protejarea libertății și democrației în Germania și Europa, cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la căderea Zidului Berlinului, amintind că ziua de 9 noiembrie marchează atât cele mai întunecate, cât și cele mai fericite momente din istoria Germaniei.

„Ziua de 9 noiembrie marchează atât cele mai întunecate, cât și cele mai fericite momente din istoria noastră: antisemitismul și persecuțiile, începuturile democrației și căderea Zidului. Libertatea și democrația nu trebuie considerate niciodată garantate. Să le protejăm – în Germania și în Europa!”, a scris Merz, pe X.

Der 9. November steht für die dunkelsten und die glücklichsten Stunden unserer Geschichte: für Antisemitismus und Verfolgung, für den Beginn der Demokratie und den Fall der Mauer. Freiheit und Demokratie sind nie selbstverständlich. Schützen wir sie – in Deutschland und Europa. https://t.co/QJRbIB5hq3 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 9, 2026

Ziua de 9 noiembrie ocupă un loc aparte în memoria colectivă a Germaniei.

În 1918, abdicarea Kaiserului Wilhelm al II-lea a deschis calea proclamării republicii. În 1938, regimul nazist a declanșat atacuri la nivel național, care au marcat începutul exterminării sistematice a evreilor și o intensificare drastică a persecuțiilor împotriva acestora. Iar în 1989, căderea Zidului Berlinului a semnalat sfârșitul divizării Germaniei și începutul reunificării, relatează Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a informat duminică seară pe liderii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) că intenționează să o propună pe Ilse Aigner pentru funcția de președinte federal, relatează DW, citând agențiile dpa, AFP și Reuters. Dacă va fi aleasă pe 30 ianuarie 2027, președinta parlamentului landului Bavaria va deveni prima femeie care ocupă cea mai înaltă funcție în statul german.