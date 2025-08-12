Merz, Macron, Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri UE, cu excepția lui Orban, fac apel la Trump să apere interesele de securitate ale Europei și Ucrainei la întâlnirea cu Putin din Alaska

Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.

„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.

Documentul subliniază că „poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, iar „drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina”.

Potrivit liderilor europeni, „negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților”.

Declarația atrage atenția că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei „are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională” și reafirmă convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.

Uniunea Europeană, „în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, pe măsură ce aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare”. Liderii UE precizează că vor continua să mențină și să impună „măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”.

„O Ucraină capabilă să se apere eficient reprezintă o parte integrantă a oricăror viitoare garanții de securitate”, notează declarația, adăugând că UE și statele membre sunt pregătite „să contribuie în continuare la garanții de securitate, în funcție de competențele și capacitățile proprii, în conformitate cu dreptul internațional, cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre”.

De asemenea, Uniunea Europeană „subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin” și se angajează să continue sprijinul pentru drumul acesteia „către aderarea la UE”.