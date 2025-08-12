U.E.
Merz, Macron, Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri UE, cu excepția lui Orban, fac apel la Trump să apere interesele de securitate ale Europei și Ucrainei la întâlnirea cu Putin din Alaska
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția celui ungar, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar Viktor Orban.
Documentul subliniază că „poporul Ucrainei trebuie să aibă libertatea de a-și decide viitorul”, iar „drumul spre pace în Ucraina nu poate fi decis fără Ucraina”.
Potrivit liderilor europeni, „negocieri cu adevărat semnificative pot avea loc doar în contextul unui armistițiu sau al reducerii ostilităților”.
Declarația atrage atenția că războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei „are implicații mai largi pentru securitatea europeană și internațională” și reafirmă convingerea că „o soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”.
Uniunea Europeană, „în coordonare cu SUA și alți parteneri cu aceleași viziuni, va continua să ofere sprijin politic, financiar, economic, umanitar, militar și diplomatic Ucrainei, pe măsură ce aceasta își exercită dreptul inerent la autoapărare”. Liderii UE precizează că vor continua să mențină și să impună „măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”.
„O Ucraină capabilă să se apere eficient reprezintă o parte integrantă a oricăror viitoare garanții de securitate”, notează declarația, adăugând că UE și statele membre sunt pregătite „să contribuie în continuare la garanții de securitate, în funcție de competențele și capacitățile proprii, în conformitate cu dreptul internațional, cu respectarea deplină a politicii de securitate și apărare a anumitor state membre și ținând cont de interesele de securitate și apărare ale tuturor statelor membre”.
De asemenea, Uniunea Europeană „subliniază dreptul inerent al Ucrainei de a-și alege propriul destin” și se angajează să continue sprijinul pentru drumul acesteia „către aderarea la UE”.
UE pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, anunță Kaja Kallas: „Atât timp cât Rusia nu acceptă un armistițiu complet, nu ar trebui să discutăm despre concesii”
Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat luni șefa diplomației europene, Kaja Kallas, avertizând că nu trebuie acordate concesii Moscovei.
„Atât timp cât Rusia nu a acceptat un armistițiu complet și necondiționat, nu ar trebui să discutăm nici măcar despre concesii”, a spus Kallas într-o declarație, potrivit Reuters.
„Ordinea pașilor este importantă. Mai întâi, o încetare a focului necondiționată, cu un sistem solid de monitorizare și garanții de securitate de nezdruncinat”, a spus ea, adăugând că „vom lucra la cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni”.
În cadrul reuniunii extraordinare de luni, convocată de Kaja Kallas, miniștrii de externe ai UE și-au exprimat sprijinul pentru demersurile SUA menite să ducă la o pace justă.
„Între timp, lucrăm la noi sancțiuni împotriva Rusiei, la sprijin militar suplimentar pentru Ucraina și la sprijinirea necesităților bugetare ale Ucrainei, precum și a procesului de aderare a acesteia la UE”, a scris șefa diplomației europene, pe X.
De asemenea, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu lideri europeni, președintele Statelor Unite Donald Trump și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, discuția urmând să aibă loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin, pe tema războiului din Ucraina.
Merz și alți lideri europeni solicită ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice discuții de pace sau schimburi teritoriale între Moscova și Kiev să poată avea loc.
Ministrul german de Externe respinge ideea că europenii sunt doar simpli spectatori în privința viitorului Ucrainei: Întâlnirea Trump-Putin poate fi doar „un început” pentru condițiile demarării negocierilor de pace
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a respins ideea că europenii sunt simpli spectatori în ceea ce privește viitorul Ucrainei, informează The Guardian.
Președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta despre războiul pornit de Moscova împotriva Ucrainei.
Potrivit declarațiilor lui Trump, Statele Unite vor încerca să recupereze teritorii pentru Ucraina în dialogul pe care îl vor avea cu Rusia, în contextul informațiilor vehiculate în presă conform cărora o posibilă înțelegere de pace în Ucraina cuprinde o cedare de teritorii, fapt ce a generat îngrijorare în rândul europenilor și în Ucraina.
După întâlnirea cu omologii din UE, desfășurată luni, Wadephul a declarat pentru postul public german ZDF că europenii „sunt uniți” și că, prin urmare, „vor fi ascultați” la Washington și Moscova.
„Este important ca Trump să asculte vocea Europei, și este bine că Germania se face auzită”, a spus Wadephul, făcând trimitere la reuniunea în regim de videoconferință, convocată de cancelarul german Friedrich Merz pentru miercuri. „Europenii au o mare influență pur și simplu pentru că au o poziție comună”, a continuat acesta.
El a afirmat că europenii au în continuare opinia clară că orice negocieri privind viitorul Ucrainei pot avea loc numai după ce se va ajunge la un acord de încetare a focului și acesta va fi respectat, și a spus că summitul de vineri poate fi doar „un început” pentru a discuta condițiile în care ar putea începe negocierile de pace.
„Simplul fapt că Ucraina este acum dispusă să discute statu quo-ul este deja o concesie, deoarece Rusia ocupă teritoriul ucrainean, încălcând dreptul internațional. Armele trebuie să tacă pentru a permite negocierile”, a spus Wadephul.
El a insistat că numai Kievul poate lua decizii cu privire la soarta Ucrainei.
„Noi, europenii, nu putem permite nimănui altcuiva să decidă în această privință. Noi nu o vom face și nici Statele Unite ale Americii nu o pot face”, a spus el.
El a recunoscut că un viitor acord de pace ar putea „include concesii” din partea Ucrainei, dar aceasta este o „chestiune care va fi decisă mai târziu”. Discuțiile din această săptămână vizează crearea „condițiilor echitabile pentru aceste negocieri”.
Wadephul a afirmat că, în final, viitorul Ucrainei ține de „securitatea europeană”, motiv pentru care liderii europeni nu vor rămâne pasivi „în timp ce deciziile sunt luate fără consultarea europenilor”.
„Europenii vor continua să susțină Ucraina, așa cum am făcut-o pe tot parcursul războiului”, a afirmat el, Germania rămânând „în prima linie a acestui sprijin”.
Liderii europeni, cu excepția Ungariei, au adoptat o declarație comună în care subliniază că Ucraina trebuie să își aleagă singură propriul destin, o formulare ce reflectă frustrarea față de incertitudinea prezenței Kievului la masa dialogului de pe 15 august, deși vicepreședintele american J.D. Vance a anunțat că SUA dorește să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski.
În preambulul întâlnirii ruso-americane de vineri, cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru miercuri un summit virtual de urgență cu liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, președinții Comisiei Europene și Consiliului European, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Statelor Unite Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski în vederea unei coordonări transatlantice.
După întrevederea de vineri cu Putin, Donald Trump îi va informa pe partenerii europeni și pe liderul ucrainean despre propunerea Rusiei.
Revoltă internă în rândul funcționarilor instituțiilor europene față de poziția blocului privind Israelul: UE nu își urmează principiile fondatoare
Un număr tot mai mare de funcționari ai instituțiilor europene intră într-un conflict deschis cu Comisia Europeană, acuzând blocul că nu face suficient pentru a presa Israelul, în timp ce acesta este acuzat de comiterea de crime de război în Gaza, relatează Politico.
„UE a impus complicitate angajaților, a încălcat obligațiile noastre morale și legale, a suprimat rezistența de conștiință și a întârziat acțiuni semnificative”, a declarat pentru Politico o oficială identificată sub numele de Ramona, de teama repercusiunilor profesionale.
Serviciul diplomatic al UE a acuzat deja Israelul de încălcarea obligațiilor privind drepturile omului prevăzute în acordul comercial UE–Israel și a analizat posibilitatea de a exclude statul israelian din relațiile comerciale preferențiale și din programul de cercetare Orizont Europa. Liderii europeni nu au ajuns, însă, la un acord, atrăgând critici potrivit cărora Bruxelles-ul nu își respectă propriile tratate.
Purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Arianna Podestà, a afirmat că politica externă este responsabilitatea guvernelor naționale și a avertizat personalul să rămână „imparțial, loial și neutru”. „Locul de muncă, sediile administrației și instrumentele de lucru puse la dispoziția personalului nu sunt locul pentru activism, nici pentru, nici împotriva anumitor cauze politice”, a spus Podestà, adăugând că scrisorile interne nu trebuie făcute publice și că eventualele încălcări ale obligațiilor funcționarilor vor fi evaluate.
Protestatarii contestă, însă, utilitatea acestor canale interne, afirmând că le-au folosit deja fără rezultate. Din iulie, aproximativ 1.500 de oficiali din cele 32.000 de angajați ai Comisiei au semnat o scrisoare deschisă în care avertizează că, fără presiuni asupra Israelului pentru a permite mai mult ajutor umanitar, numărul deceselor cauzate de foamete în Gaza va crește „exponențial”.
Un grup de funcționari ia în calcul acțiuni sindicale, însă sindicatele sunt divizate pe tema Israelului, iar protestatarii se tem de posibile consecințe legale și profesionale. Potrivit unei scrisori interne obținute de Politico, trimisă de grupul EU Staff for Peace, unele forme de protest ar fi fost reprimate prin „intimidare”, inclusiv îmbrânceli din partea agenților de securitate, rezilierea contractelor și interzicerea unor petiții interne.
Într-un incident menționat, șapte oficiali purtând tricouri cu mesajul „Say no to genocide” ar fi fost escortați cu forța din cantina clădirii Europa a Consiliului European, unul dintre ei fiind agresat fizic, iar altul obligat să șteargă filmările din telefon.
Podestà a negat că protestatarii au fost intimidați sau forțați să demisioneze din alte motive decât „nevoile serviciului și performanța individuală”. Consiliul European a confirmat îndepărtarea funcționarilor din cantină, argumentând că protestul a fost unul „politic”.
Funcționarii contestă această etichetare, susținând că obiectivul lor este ca UE „să respecte propriile tratate și dreptul internațional”. „Aceasta este o instituție născută pentru a răspândi pacea în Europa și în lume — iar dimensiunea globală este foarte importantă pentru UE, fiind consacrată în toate directivele și politicile noastre. Problema este că UE nu își urmează principiile fondatoare”, a declarat un alt oficial european pentru Politico.
