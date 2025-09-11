U.E.
Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile
Cancelarul federal german Friedrich Merz a cerut joi servicii de informații mai puternice, care să reflecte dimensiunea și puterea economică a Germaniei, într-un moment în care amenințările la adresa Europei sunt în creștere.
„Rareori în istoria Republicii Federale situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate, care ne-au permis să trăim în libertate, pace și prosperitate timp de decenii, au devenit fragile”, a declarat Merz la ceremonia de învestire a lui Martin Jäger ca nou președinte al Serviciului Federal de Informații Externe al Germaniei (BND), relatează Politico Europe.
„Având în vedere responsabilitatea pe care o purtăm în Europa prin prisma dimensiunii și a puterii noastre economice, obiectivul nostru este, prin urmare, să ne asigurăm că BND funcționează la cel mai înalt nivel în materie de informații”, a adăugat el.
Agențiile de securitate ale Germaniei au depins mult timp de sprijinul serviciilor de informații americane pentru a monitoriza amenințările teroriste, atacurile cibernetice și activitățile de spionaj, în timp ce Europa se confruntă acum cu o Rusie beligerantă și aliații acesteia.
Jäger, 61 de ani, a fost numit pe 4 septembrie, înlocuindu-l pe Bruno Kahl, aflat de mult timp la conducerea instituției. Diplomat cu experiență, el a reprezentat Germania în Irak și Afganistan și, cel mai recent, a fost ambasador în Ucraina.
De la preluarea mandatului acum câteva luni, Merz însuși a devenit o țintă principală pentru rețelele de dezinformare rusești. Experții și oficialii din domeniul informațiilor leagă aceste campanii – care includ articole fabricate, site-uri false și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale – de sprijinul său vocal pentru Kiev, în timp ce acesta rezistă agresiunii Kremlinului.
„În Germania respingem acum zilnic atacuri hibride împotriva infrastructurii noastre: acte de sabotaj, spionaj, campanii de dezinformare”, a spus Merz în discursul său de joi. El a avertizat că „rivalii și adversarii sistemici” devin „din ce în ce mai agresivi” în tacticile lor.
„Este necesară o schimbare de paradigmă în politica externă și de securitate pentru a depăși astfel de amenințări. Avem servicii de securitate foarte, foarte bune în Germania. Dar suveranitatea noastră, în Germania și în Europa, depinde, între altele, de faptul că trebuie să devenim și mai buni.”, a spus Merz.
Cancelarul german a emis mai multe avertismente în ultima vreme. Într-un interviu pentru presa franceză acordat în timpul vizitei la reședinta de vară a președintelui Emmanuel Macron, Merz s-a descris drept “îngrijorat și apăsat” că Europa “nu își asumă rolul în lume”. El a precizat că bătrânul continent depinde de ajutorul SUA pentru a pune presiune pe Putin să pună capăt războiului.
Din perspectiva liderului de la Berlin a izbucnit un nou conflict sistemic “între democrațiile liberale și o axă de autocrații”, drept pentru care Europa ar trebui să-și traseze propria cale, “fără nostalgie falsă” pentru legăturile cu Statele Unite.
La finele lunii august, Germania a marcat o zi de cotitură pentru politica sa de apărare și securitate, odată cu adoptarea unor măsuri considerate decisive pentru consolidarea rolului său în NATO și în arhitectura europeană de securitate. Guvernul federal condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat înființarea Consiliului Național de Securitate și a lansat proiectul de lege pentru un nou model de serviciu militar voluntar, în vreme ce în nordul țării a avut loc inaugurarea celei mai mari fabrici de muniție din Europa, construită de Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.
ROMÂNIA
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
Conform unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.
În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analiza și coordonarea proiectelor transfrontaliere, a precizat Palatul Victoria.
De asemenea, cei doi premieri au convenit asupra intensificării cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, precum și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.
În cadrul convorbirii, premierul Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, a mai transmis Guvernul.
Discuțiile legate de cooperarea în domeniul securității maritime la Marea Neagră au avut loc în contextul în care și România și Bulgaria aspiră să găzduiască viitorul Centru al UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, cuprins în abordarea strategică a UE pentru regiunea Mării Negre adoptată în vara acestui an.
NATO
“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat joi seară că Franța va desfășura trei avioane de vânătoare Rafale pentru a contribui la protecția spațiului aerian polonez și a flancului Estic al Europei, împreună cu aliații din NATO, în urma incursiunilor dronelor rusești în Polonia
“M-am angajat în acest sens ieri, în fața prim-ministrului polonez” Donald Tusk, a scris liderul francez, pe X.
“Am discutat pe acest subiect cu secretarul general al NATO și cu prim-ministrul britanic, de asemenea implicați în protecția Flancului Estic”, a adăugat Macron.
El a insistat că “securitatea continentului european este prioritatea noastră absolută” și a asigurat că “nu vom ceda în fața intimidărilor tot mai mari ale Rusiei”.
Suite aux incursions de drones russes en Pologne, j’ai décidé de mobiliser trois chasseurs Rafale pour contribuer à la protection de l’espace aérien polonais et du Flanc Est de l’Europe avec nos alliés de l’OTAN.
Je m’y étais engagé hier auprès du Premier ministre polonais.…
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 11, 2025
Macron a abordat miercuri, într-o convorbire telefonică separată, subiectul dronelor rusești ce au violat spațiul aerian și cu omologul american, Donald Trump.
Anunțul liderului francez de a trimite avioane de vânătoare în Polonia este prima expresie practică a Tratatului de prietenie și cooperare întărită Franța – Polonia, semnat de Macron cu premierul Donald Tusk la Nancy, pe 9 mai, de Ziua Europei.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
„Aceasta este prima dată când dronele ruse au fost doborâte deasupra teritoriului unui stat membru al NATO și de aceea toți aliații noștri iau situația foarte în serios. Cel mai probabil ne confruntăm cu o provocare la scară largă”, a declarat premierul Donald Tusk la începutul Consiliului extraordinar de Miniștri convocat în urma încălcării spațiului aerian polonez de către dronele ruse în timpul unui atac care a vizat Ucraina.
Tusk a mai avertizat că incursiunea dronelor rusești în spațiul aerian polonez „ne apropie pe toți de un conflict deschis, mai mult decât oricând de la al Doilea Război Mondial încoace”.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, revenită recent dintr-un turneu în statele aflate în prima linie, inclusiv Polonia și România, a condamnat incursiunea rusă în spațiul aerian al Poloniei.
Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
SUA
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”
Parlamentari din Lituania, Letonia și Estonia au transmis joi un apel comun către Congresul Statelor Unite, solicitând să respingă planul președintelui american Donald Trump de a reduce sprijinul anual pentru apărarea regiunii cu aproximativ 200 de milioane de dolari, relatează Reuters, preluat de Agerpres.
„În această regiune, dacă America iese, Rusia intră”, a declarat fostul ambasador al Lituaniei în Statele Unite, Zygimantas Pavilionis, unul dintre cei 36 de parlamentari care au semnat scrisoarea comună. Documentul cere menținerea Inițiativei de Securitate Baltică (BSI), program care a finanțat apărarea celor trei țări cu sume între 168 și 231 de milioane de dolari anual, din 2018 încoace.
Demersul survine în contextul în care Trump promovează linia de politică externă „America First”, reducând ajutoarele externe și cerând statelor europene să suporte o parte mai mare din costurile militare. „Pedepsirea de către Pentagon a țărilor baltice este extrem de ilogică. Am fost primii care au încetat să mai cumpere gaz rusesc și am cheltuit cel mai mult pentru apărare și pentru sprijinul acordat Ucrainei”, a adăugat Pavilionis.
Cele trei state baltice, membre NATO și UE, intenționează să aloce în 2025 circa 6,3 miliarde de euro pentru apărare – echivalentul a 3-4% din PIB, aproape de trei ori mai mult decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina. Oficialii spun că nivelul cheltuielilor ar putea depăși 5% din PIB anul viitor.
„Pentru fiecare dolar cheltuit pentru BSI, industriei de apărare a SUA i se întorc 3 dolari, deoarece cofinanțăm achizițiile și ne investim banii în acestea”, a subliniat ministrul de externe lituanian Kestutis Budrys.
Inițiativa BSI a fost lansată în 2020, în timpul primului mandat Trump, ca răspuns la amenințările tot mai mari din regiune după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. Programul a oferit recent aproximativ 220 de milioane de dolari pentru securitatea țărilor baltice, însă Pentagonul a transmis în august că nu intenționează să mai finanțeze proiectul în anul fiscal următor.
Scrisoarea adresată Congresului cere adoptarea unei legislații care să protejeze BSI, subliniind că țările baltice depășesc semnificativ pragurile de apărare stabilite de NATO și joacă un rol esențial în contracararea agresiunii ruse și belaruse.
„Pe lângă consolidarea propriei noastre capacități de apărare, această asistență ne-a permis să ne atingem obiectivele mai rapid, precum și să achiziționăm sisteme de apărare americane. Suntem recunoscători și am dori să vedem continuarea Inițiativei de Securitate Baltică”, a declarat Sarah Luure, purtător de cuvânt al ambasadei Estoniei la Washington.
În Congresul SUA există deja opoziție față de planul Pentagonului, inclusiv din partea unor republicani apropiați de Trump. Însă, potrivit Reuters, dacă BSI ar fi autorizată prin lege, ar putea apărea un blocaj, întrucât Pentagonul ar putea refuza să aloce fondurile.
Un oficial de rang înalt din administrația Trump a apărat reducerea programului: „Europa și-a intensificat eforturile pentru a-și asuma mai multă responsabilitate pentru propria apărare. Mulți dintre aliații noștri europeni se numără printre cele mai bogate țări din lume; sunt pe deplin capabili să finanțeze aceste programe dacă doresc.”
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”
Merz solicită servicii de spionaj puternice care să înfrunte atacurile hibride ale Rusiei: Rareori în istoria postbelică situația de securitate a fost atât de gravă. Fundamentele arhitecturii europene de securitate au devenit fragile
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră
“Nu vom ceda în fața intimidărilor Rusiei”. Macron anunță că Franța trimite avioane de vânătoare pentru a proteja Polonia și flancul estic al Europei după incursiunile dronelor rusești
Țările baltice cer Congresului SUA să salveze Inițiativa de Securitate Baltică: „Dacă America iese, Rusia intră”
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Parlamentul European își exprimă profunda îngrijorare cu privire la criza umanitară „catastrofală” din Gaza și solicită UE să ia măsuri urgente
Un an de la Raportul Draghi privind viitorul competitivității europene: Comisia indică progrese în materie de inovare, debirocratizare, apărare, industrializare curată și comerț
Ungaria este pregătită să îmbunătățească relațiile cu Ucraina, dar consideră că acest lucru depinde în totalitate de Kiev: „Este în interesul nostru să avem relații bune cu toate țările vecine”
Kaja Kallas prezintă două scenarii cu privire la războiul rus din Ucraina și deplânge faptul că UE „nu este pregătită să acționeze ca un jucător global” față de China
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
Volodimir Zelenski a discutat cu Emmanuel Macron după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei: „Împreună cu Franța, pregătim noi măsuri pentru a ne întări” apărarea
Din Ucraina, președintele Consiliului European anunță că o echipă europeană se va deplasa la Washington pentru a discuta cu „prietenii americani” despre sancțiuni suplimentare contra Rusiei
MAE român vine cu precizări după ce primarul Chișinăului, Ion Ceban, interzis în Spațiul Schengen, a anunțat că se află în Italia: Cu titlu excepțional, Roma i-a acordat „o viză limitată”
Trending
- ROMÂNIA3 days ago
Negocieri finale cu CE pentru maximizarea accesului României la fonduri cruciale pentru modernizarea apărării. Nazare: Achizițiile din cadrul SAFE sunt scutite de TVA, iar împrumuturile garantate de UE
- COMISIA EUROPEANA1 week ago
Raport: Investiții militare record în UE, cu România între statele care și-au majorat bugetul cu peste 10%. În 2025, UE va investi în premieră peste 2% din PIB pentru apărare, dar fragmentarea persistă față de SUA, China și Rusia
- NATO1 week ago
“Vom ajuta Polonia să se apere”, îl întâmpină Trump la Casa Albă pe noul președinte polonez, aflat la prima vizită externă: Vom crește prezența militară SUA dacă Polonia dorește
- ENERGIE1 week ago
Guvernul a adoptat un memorandum cu măsuri de reformă privind reducerea etapizată a prețului la energia electrică
- CHINA1 week ago
Trump îi salută sarcastic pe Xi Jinping, Putin și Kim Jong Un care “conspiră împotriva SUA” la parada militară de la Beijing și cere onorarea “sângelui” vărsat de SUA în victoria Chinei în cel de-al Doilea Război Mondial