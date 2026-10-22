Merz susține aderarea rapidă a statelor din Balcanii de Vest la UE: „Puteți conta pe sprijinul Germaniei și pe al meu personal”

INTERNAȚIONALU.E.
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© European Union, 2025

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut joi ca statele din Balcanii de Vest să beneficieze de o aderare rapidă la Uniunea Europeană, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Aderarea dumneavoastră la UE este ceea ce ne dorim. Puteți conta pe sprijinul Germaniei și pe al meu personal”, a declarat Merz în Muntenegru, la începutul unui summit cu liderii din Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

În același timp, Merz a îndemnat cele șase țări să implementeze reforme suplimentare.

„Noi, ca UE, ne-am îndeplinit partea, dar trebuie să vă îndepliniți și dumneavoastră partea. Reformele și voința politică trebuie să vină dinspre dumneavoastră”, a spus el.

Cele șase state din Balcanii de Vest se află în etape diferite ale procesului îndelungat de aderare la UE, majoritatea așteptând de ani de zile să se alăture Uniunii.

Se preconizează că Muntenegru va fi primul stat admis, negocierile urmând să se încheie anul viitor.

Citiți și UE pregătește tratatul de aderare a Muntenegrului. Ursula von der Leyen: Credem în obiectivul Muntenegru al 28-lea stat UE până în 2028

Summitul, desfășurat într-o vilă de la Marea Adriatică, face parte din Procesul de la Berlin, un format lansat în 2014 de cancelarul german de la acea vreme, Angela Merkel, pentru a promova integrarea celor șase țări în UE.

În luna iunie, Germania și Franța au lansat o nouă inițiativă menită să accelereze procesul de aderare.

Într-un document de poziție comun, cele două țări au pledat pentru implementarea unor măsuri inițiale de integrare chiar înainte de dobândirea calității de membru cu drepturi depline, cu scopul de a crea stimulente pentru reforme.

Conform acestui plan, îndeplinirea anumitor criterii de aderare ar fi recompensată, de exemplu, prin acces privilegiat la piața unică a UE sau prin detașarea unor observatori în cadrul instituțiilor UE.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

Construcții Erbașu

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan. Eurodeputatul Virgil Popescu: „Protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE”
Parlamentul European a votat amânarea cu trei ani a obligațiilor privind emisiile de metan. Eurodeputatul Virgil Popescu: „Protejăm producția de petrol și gaze din România și din UE”
Articolul următor
Cipru solicită Comisiei Europene să reia discuțiile privind clauza de asistență reciprocă, având în vedere „gravitatea provocărilor cu care ne confruntăm”
Cipru solicită Comisiei Europene să reia discuțiile privind clauza de asistență reciprocă, având în vedere „gravitatea provocărilor cu care ne confruntăm”
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

Articole Populare