Merz, la 37 de ani de la căderea Zidului Berlinului: „Libertatea și democrația nu trebuie considerate niciodată garantate. Să le protejăm”

U.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© European Union 2026

Cancelarul german Friedrich Merz a făcut apel la protejarea libertății și democrației în Germania și Europa, cu ocazia împlinirii a 37 de ani de la căderea Zidului Berlinului, amintind că ziua de 9 noiembrie marchează atât cele mai întunecate, cât și cele mai fericite momente din istoria Germaniei. 

„Ziua de 9 noiembrie marchează atât cele mai întunecate, cât și cele mai fericite momente din istoria noastră: antisemitismul și persecuțiile, începuturile democrației și căderea Zidului. Libertatea și democrația nu trebuie considerate niciodată garantate. Să le protejăm – în Germania și în Europa!”, a scris Merz, pe X.

Ziua de 9 noiembrie ocupă un loc aparte în memoria colectivă a Germaniei.

În 1918, abdicarea Kaiserului Wilhelm al II-lea a deschis calea proclamării republicii. În 1938, regimul nazist a declanșat atacuri la nivel național, care au marcat începutul exterminării sistematice a evreilor și o intensificare drastică a persecuțiilor împotriva acestora. Iar în 1989, căderea Zidului Berlinului a semnalat sfârșitul divizării Germaniei și începutul reunificării, relatează Agerpres.

Cancelarul german Friedrich Merz i-a informat duminică seară pe liderii Uniunii Creștin-Democrate (CDU) că intenționează să o propună pe Ilse Aigner pentru funcția de președinte federal, relatează DW, citând agențiile dpa, AFP și Reuters. Dacă va fi aleasă pe 30 ianuarie 2027, președinta parlamentului landului Bavaria va deveni prima femeie care ocupă cea mai înaltă funcție în statul german.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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