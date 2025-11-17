Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii

Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron.

Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul european „este la origine o formulare franceză mai degrabă decât germană”, însă „astăzi o preiau pentru că o consider necesară”.

Cancelarul a insistat că „trebuie să devenim mai suverani și independenți în numeroase domenii politice și economice”, avertizând că Germania și Europa nu mai pot să se „baze pe faptul că America ne apără, că China ne furnizează materii prime sau că Rusia va fi într-o zi un garant al păcii”.

Declarațiile sale vin înaintea întrevederii cu Emmanuel Macron, axată pe promovarea „suveranității digitale” europene și pe reducerea dependenței de giganții tehnologici americani, în special în domeniul inteligenței artificiale și al serviciilor de cloud.

„Lumea se schimbă. În această situație, Germania și Franța trebuie să caute o cooperare mai apropiată”, a subliniat el.

Wir müssen souverän werden: Wir können uns nicht mehr darauf verlassen, dass Amerika uns verteidigt, China die Rohstoffe liefert und Russland Frieden möchte. Die Welt verändert sich. Da müssen Deutschland und Frankreich den Schulterschluss suchen. pic.twitter.com/FgZTaHDheM — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 17, 2025

Criza energetică declanșată după invazia rusă în Ucraina, lipsa unor materii prime și poziția dominantă a Chinei în sectoare esențiale — precum semiconductori, baterii sau pământuri rare — au scos în evidență vulnerabilitățile Europei, dar mai ales ale modelului industrial german, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Friedrich Merz a criticat totodată dificultățile administrative care frânează funcționarea pieței unice, afirmând că aceasta, lansată acum peste 40 de ani, s-a transformat într-un „monstru birocratic”, perceput de companii mai degrabă ca o barieră decât ca un spațiu al oportunităților.

În acest context, cancelarul a reamintit convocarea, la inițiativa sa, unui Consiliu extraordinar al liderilor europeni pe 12 februarie, dedicat competitivității industriei europene și reducerii poverii birocratice.

Ulterior, într-un discurs susținut la un congres bancar la Frankfurt, Merz a apreciat că reglementarea instituțiilor financiare din Europa este „prea riguroasă”. El a recunoscut că măsurile adoptate după criza financiară din 2008–2009 „rămân corecte”, dar a punctat că „ceea ce vedem în prezent în SUA și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în alte părți ale Europei, oferă mult mai multe posibilități de finanțare a companiilor decât la noi”.

Ca exemplu, a menționat compania germană BioNTech, devenită lider global datorită vaccinului său ARNm împotriva COVID, dar care a ales bursa Nasdaq din New York pentru atragerea capitalului necesar dezvoltării.

Merz a afirmat că „nu mai vrea să accepte” ca firmele europene inovatoare să fie nevoite să se orienteze spre piața americană pentru finanțare, reiterând apelul pentru o „piață financiară europeană performantă și eficientă”, care să includă un centru financiar major, capabil să concureze marile hub-uri americane și asiatice.

În acest sens, el a făcut referire la Uniunea capitalurilor — redenumită Uniunea economisirii și investițiilor — un proiect recurent pe agenda summit-urilor europene, care urmărește armonizarea reglementărilor burselor naționale. Obiectivul declarat este canalizarea economiilor europenilor către investiții menite să consolideze competitivitatea companiilor și să susțină tranzițiile digitală și ecologică, notează AFP.