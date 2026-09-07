Merz spune că Germania are nevoie de „reforme fundamentale” după scrutinul din Saxonia-Anhalt: „Nu putem trata acest rezultat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”

Cancelarul german Friedrich Merz a recunoscut luni că rezultatul alegerilor din Saxonia-Anhalt reprezintă „cea mai gravă înfrângere electorală” suferită de CDU „în ultimii ani, de fapt în ultimele decenii”, și a promis „reforme fundamentale”. În același timp, Merz a respins orice posibilitate de a demisiona, afirmând că „renunțarea nu este o opțiune”, relatează The Guardian.

Friedrich Merz și-a început discursul declarându-se șocat de rezultatul scurtinului din Saxonia-Anhalt și recunoscând că guvernul nu se aștepta la un asemenea deznodământ.

„Nu ne-am așteptat să se întâmple așa”, a declarat cancelarul, adăugând că votul „va avea repercusiuni”. De asemenea, Merz a subliniat că aproape 60% dintre alegători au votat pentru partide politice care „pun fundamental sub semnul întrebării instituțiile democratice ale țării noastre”, motiv pentru care rezultatul nu poate fi ignorat.

„Este un rezultat electoral pe care nu îl putem pur și simplu depăși ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a spus el.

Cancelarul german a recunoscut că aceasta este „cea mai gravă înfrângere electorală pe care CDU a suferit-o în ultimii ani, de fapt în ultimele decenii”.

Totodată, Merz a spus că dorește să se concentreze asupra rezultatului și asupra consecințelor sale în zilele și săptămânile următoare și că este conștient de „responsabilitatea noastră comună față de țara noastră”.

„Sunt conștient de responsabilitatea mea personală față de țara noastră. Sunt hotărât să mă ridic la înălțimea acestei responsabilități”, a afirmat el, respingând orice speculație privind o eventuală demisie.

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În fața rezultatului electoral, Merz a afirmat că Germania are nevoie de „reforme fundamentale”, susținând că miza este „nimic mai puțin decât viitorul țării noastre și oportunitățile pe care le vom lăsa copiilor și nepoților noștri – oportunități pe care nu trebuie să le irosim”.

El a spus că guvernul trebuie să devină mai eficient în a explica măsurile pe care le ia și motivele care stau la baza acestora.

Mai mult, Friedrich Merz a susținut că guvernul va trebui să „demonstreze că direcția pe care am ales-o anul trecut este cea corectă” pentru a recâștiga încrederea publicului.

Cancelarul german a fost întrebat și despre diferențele de opinie existente în cadrul guvernului de coaliție cu SPD. El a spus că partenerii de coaliție „trebuie să discute”, enumerând în același timp ceea ce consideră a fi câteva dintre succesele guvernului. Printre priorități, Merz a menționat necesitatea unor măsuri suplimentare pentru eliminarea obstacolelor din calea competitivității și reducerea birocrației.

Merz a fost întrebat și despre responsabilitatea sa personală pentru ascensiunea AfD. El a indicat atât tendințe internaționale, cât și cauze interne și a spus că, pentru a răspunde acestei crize, este necesară „reevaluarea acestei situații”. El a subliniat însă că orice guvern democratic se bazează pe compromisuri și că „poate că trebuie să subliniem și să explicăm mai bine acest aspect”.

În contextul sprijinului ridicat pentru partidele proruse în Saxonia-Anhalt, Merz a fost întrebat și despre poziția Germaniei față de Rusia și Ucraina. El a spus că partidele proruse au obținut 57,7% din voturi în alegerile de duminică.

Cancelarul a afirmat categoric că nu se va „abate nici măcar cu un milimetru de la convingerea sa fundamentală că trebuie să ne apărăm libertatea, mai ales acum, de Rusia”.

„Probabil va trebui să explic acest lucru mult mai des și mult mai intens”, a recunoscut el.

Merz a avertizat că amenințarea la adresa securității interne a Germaniei „nu este abstractă, ci foarte concretă” și a susținut că, „dacă încetăm să sprijinim Ucraina, lucrurile nu se vor îmbunătăți, ci se vor înrăutăți”.

„Scopul conducerii ruse este să destabilizeze sistemul de valori al ceea ce obișnuiam să numim Occidentul. Iar acest sistem de valori nu este negociabil”, a spus cancelarul.

De asemenea, Friedrich Merz a subliniat că este „însăși esența democrației” faptul că atitudinile oamenilor se schimbă, însă există „un lucru care nu este supus votului: regulile după care conviețuim și valorile consacrate” în Constituție.