Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile

Cancelarul federal german Friedrich Merz a cerut joi servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-un moment în care amenințările la adresa Europei sunt în creștere.

„Rareori în istoria Republicii Federale situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate, care ne-au permis să trăim în libertate, pace și prosperitate timp de decenii, au devenit fragile”, a declarat Merz la ceremonia de învestire a lui Martin Jäger ca nou președinte al Serviciului Federal de Informații Externe al Germaniei (BND), relatează Politico Europe.

„Având în vedere responsabilitatea pe care o purtăm în Europa prin prisma dimensiunii și a puterii noastre economice, obiectivul nostru este, prin urmare, să ne asigurăm că BND funcționează la cel mai înalt nivel în materie de informații”, a adăugat el.

Agențiile de securitate ale Germaniei au depins mult timp de sprijinul serviciilor de informații americane pentru a monitoriza amenințările teroriste, atacurile cibernetice și activitățile de spionaj, în timp ce Europa se confruntă acum cu o Rusie beligerantă și aliații acesteia.

Jäger, 61 de ani, a fost numit pe 4 septembrie, înlocuindu-l pe Bruno Kahl, aflat de mult timp la conducerea instituției. Diplomat cu experiență, el a reprezentat Germania în Irak și Afganistan și, cel mai recent, a fost ambasador în Ucraina.

De la preluarea mandatului acum câteva luni, Merz însuși a devenit o țintă principală pentru rețelele de dezinformare rusești. Experții și oficialii din domeniul informațiilor leagă aceste campanii – care includ articole fabricate, site-uri false și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale – de sprijinul său vocal pentru Kiev, în timp ce acesta rezistă agresiunii Kremlinului.

„În Germania respingem acum zilnic atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre: acte de sabotaj, spionaj, campanii de dezinformare”, a spus Merz în discursul său de joi. El a avertizat că „rivalii și adversarii sistemici” devin „din ce în ce mai agresivi” în tacticile lor.

„Este necesară o schimbare de paradigmă în politica externă și de securitate pentru a depăși astfel de amenințări. Avem servicii de securitate foarte, foarte bune în Germania. Dar suveranitatea noastră, în Germania și în Europa, depinde, între altele, de faptul că trebuie să devenim și mai buni.”, a spus Merz.

Cancelarul german a emis mai multe avertismente în ultima vreme. Într-un interviu pentru presa franceză acordat în timpul vizitei la reședinta de vară a președintelui Emmanuel Macron, Merz s-a descris drept “îngrijorat și apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”. El a precizat că bătrânul continent depinde de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului.

Din perspectiva liderului de la Berlin a izbucnit un nou conflict sistemic “între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, drept pentru care Europa ar trebui să-și traseze propria cale, “fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite.

La finele lunii august, Germania a marcat o zi de cotitură pentru politica sa de apărare și securitate, odată cu adoptarea unor măsuri considerate decisive pentru consolidarea rolului său în NATO și în arhitectura europeană de securitate. Guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat înființarea Consiliului Național de Securitate și a lansat proiectul de lege pentru un nou model de serviciu militar voluntar, în vreme ce în nordul țării a avut loc inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție din Europa, construită de Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.