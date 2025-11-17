U.E.
Merz preia de la Macron conceptul Europei suverane: Este o formulare franceză necesară. Nu ne mai putem baza că SUA ne apără, China ne dă materii prime și Rusia va redeveni garant al păcii
Europa are nevoie de mai multă suveranitate și de mai puțină birocrație, a pledat luni cancelarul german Friedrich Merz, în ajunul unui summit dedicat digitalizării, organizat la Berlin împreună cu președintele francez Emmanuel Macron.
Vorbind la un forum economic găzduit de cotidianul bavarez Süddeutsche Zeitung, Merz a subliniat că asocierea conceptului de suveranitate cu proiectul european „este la origine o formulare franceză mai degrabă decât germană”, însă „astăzi o preiau pentru că o consider necesară”.
Cancelarul a insistat că „trebuie să devenim mai suverani și independenți în numeroase domenii politice și economice”, avertizând că Germania și Europa nu mai pot să se „baze pe faptul că America ne apără, că China ne furnizează materii prime sau că Rusia va fi într-o zi un garant al păcii”.
Declarațiile sale vin înaintea întrevederii cu Emmanuel Macron, axată pe promovarea „suveranității digitale” europene și pe reducerea dependenței de giganții tehnologici americani, în special în domeniul inteligenței artificiale și al serviciilor de cloud.
„Lumea se schimbă. În această situație, Germania și Franța trebuie să caute o cooperare mai apropiată”, a subliniat el.
Criza energetică declanșată după invazia rusă în Ucraina, lipsa unor materii prime și poziția dominantă a Chinei în sectoare esențiale — precum semiconductori, baterii sau pământuri rare — au scos în evidență vulnerabilitățile Europei, dar mai ales ale modelului industrial german, relatează AFP, potrivit Agerpres.
Friedrich Merz a criticat totodată dificultățile administrative care frânează funcționarea pieței unice, afirmând că aceasta, lansată acum peste 40 de ani, s-a transformat într-un „monstru birocratic”, perceput de companii mai degrabă ca o barieră decât ca un spațiu al oportunităților.
În acest context, cancelarul a reamintit convocarea, la inițiativa sa, unui Consiliu extraordinar al liderilor europeni pe 12 februarie, dedicat competitivității industriei europene și reducerii poverii birocratice.
Ulterior, într-un discurs susținut la un congres bancar la Frankfurt, Merz a apreciat că reglementarea instituțiilor financiare din Europa este „prea riguroasă”. El a recunoscut că măsurile adoptate după criza financiară din 2008–2009 „rămân corecte”, dar a punctat că „ceea ce vedem în prezent în SUA și în alte regiuni ale lumii, inclusiv în alte părți ale Europei, oferă mult mai multe posibilități de finanțare a companiilor decât la noi”.
Ca exemplu, a menționat compania germană BioNTech, devenită lider global datorită vaccinului său ARNm împotriva COVID, dar care a ales bursa Nasdaq din New York pentru atragerea capitalului necesar dezvoltării.
Merz a afirmat că „nu mai vrea să accepte” ca firmele europene inovatoare să fie nevoite să se orienteze spre piața americană pentru finanțare, reiterând apelul pentru o „piață financiară europeană performantă și eficientă”, care să includă un centru financiar major, capabil să concureze marile hub-uri americane și asiatice.
În acest sens, el a făcut referire la Uniunea capitalurilor — redenumită Uniunea economisirii și investițiilor — un proiect recurent pe agenda summit-urilor europene, care urmărește armonizarea reglementărilor burselor naționale. Obiectivul declarat este canalizarea economiilor europenilor către investiții menite să consolideze competitivitatea companiilor și să susțină tranzițiile digitală și ecologică, notează AFP.
Comisarul european pentru apărare cere țărilor de pe flancul estic să își acorde garanții reciproce de apărare, alături de articolul 5 din Tratatul NATO și clauza de apărare reciprocă din Tratatul UE
Uniunea Europeană are propria sa clauză de apărare reciprocă, însă aceasta este considerată mai slabă decât articolul 5 al Tratatului NATO, iar comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, pare să își dorească schimbarea acestei situații, în contextul în care armata americană își reconsideră prezența militară în Europa, relatează Euronews.
Țările din Uniunea Europeană ar trebui să aibă „garanții multiple” pentru securitatea lor, alături de Articolul 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” privind modul de funcționare a propriei clauze de apărare mutuală a UE a declarat, luni, Andrius Kubilius.
„Noi, lituanienii, am învățat din istoria noastră că este mai bine să avem garanții multiple pentru securitatea noastră”, a spus comisarul european de la Vilnius, unde a participat la o conferință intitulată „Apărarea Balticii 2025: Lecții de război din Ucraina”.
„Va fi bine ca, pe lângă garanțiile oferite de Articolul 5 al NATO, să avem și garanțiile prevăzute de Articolul 42.7 al Uniunii Europene, cu un mecanism clar privind modul în care acestea vor fi implementate. De asemenea, va fi bine să avem garanții că toate țările de pe flancul estic se vor apăra reciproc în același mod în care se pregătesc să se apere pe ele însele”, a adăugat fostul premier lituanian.
Clauza de apărare reciprocă a Uniunii Europene – articolul 42.7 din Tratatul de la Lisabona – a fost aprobată în 2007 și este în vigoare din 2009. La fel ca echivalentul său din NATO, aceasta este în primul rând un instrument politic, dar a fost considerată în mod tradițional mai slabă comparativ cu Articolul 5.
Acest lucru se datorează, în parte, faptului că majoritatea statelor membre ale UE fac parte și din Alianța Nord-Atlantică, în cadrul căreia se antrenează în mod regulat sub comanda directă a NATO.
În cadrul aceluiași discurs, Kubilius a avertizat că Rusia ar putea testa capacitățile de apărare ale NATO „în următorii doi sau patru ani”, sugerând că acest scenariu ar putea include chiar și un atac asupra unui stat baltic.
Comisarul a făcut referire la evaluări ale serviciilor de informații occidentale care indică faptul că Kremlinul explorează activ scenarii pentru posibile atacuri asupra Alianței Nord-Atlantice. Evaluările inițiale lansate de țările occidentale, dar și de secretarul general al NATO se refereau la faptul că Rusia ar putea ataca NATO în cinci ani.
De asemenea, Kubilius a precizat că, dacă conflictul din Ucraina se va încheia cu un acord de pace, trupele ucrainene ar putea fi trimise să ajute la apărarea frontierelor estice ale UE împotriva Rusiei, scrie Politico Europe.
„Ar fi bine ca armata ucraineană, testată în luptă, după restabilirea păcii în Ucraina, să fie pregătită să fie prezentă în toate țările din regiunea noastră de frontieră, începând cu regiunea baltică și Lituania, alături de brigada germană și batalioanele americane care se rotesc”, a declarat Kubilius la Vilnius.
Nawrocki dorește ca Polonia să fie un “lider” în UE și al relațiilor Europa-SUA și consideră că UE “se îndepărtează de fundația pe care a fost construită”
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a declarat luni, într-un interviu menit să marcheze 100 de zile de la instalarea în funcție, că țara sa dorește să devină „un lider” în Uniunea Europeană și în relațiile dintre UE și Statele Unite, relatează TVP World.
Nawrocki, un eurosceptic de dreapta, inaugurat în luna august, a intrat în conflict cu premierul centrist Donald Tusk în privința numirilor, reformelor și vetourilor prezidențiale care blochează agenda pro-UE a guvernului.
În primele sale 100 de zile de mandat, șeful statului a încercat să construiască un cvasi-sistem prezidențial și să își asume rolul de lider al conservatorilor naționali.
Într-un interviu acordat săptămânalului conservator Do Rzeczy, Nawrocki a afirmat că UE „se îndepărtează de fundația pe care a fost construită”. El a spus că sarcina sa, ca președinte, nu este să conteste apartenența Poloniei la UE, ci să folosească cooperarea regională pentru a consolida influența Varșoviei.
El a declarat că „Polonia are aspirații să devină un lider în Uniunea Europeană și, de asemenea, un lider al relațiilor transatlantice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite”, după ce la nici o lună de la preluarea mandatului a fost primit la Casa Albă de președintele american Donald Trump.
„Îmi văd rolul de președinte al Poloniei nu ca pe cineva care pune sub semnul întrebării prezența noastră în Uniunea Europeană, ci ca pe un lider care, bazându-se pe țările din regiunea noastră, pe sensibilitatea și emoțiile noastre, va construi o Polonie mai puternică în Uniunea Europeană, una care să asculte și acele țări care au avertizat cu privire la cele mai mari crize ale UE”, a adăugat el.
Nawrocki a susținut că multe dintre problemele recente ale Uniunii Europene ar fi putut fi evitate dacă liderii din Europa Occidentală ar fi luat în serios aceste avertismente.
„Dacă liderii Europei Occidentale ar fi ascultat acele țări și ar fi permis o discuție deschisă, multe dintre crizele Uniunii Europene nu ar fi avut loc”, a spus el.
„Poate că nici războiul din Ucraina nu ar fi existat, pentru că nu ar mai fi fost Nord Stream 2 și nu ar mai fi existat pomparea miliardelor de euro în Federația Rusă. Dar nimeni nu a vrut să asculte asta”, a adăugat acesta, referindu-se la gazoductele dintre Rusia și Germania despre care Varșovia susține că au făcut Europa prea dependentă de energia rusească.
Liderul de la Varșovia a abordat și relațiile cu Ucraina, spunând că acestea trebuie să fie echilibrate. „Aștept simetrie în relațiile noastre și trebuie să revenim la această simetrie”, a afirmat el.
Polonia, a adăugat el, a oferit Ucrainei sprijin financiar, militar și logistic pentru că acest lucru reflectă „interesul nostru strategic pe termen lung”, dar „aceste relații nu pot afecta negativ pe polonezi”.
El a mai vorbit și despre întâlnirea sa cu ministrul de externe al Chinei din luna septembrie. Nawrocki a descris discuțiile drept „foarte bune și constructive”, confirmând că a primit o invitație din partea președintelui chinez Xi Jinping pentru a vizita China.
Nicușor Dan și Enrico Letta au discutat despre cum România își poate dezvolta propriile firme competitive cu care să contribuie la consolidarea economiei UE în fața SUA și Chinei
Europa are nevoie de campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și din China pentru ca în UE și în România să existe slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului, a transmis luni președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a făcut aceste precizări într-o postare pe Facebook ce a urmat unei întrevederi cu Enrico Letta, fost premier al Italiei și autor al raportului „Much More than a Market”, dedicat viitorului pieței unice a Uniunii Europene, pe care l-a primit luni la Palatul Cotroceni. Întrevederea a avut loc într-un context mai larg în care Letta și un alt fost premier italian, Mario Draghi, autor al raportului privind competitivitatea europeană, sunt așteptați în luna februarie la un summit extraordinar al liderilor europeni consacrat problematicii competitivității.
“Am avut o discuție substanțială despre aplicarea recomandărilor raportului în România și despre cum ne putem alinia strategic la dezvoltarea Pieței Unice“, a scris Nicușor Dan.
Președintele a precizat că țara noastră se află încă în proces de convergență, cu decalaje regionale și provocări în infrastructură, guvernanță și capacitate administrativă, aspecte esențiale care afectează mediul de afaceri și investițiile.
“Am abordat cu domnul Letta și oportunitățile de dezvoltare în special în domeniile financiar, telecom și energie, dar am discutat și despre viitorul industriei europene“, a completat președintele Nicușor Dan.
Potrivit șefului statului, un obiectiv central este ca România să participe activ la consolidarea economică europeană și, în același timp, să își dezvolte propriile firme competitive.
“Am discutat cu domnul Letta despre nevoia de a avea mai mulți campioni europeni care să poată face față competiției din SUA și China astfel încât să ne asigurăm că în Europa și în România vom avea în continuare slujbe cât mai bine plătite în industriile viitorului“, a conchis Nicușor Dan.
Enrico Letta a prezentat în luna aprilie 2024 un raport consacrat viitorului pieței unice. Documentul de 147 de pagini s-a aflat pe masa celor 27 de lideri europeni pentru a-i inspira în pregătirea viitoarei agende strategice a UE 2024-2029, adoptată în iunie 2024. Raportul Letta propune, între altele, reguli pentru unificarea și integrarea industriilor telecomunicațiilor, a energiei și a piețelor financiare, un nou cod european pentru întreprinderi, cu o foaie de parcurs pentru realizarea de progrese în fiecare sector până în 2029, și cea de-a 5-a libertate a pieței unice, consacrată inovării. Ca urmare a acelui raport, țările UE au solicitat Comisiei Europene o nouă strategie cuprinzătoare pentru piața unică, subliniind că piața unică este încă fragmentată, iar marii actori își impun propriile reguli.
Raportul lui Letta a fost urmat în luna septembrie a lui 2024 de raportul lui Mario Draghi.
Dacă raportul lui Letta, prezentat liderilor europeni în aprilie 2024, s-a concentrat pe eliminarea barierelor rămase pe piața unică a bunurilor, capitalului, forței de muncă și serviciilor, documentul realizat de Draghi, publicat în septembrie 2024, a fost axat pe competitivitatea europeană și pe deficiențele europene în materie de aprovizionare cu energie accesibilă, decalaj tehnologic și externalizare a securității și apărării, acest raport-fanion devenind în instituțiile UE un fel de “doctrina Draghi“.
La summitul de la Bruxelles din luna octombrie, liderii europeni, între care și președintele Nicușor Dan, au cerut “o schimbare de amploare în acțiunile UE” și și-au asumat angajamentul de a menține “toate aspectele agendei privind competitivitatea și Piața Unică sub monitorizare, întrucât acestea sunt esențiale pentru menținerea prosperității Europei și a modelului său social”.
Recent, autorii celor două rapoarte-fanion privind viitorul integrării europene au transmis mai multe apeluri la acțiune, cu Letta cerând integrarea energiei, finanțelor și telecom în piața UE pentru a nu ajunge “o colonie a SUA sau a Chinei” și cu Draghi propunând o “doctrină a federalismului pragmatic” pentru a salva proiectul european, cu “coaliții ale celor dispuși să acționeze”.
În discursul privind Starea Uniunii din 2025, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat următoarea etapă pentru consolidarea competitivității Europei, inclusiv investiții în tehnologii digitale și curate, noi măsuri pentru reducerea costurilor pentru afaceri și finalizarea uniunii economisirii și investițiilor, o foaie de parcurs a pieței unice până în 2028, care să acopere capitalul, serviciile, energia, telecomunicațiile, „al 28-lea regim” și o nouă „a cincea libertate” pentru cunoaștere și inovare și noi inițiative în inteligența artificială, tehnologia cuantică, baterii și tehnologii curate.
