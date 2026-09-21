Merz se declară „recunoscător” că SPD dorește să rămână la guvernare alături de conservatori: „Suntem hotărâți să facem față provocărilor istorice cu care se confruntă țara noastră”

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că este „recunoscător” pentru faptul că Partidul Social-Democrat (SPD), de centru-stânga, dorește să rămână în coaliția de guvernare alături de conservatorii săi, după o înfrângere electorală importantă pentru partidul său, CDU, în alegerile regionale, relatează The Guardian.

„Sunt recunoscător că am aflat în această dimineață că social-democrații intenționează să rămână parte a coaliției de la Berlin”, a declarat Merz în cadrul unei conferințe de presă.

Merz a subliniat că această poziție este împărtășită și de conservatori, inclusiv de el personal, și că cele două partide sunt hotărâte să facă față împreună „provocărilor istorice” cu care se confruntă Germania.

„Suntem hotărâți să ne asumăm responsabilitățile istorice cu care se confruntă țara noastră”, a adăugat el, referindu-se la coaliția dintre CDU, de centru-dreapta, și SPD, de centru-stânga.

„Este vorba despre nimic mai puțin și nimic mai mult decât viitorul democratic al țării noastre”, a punctat Merz.

Alegerile regionale din Germania se transformă într-un test politic major pentru cancelarul Friedrich Merz și pentru Uniunea Creștin-Democrată (CDU). La numai două săptămâni după victoria categorică a partidului Alternativa pentru Germania (AfD) în Saxonia-Anhalt, formațiunea de dreapta radicală este proiectată din nou pe primul loc într-un land din estul Germaniei, în timp ce CDU se prăbușește la unul dintre cele mai slabe rezultate din istoria sa.

Potrivit Deutsche Welle, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD este creditată cu 37% din voturi, în fața SPD, care obține 35,5%, potrivit primelor proiecții. CDU, partidul cancelarului Friedrich Merz, ajunge la doar 5,5%, rezultat care, dacă va fi confirmat, reprezintă cel mai slab scor al formațiunii într-un scrutin regional din 1949 încoace și o poziționează la limită față de pragul electoral de 5%.

În același timp, la Berlin, Die Linke este proiectată pe primul loc, cu 24,5%, în fața CDU, cu 20%, și a AfD, cu 16%.

Rezultatul vine la doar două săptămâni după ce AfD a obținut 43,8% în Saxonia-Anhalt, aproape de majoritatea absolută în parlamentul regional și cel mai bun rezultat al formațiunii într-un scrutin regional german. CDU s-a prăbușit atunci la 17,2%, de la 37,1% în 2021.

Pentru Friedrich Merz, seria de rezultate reprezintă o lovitură politică majoră.

Cancelarul german a recunoscut fără echivoc amploarea rezultatului din Mecklenburg-Pomerania Occidentală, declarând că „rezultatul nu poate fi ascuns sub preș, este un dezastru”.