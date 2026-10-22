Merz susține aderarea rapidă a statelor din Balcanii de Vest la UE: „Puteți conta pe sprijinul Germaniei și pe al meu personal”

Cancelarul german Friedrich Merz a cerut joi ca statele din Balcanii de Vest să beneficieze de o aderare rapidă la Uniunea Europeană, relatează dpa, potrivit Agerpres.

„Aderarea dumneavoastră la UE este ceea ce ne dorim. Puteți conta pe sprijinul Germaniei și pe al meu personal”, a declarat Merz în Muntenegru, la începutul unui summit cu liderii din Albania, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

În același timp, Merz a îndemnat cele șase țări să implementeze reforme suplimentare.

„Noi, ca UE, ne-am îndeplinit partea, dar trebuie să vă îndepliniți și dumneavoastră partea. Reformele și voința politică trebuie să vină dinspre dumneavoastră”, a spus el.

Cele șase state din Balcanii de Vest se află în etape diferite ale procesului îndelungat de aderare la UE, majoritatea așteptând de ani de zile să se alăture Uniunii.

Se preconizează că Muntenegru va fi primul stat admis, negocierile urmând să se încheie anul viitor.

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Summitul, desfășurat într-o vilă de la Marea Adriatică, face parte din Procesul de la Berlin, un format lansat în 2014 de cancelarul german de la acea vreme, Angela Merkel, pentru a promova integrarea celor șase țări în UE.

În luna iunie, Germania și Franța au lansat o nouă inițiativă menită să accelereze procesul de aderare.

Într-un document de poziție comun, cele două țări au pledat pentru implementarea unor măsuri inițiale de integrare chiar înainte de dobândirea calității de membru cu drepturi depline, cu scopul de a crea stimulente pentru reforme.

Conform acestui plan, îndeplinirea anumitor criterii de aderare ar fi recompensată, de exemplu, prin acces privilegiat la piața unică a UE sau prin detașarea unor observatori în cadrul instituțiilor UE.