U.E.
“Merzcron”: Consiliul ministerial franco-german de la Toulon a deschis “o nouă cale europeană”. Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa și nu se vor mai obstrucționa energetic
Centrul naval francez din Toulon a fost locul ales pentru prima reuniune a Consiliului ministerial franco-german de la preluarea funcției de cancelar de către Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron găzduindu-l liderul german în preambulul acestei reuniuni la o cină la reședința sa de vară, din Fort de Brégançon.
La Toulon, cele două guverne au prezentat aproape 30 de proiecte comune și opt foi de parcurs care prezintă prioritățile comune pentru politicile europene, de la energie la servicii financiare, cu cei doi lideri prezentând un front unit al cuplului pe care presa și analiștii îl numesc “Merzcron”, deși persistă întrebarea dacă această prietenie va rezista dezbaterilor aprinse pe tema apărării, energiei și viitorului Europei.
După ce au mers împreună la Chișinău pentru a celebra independența Republicii Moldova și a da un semnal de susținere pentru parcursul european al acestei țări, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au urmărit să dea semnalul unei reuniuni franco-germane care să imprime o nouă dinamică Europei, una mai competitivă, mai productivă și mai suverană.
“Când Franța și Germania decid să avanseze împreună, întreaga Europă își schimbă ritmul. Astăzi, la Toulon, vom pune bazele viitorului. Vom adopta opt documente strategice și vom lansa peste douăzeci de proiecte emblematice. (…) La Toulon nu se afirmă doar prietenia noastră. Se deschide o nouă cale europeană. De aceea, acest Consiliu de Miniștri franco-german reprezintă un punct de cotitură. Cel pe care Franța și Germania au ales să-l scrie împreună, pentru popoarele lor și pentru Europa”, a prefațat Macron, întâlnirea de vineri, printr-o serie de mesaje în franceză și germană.
Quand la France et l’Allemagne décident d’avancer ensemble, c’est l’Europe tout entière qui change de rythme.
Aujourd’hui à Toulon, nous allons poser huit pierres pour bâtir l’avenir. Nous allons endosser huit documents stratégiques et lancer plus de vingt projets phares.…
La această a 25-a reuniune comună a cabinetelor franco-german din Toulon, toată lumea părea hotărâtă să întoarcă pagina asupra anilor reci marcați de relațiile dintre fostul cancelar Scholz și Macron.
Cadrul a contribuit cu siguranță la acest lucru: pini legănându-se în briza mării, temperaturi calde, vin local și o cină joi seara care a dat tonul înainte ca miniștrii să se alăture reuniunii, a doua zi, la frumosul Chateau du Cap Brun, a relatat și Deutsche Welle.
Dialog strategic privind umbrela nucleară franceză asupra Europei
Securitatea și apărarea au fost prioritare pe agenda discuțiilor. În teorie, Macron și Merz sunt de acord că Europa trebuie să investească mai mult în propria protecție, reducând în același timp dependența de Washington. Declarația lor comună promite „consolidarea capacităților noastre de apărare pentru a întări pilonul european al NATO”.
Totuși, au rămas dezacordurile tradiționale în ceea ce privește descurajarea nucleară. În trecut, Macron a continuat să promoveze arsenalul nuclear al Franței ca mijloc de descurajare european. Germania, care nu deține arme nucleare proprii, s-a bazat mult timp pe sprijinul militar al SUA și a insistat ca NATO să rămână un element central.
Acum, cele două țări doresc să lanseze un „dialog strategic” pe această temă, în vederea găsirii unor potențiale compromisuri. Ambele țări sunt de acord că „forțele nucleare strategice independente ale Franței contribuie în mod semnificativ la securitatea generală a Alianței”.
Proiecte militare comune
În cadrul unui prânz de lucru cu gazpacho, biban de mare la cuptor și șampanie, liderii au discutat despre cum să eficientizeze proiectele comune de apărare.
Franța și Germania rămân angajate în proiectele „Main Ground Combat System” (MGCS) și „Future Combat Air System” (FCAS), au anunțat acestea. Cele două proiecte emblematice vizează livrarea unui nou tanc de luptă care să înlocuiască vechile modele franceze și germane, precum și a unui avion de vânătoare de ultimă generație până în 2040.
Compromis energetic: Franța și Germania nu se vor mai obstrucționa
S-au înregistrat progrese substanțiale în domeniul politicii energetice, Germania și Franța rezolvând disputa de lungă durată privind energia nucleară. Nu este o realizare minoră, având în vedere cât de diferite sunt strategiile celor două țări.
Franța, care produce aproximativ două treimi din energia electrică din surse nucleare, își extinde capacitatea și a insistat ca acest sector să fie etichetat ca „verde” la nivelul UE, făcându-l eligibil pentru subvenții. Germania, în schimb, și-a închis ultimele centrale nucleare în 2023, după ani de dependență de gazul rusesc, mizând în schimb pe importuri și energii regenerabile, și a blocat mult timp planurile Parisului, în special în cadrul fostei coaliții cu Verzii.
Cu toate acestea, în cadrul unui nou acord-cadru încheiat la Toulon, ambele țări s-au angajat să înceteze să se obstrucționeze reciproc în ceea ce privește alegerile energetice și să se sprijine reciproc: Berlinul va renunța la opoziția sa față de includerea energiei nucleare în legislația UE, în timp ce Parisul va sprijini prioritățile Germaniei, cum ar fi infrastructura de hidrogen cu Europa de Sud și o mai mare integrare a rețelelor de energie electrică franco-germane.
Sprijin pentru Ucraina: Macron afirmă că Putin l-ar fi manipulat pe Trump, Merz este reticent că va exista o întâlnire între liderii rus și ucrainean
Războiul din Ucraina a fost un alt subiect care nu a putut fi ignorat în timpul conferinței de presă, diminuând vizibil atmosfera caldă din sală.
„În ciuda eforturilor diplomatice internaționale intense, Rusia nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, au convenit cei doi. Macron și Merz s-au angajat să sprijine în continuare apărarea aeriană a Ucrainei și au convenit asupra necesității de a oferi Ucrainei garanții de securitate credibile, dar au evitat să menționeze posibilitatea trimiterii propriilor trupe.
Liderii Franței și Germaniei s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei în legătură cu războiul împotriva Ucrainei, avertizând că președintele Vladimir Putin nu pare dispus să pună capăt atacului Moscovei împotriva vecinului său, care durează de trei ani și jumătate.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Putin l-ar fi „manipulat” pe președintele american Donald Trump dacă acesta nu și-ar fi respectat promisiunea de a se întâlni cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat France24.
Cancelarul german Friedrich Merz a adăugat că Putin pare „reticent” să organizeze o astfel de întâlnire și a afirmat că războiul pare să mai dureze „multe luni”.
În registrul acordurilor bilaterale încheiate, cei doi lideri au anunțat un summit bilateral privind suveranitatea digitală la Berlin, pe 18 noiembrie, și un altul privind spațiul cosmic în Franța, anul viitor.
Cu toate acestea, Macron și Merz nu au găsit o poziție comună cu privire la acordul comercial al UE cu țările Mercosur din America de Sud, la care Franța se opune, iar Germania îl susține cu tărie. De asemenea, Cele două țări nu au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește programul lor emblematic de avioane de luptă, Future Combat Air System, care se află în impas.
CONSILIUL EUROPEAN
Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu ”adevărat puternic”, subliniază Zelenski într-o convorbire cu Antonio Costa
Președintele Volodimir Zelenski a avut o convorbire telefonică cu președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a discuta despre necesitatea de a crește presiunea asupra Rusiei și de a consolida sprijinul acordat Ucrainei.
Șeful statului a subliniat că Ucraina și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea pentru o întâlnire la nivel de lideri. Acest lucru a fost discutat în mod specific în cadrul discuțiilor cu președintele SUA, Donald Trump, și cu partenerii europeni: „În același timp, Rusia nu a dat semne că ar fi dispusă să facă același lucru. Trebuie intensificată presiunea asupra Federației Ruse. Ucraina se așteaptă ca cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni al UE să fie cu adevărat puternic.”
Citiți și: Statele UE, fără Ungaria, condamnă într-o declarație comună cele mai recente atacuri ale Moscovei împotriva Ucrainei
Zelenski și Costa au discutat despre elaborarea garanțiilor de securitate. Liderul de la Kiev a menționat că se lucrează în continuare la finalizarea tuturor componentelor: „Garanțiile vor consta în trei blocuri, iar președintele a subliniat că una dintre garanțiile cheie de securitate trebuie să fie aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Ucraina se așteaptă să realizeze foarte curând progrese comune cu Moldova în această chestiune”, mai transmite comunicatul oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev.
Citiți și: Șefa diplomației UE: Fiecare stat membru decide cum contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina
De asemenea, președintele Volodimir Zelenski l-a invitat pe președintele Consiliului European să viziteze Ucraina.
CONSILIUL UE
Oana Țoiu, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE: Voi menționa hotărârea comună a României, R. Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, pledează pentru intensificarea presiunii financiare asupra Rusiei, care nu contenește atacurile asupra Ucrainei, pentru a atinge comun al UE și Kievului: „un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă.”
„Agresiunea rusă continuă împotriva Ucrainei provoacă zilnic victime. Bombardarea țintelor civile de către Rusia vorbește mai mult decât orice alte declarații pe care le face partea rusă. În loc să urmărească obținerea păcii, o cale susținută fără echivoc de comunitatea internațională, de noi, de comunitatea europeană, de SUA și de partenerii cu aceleași principii, Rusia alege bombele în locul dialogului. Această profundă ignorare, din partea Kremlinului, a valorii vieților umane, atât ucrainene, cât și rusești, este un factor-cheie în continuarea acestui război brutal și ilegal”, a subliniat Oana Țoiu înainte de reuniunea informală a miniștrilor de Externe din UE.
Aceasta a anunțat că va menționa în cadrul întâlnirii „hotărârea comună a României, Republicii Moldova și Ucrainei ca țările suverane să își decidă viitorul, un viitor european”, lucru „consacrat în cooperarea trilaterală, recent consolidată sub numele de Triunghiul Odessei în timpul reuniunii noastre ministeriale de la Cernăuți”, a continuat ministrul.
„Cu atât mai mult cu cât regiunea Mării Negre a cunoscut recent un număr și o intensitate tot mai mari a unor astfel de atacuri brutale din partea Rusiei, trebuie să creștem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mișcări agresive la frontiera noastră și ca o formă de presiune necesară pentru a atinge obiectivul comun al UE și Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistițiu și o pace durabilă. Republica Moldova și Ucraina și-au sărbătorit recent Ziua Independenței, iar România le-a sărbătorit, la rândul său, principala forță a independenței: capacitatea de a-și decide, în mod liber, viitorul”, a mai precizat aceasta, într-o referire la numeroasele incidente cu drone rusești din proximitatea graniței românești.
Miniștrii de Externe din UE se reunesc între 29 și 30 august în Copenhaga, capitala Danemarcei, țară care deține președinția semestrială a Consiliului UE, pentru a discuta despre gresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, cu accent pe asigurarea sprijinului pentru Ucraina, coordonarea acțiunilor statelor membre UE pentru creșterea presiunii asupra Moscovei, precum și utilizarea activelor înghețate ale Rusiei.
Totodată, vor fi abordate evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu și situația umanitară din Gaza.
Miniștrii vor mai avea un schimb de opinii asupra metodelor de lucru în Politica Externă și de Securitate Comună a UE, cu scopul de a asigura o eficiență îmbunătățită a procesului decizional.
În marja reuniunii Gymnich, ministrul Oana Țoiu va avea întrevederi bilaterale cu parteneri europeni. Programul demnitarului include și o întâlnire cu membri ai comunității de români din Danemarca.
Reuniunea informală a miniștrii de Externe din UE este precedată de cea a miniștrilor Apărării din statele membre, unde România este reprezentantă de Ionuț Moșteanu.
Discuțiile se vor concentra pe consolidarea sprijinului militar oferit Ucrainei, precum și pe evoluțiile din cadrul Misiunii UE de asistență militară pentru Ucraina (EUMAM).
Reuniunea oferă prilejul unui schimb de opinii privind implementarea Cartei Albe pentru pregătirea europeană de apărare 2030 și a planului Readiness 2030. Miniștrii Apărării vor discuta și despre adaptarea angajamentelor operaționale din cadrul Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC) la noul context geopolitic și la evoluția amenințărilor actuale de securitate.
Reuniunile vin în urma recentelor atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei, care au lovit și Delegația Uniunii Europene la Kiev. Asaltul cu rachete și drone al Moscovei s-a produs și în contextul în care Republica Moldova a celebrat 34 de ani de la proclamarea independenței față de Uniunea Sovietică, eveniment pe care președinta Maia Sandu și moldovenii l-au sărbătorit la Chișinău alături de președintele francez Emmanuel Macron, premierul polonez Donald Tusk și cancelarul german Friedrich Merz, prezenți pentru a-și arăta sprjinul pentru parcursul european al acestei republici parlamentare, care, în 28 septembrie, este chemată la urne pentru a-și alege Parlamentul și care duminică, 31 august, cu ocazia Zilei Limbii Române, așteaptă vizita președintelui Nicușor Dan.
Liderii instituțiilor UE au condamnat prompt atacurile, despre care au spus că „batjocoresc eforturile de pace”. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat într-o conferință de presă că Uniunea Europeană nu va slăbi presiunea asupra Rusiei și a dezvăluit că este în pregătire al 19-lea pachet de sancțiuni, care ar urma să fie gata până luna viitoare.
REPUBLICA MOLDOVA
„Cultura moldovenească este cultură europeană”: R. Moldova va semna acordul de asociere la programul Europa Creativă, un „pas semnificativ” în procesul de aderare la UE
Comisarul pentru echitate intergenerațională, tineret, cultură și sport, Glenn Micallef, va semna, marți, 2 septembrie, la Chișinău, acordul de asociere între UE și Moldova privind participarea acestei țări la programul Europa Creativă. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, artiștii și organizațiile culturale din Moldova vor avea acces la acțiunile programului Europa Creativă în cadrul componentei „Cultură”, informează Comisia Europeană.
Înainte de semnare, pe 1 septembrie, comisarul Micallef se va întâlni cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
Aderarea Moldovei la Europa creativă reprezintă un impuls semnificativ în procesul de aderare a țării la UE. Acest pas reafirmă sprijinul neclintit al UE pentru cultura și sectorul cultural din Moldova. Europa creativă va oferi oportunități concrete pentru artiștii moldoveni, industriile culturale și creative și proiectele de restaurare a patrimoniului din țară. Orașele moldovenești vor putea, de asemenea, să concureze pentru titlul de Capitală europeană a culturii pentru țările din afara UE.
„Acest acord plasează poporul moldovean în mijlocul drumului către aderarea la UE. El transmite un semnal puternic: cultura moldovenească este cultură europeană. A recunoaște acest lucru înseamnă a afirma că Europa este mai puternică datorită diversității sale și că cultura, tradițiile și creativitatea Moldovei se află chiar în centrul patrimoniului nostru comun”, a declarat comisarul Glenn Micallef.
Accesul Moldovei la componenta „Cultură” a programului Europa Creativă va sprijini sectoarele cultural și creativ, aducând noi oportunități de finanțare, rețele mai extinse și un public mai larg pentru talentele moldovenești din întreaga UE.
Următorul pas va fi desemnarea unui birou Europa Creativă, care va servi la amplificarea oportunităților în rândul organizațiilor locale.
După semnarea acordului, comisarul Micallef va vizita Mănăstirea Orhei Vechi. De asemenea, va purta un dialog cu tinerii moldoveni pe tema implicării sociale a tinerilor și a programelor UE și se va întâlni cu reprezentanți ai industriilor culturale și artiști din Moldova.
