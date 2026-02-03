Merz temperează ideea reluată de Weber privind funcția de președinte al UE: O modificare de tratat într-o UE cu 27 de state este o sarcină destul de dificilă

Anul 2025 a marcat un moment de referință pentru Grupul Băncii Europene de Investiții, care a atins un nivel istoric de 100 de miliarde de euro în finanțări noi. Ca pilon al proiectului european, susținut de viziunea comună a celor 27 de acționari ai săi, Grupul și-a consolidat relevanța și orientarea strategică, prioritizând investițiile care contribuie la competitivitate, securitate și prosperitate comună, precum și la promovarea valorilor democratice în Europa și în întreaga lume, se arată într-un raport al BEI.

În 2025, BEI a stabilit recorduri și a obținut rezultate semnificative în mai multe domenii-cheie, de la climă și sustenabilitatea mediului, digitalizare și inovare tehnologică, până la securitate și apărare, coeziune regională, agricultură și bioeconomie, infrastructură socială și consolidarea parteneriatelor globale.

CLIMĂ ȘI SUSTENABILITATEA MEDIULUI

Aproape 60% din finanțarea totală a fost alocată proiectelor ecologice, de la rețele energetice și interconectări majore până la dezvoltarea surselor regenerabile, cercetarea tehnologică și decarbonizarea industriei grele. Aceste investiții au consolidat competitivitatea și securitatea energetică a Europei, asigurând energie curată și accesibilă, reducând dependența de combustibilii fosili și sprijinind industriile strategice.

Grupul BEI a furnizat un nivel record de 33 de miliarde de euro pentru securitatea energetică, sprijinind investiții totale de 108 miliarde de euro. Finanțarea din 2025 pentru energie regenerabilă a asigurat un volum de energie echivalent consumului a aproape 12 milioane de gospodării din Europa și a peste 5 milioane din afara Uniunii Europene.

În acest context, BEI a contribuit la finanțarea unei cincimi din capacitatea solară nou instalată și a unei treimi din noile proiecte eoliene terestre, precum și a majorității proiectelor eoliene offshore.

Noile capacități eoliene și solare reprezintă cele mai accesibile și mai puțin riscante surse de energie, reducând costurile sistemului energetic și sporind reziliența Europei în fața volatilității globale.

„Revoluția energetică” a Europei a prins amploare, cu o creștere de peste 50% a valorii companiilor din sectorul regenerabilelor și cu aproape o treime din avansul anual al PIB-ului UE provenind din tehnologiile curate. În acest context, BEI și-a intensificat sprijinul pentru întregul lanț valoric al industriei verzi, de la producția de echipamente și tehnologii cu emisii reduse până la infrastructura pentru mobilitate electrică și stocare.

DIGITALIZARE ȘI INOVARE TEHNOLOGICĂ

În 2025, Grupul Băncii Europene de Investiții a lansat TechEU, cel mai amplu program de finanțare creat vreodată pentru accelerarea inovării tehnologice în Europa. Până în 2027, acesta va furniza 70 de miliarde de euro sub formă de împrumuturi, venture debt și capital, mobilizând investiții totale de 250 de miliarde de euro.

Prin intermediul portalului și al instrumentului Investment Readiness Checker, platforma TechEU oferă un punct unic de acces pentru investiții, răspunzând nevoilor de finanțare ale companiilor europene în toate etapele de dezvoltare, de la idee până la listarea la bursă.

Susținută de o abordare mai ambițioasă privind tehnologiile disruptive și de o asumare mai mare a riscurilor, finanțarea pentru inovare a crescut cu 25% în 2025, ajungând la un nivel record de 22 de miliarde de euro, consolidând poziția Europei în domeniul tehnologic.

Proiectele finanțate de Bancă și de Fond contribuie la autonomia strategică în domenii precum tehnologiile cu emisii nete zero, microcipurile, inteligența artificială, calculul cuantic, științele vieții și tehnologiile medicale, infrastructura digitală, materialele avansate și materiile prime critice.

Pe lângă împrumuturile de mare amploare, Grupul BEI a oferit finanțări sub formă de venture debt și capital, fie prin co-investiții, fie prin injecții de capital realizate de Fondul European de Investiții în fonduri private de capital de risc și prin fondul-de-fonduri European Tech Champions Initiative (ETCI).

SECURITATE ȘI APĂRARE

Dincolo de angajamentul său față de climă și inovarea tehnologică, Grupul BEI și-a consolidat în 2025 și rolul în domeniul securității și apărării europene. Noile finanțări din acest sector au depășit obiectivele stabilite și au ajuns la aproape 5% din totalul operațiunilor din UE, prin investiții în infrastructură militară, producție industrială, sprijin pentru IMM-uri și fonduri private specializate, creând premise solide pentru dezvoltarea viitoare.

Un exemplu relevant îl reprezintă finanțările furnizate de BEI, echivalente cu peste 1% din PIB-ul Lituaniei, pentru consolidarea capacității militare a țării, incluzând investiții de 540 de milioane de euro și sprijin consultativ pentru o bază militară situată în apropierea frontierei cu Belarus.

O POLITICĂ MODERNĂ DE COEZIUNE

Aproape jumătate din finanțarea acordată în 2025 a fost direcționată către regiunile mai puțin dezvoltate ale Uniunii Europene, subliniind importanța coeziunii regionale și a infrastructurii sociale pentru economia continentului. În acest context, investițiile în infrastructura de transport urban joacă un rol esențial în reducerea disparităților regionale și în creșterea calității vieții.

Un exemplu relevant este reprezentat de proiectele derulate în România. În colaborare cu Metrorex, BEI a modernizat sistemul de metrou din București, asigurându-se că lucrările nu au perturbat călătoriile pasagerilor. De asemenea, instituția a oferit asistență tehnică Guvernului României pentru accelerarea tranziției juste și a mobilității urbane în Valea Jiului.

AGRICULTURĂ ȘI BIOECONOMIE

Grupul BEI a intensificat finanțarea pentru agricultură și bioeconomie în 2025, consolidând securitatea alimentară a Europei și reziliența sectorului agricol.

Prin intermediul unui program dedicat în valoare de 3 miliarde de euro, Grupul a lansat un pachet de finanțare pan-european, axat pe tinerii fermieri, egalitatea de gen, investițiile verzi și soluțiile inovatoare. Programul oferă mecanisme de reducere a riscurilor, venture debt și sprijin pentru proiecte inovatoare din acest domeniu-cheie al economiei europene.

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ

Grupul BEI este unul dintre principalii investitori în domeniile sănătății, educației și locuirii. Instituția sprijină investițiile în spații pentru locuit, pentru dobândirea de noi competențe, pentru îngrijirea bolnavilor și a persoanelor vârstnice, precum și în infrastructura care creează baza unei creșteri incluzive și sustenabile în întreaga Europă.

Un sistem de sănătate mai bun începe cu structuri mai solide. BEI susține asistența medicală primară, pregătirea pentru situații de pandemie și formarea personalului medical – piloni esențiali ai unor sisteme de sănătate reziliente. În 2025, investițiile în infrastructura medicală au atins 1,8 miliarde de euro.

Banca este, totodată, unul dintre cei mai mari finanțatori din lume ai infrastructurii educaționale. În 2025, aceasta a alocat 3,3 miliarde de euro pentru educație și dezvoltarea competențelor, investițiile în acest domeniu generând beneficii ridicate pe termen lung.

În 2025, BEI și-a intensificat sprijinul acordat sectorului european al locuințelor. O nouă platformă, creată împreună cu Comisia Europeană, a reunit principalii actori din domeniul materialelor și tehnicilor de construcție, al renovării fondului imobiliar existent și al construirii de locuințe noi. Finanțarea a crescut cu aproape 50%, ajungând la 5 miliarde de euro, iar portofoliul de proiecte este solid, vizând una dintre cele mai urgente provocări cu care se confruntă Europa.

PARTENERIATE GLOBALE PUTERNICE

Bazându-se pe garanțiile oferite din bugetul UE, Grupul Băncii Europene de Investiții este un lider global în finanțarea proiectelor de amploare din domeniile apei, sănătății, energiei curate și transportului.

În 2025, BEI a adoptat prima sa orientare strategică pentru activitățile din afara Uniunii Europene, consolidându-și rolul în întărirea vocii Europei într-un context geopolitic în schimbare și în dezvoltarea unor parteneriate de tip „câștig-câștig” pentru prosperitate și securitate globală.

Instituția este un contributor major la inițiativa Global Gateway, cu peste 100 de miliarde de euro în investiții deja mobilizate la nivel mondial, o parte semnificativă dintre acestea beneficiind companiile europene.

Grupul BEI este, totodată, cel mai mare finanțator multilateral din lume în sectorul apei. Datorită investițiilor realizate în 2025, 13 milioane de persoane din afara Uniunii Europene vor avea acces la apă mai curată și mai sigură. Pentru EIB Global, provocarea apei reprezintă o prioritate globală, nu doar una de dezvoltare.

Prin activitatea sa la scară mondială, BEI facilitează schimbul de idei și tehnologii între regiuni, iar inovațiile finanțate în Uniunea Europeană generează impact la nivel internațional.

În acest context, Ucraina reprezintă o prioritate pentru operațiunile din afara Uniunii Europene. La fiecare două săptămâni, este inaugurat un nou proiect care sprijină reziliența țării prin consolidarea infrastructurii și a serviciilor publice esențiale, de la energie și transport până la sănătate și locuire.

Banca susține refacerea stocurilor de gaze, precum și repararea și consolidarea infrastructurii energetice afectate de atacuri. Au fost alocate 100 de milioane de euro pentru infrastructura municipală de încălzire și semnate cinci operațiuni majore, în valoare totală de 400 de milioane de euro, destinate proiectelor de apă, termoficare, infrastructură municipală, școli, spitale și locuințe pentru persoanele strămutate.

Ca parte a unui efort coordonat Team Europe, susținut de Fondul UE pentru Ucraina al BEI și de garanția Comisiei Europene, instituția a contribuit la modernizarea principalelor puncte feroviare de frontieră cu Polonia, Slovacia, Ungaria și România.

Într-un context internațional aflat în schimbare, Europa se afirmă ca un reper de stabilitate și încredere, iar BEI continuă să contribuie la crearea de oportunități și la consolidarea încrederii pentru generațiile prezente și viitoare.