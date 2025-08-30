“Merzcron”: Consiliul ministerial franco-german de la Toulon a deschis “o nouă cale europeană”. Franța și Germania vor purta un “dialog strategic” legat de umbrela nucleară franceză în Europa și nu se vor mai obstrucționa energetic

Centrul naval francez din Toulon a fost locul ales pentru prima reuniune a Consiliului ministerial franco-german de la preluarea funcției de cancelar de către Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron găzduindu-l liderul german în preambulul acestei reuniuni la o cină la reședința sa de vară, din Fort de Brégançon.

La Toulon, cele două guverne au prezentat aproape 30 de proiecte comune și opt foi de parcurs care prezintă prioritățile comune pentru politicile europene, de la energie la servicii financiare, cu cei doi lideri prezentând un front unit al cuplului pe care presa și analiștii îl numesc “Merzcron”, deși persistă întrebarea dacă această prietenie va rezista dezbaterilor aprinse pe tema apărării, energiei și viitorului Europei.

După ce au mers împreună la Chișinău pentru a celebra independența Republicii Moldova și a da un semnal de susținere pentru parcursul european al acestei țări, Emmanuel Macron și Friedrich Merz au urmărit să dea semnalul unei reuniuni franco-germane care să imprime o nouă dinamică Europei, una mai competitivă, mai productivă și mai suverană.

“Când Franța și Germania decid să avanseze împreună, întreaga Europă își schimbă ritmul. Astăzi, la Toulon, vom pune bazele viitorului. Vom adopta opt documente strategice și vom lansa peste douăzeci de proiecte emblematice. (…) La Toulon nu se afirmă doar prietenia noastră. Se deschide o nouă cale europeană. De aceea, acest Consiliu de Miniștri franco-german reprezintă un punct de cotitură. Cel pe care Franța și Germania au ales să-l scrie împreună, pentru popoarele lor și pentru Europa”, a prefațat Macron, întâlnirea de vineri, printr-o serie de mesaje în franceză și germană.

La această a 25-a reuniune comună a cabinetelor franco-german din Toulon, toată lumea părea hotărâtă să întoarcă pagina asupra anilor reci marcați de relațiile dintre fostul cancelar Scholz și Macron.

Cadrul a contribuit cu siguranță la acest lucru: pini legănându-se în briza mării, temperaturi calde, vin local și o cină joi seara care a dat tonul înainte ca miniștrii să se alăture reuniunii, a doua zi, la frumosul Chateau du Cap Brun, a relatat și Deutsche Welle.

Dialog strategic privind umbrela nucleară franceză asupra Europei

Securitatea și apărarea au fost prioritare pe agenda discuțiilor. În teorie, Macron și Merz sunt de acord că Europa trebuie să investească mai mult în propria protecție, reducând în același timp dependența de Washington. Declarația lor comună promite „consolidarea capacităților noastre de apărare pentru a întări pilonul european al NATO”.

Totuși, au rămas dezacordurile tradiționale în ceea ce privește descurajarea nucleară. În trecut, Macron a continuat să promoveze arsenalul nuclear al Franței ca mijloc de descurajare european. Germania, care nu deține arme nucleare proprii, s-a bazat mult timp pe sprijinul militar al SUA și a insistat ca NATO să rămână un element central.

Acum, cele două țări doresc să lanseze un „dialog strategic” pe această temă, în vederea găsirii unor potențiale compromisuri. Ambele țări sunt de acord că „forțele nucleare strategice independente ale Franței contribuie în mod semnificativ la securitatea generală a Alianței”.

Proiecte militare comune

În cadrul unui prânz de lucru cu gazpacho, biban de mare la cuptor și șampanie, liderii au discutat despre cum să eficientizeze proiectele comune de apărare.

Franța și Germania rămân angajate în proiectele „Main Ground Combat System” (MGCS) și „Future Combat Air System” (FCAS), au anunțat acestea. Cele două proiecte emblematice vizează livrarea unui nou tanc de luptă care să înlocuiască vechile modele franceze și germane, precum și a unui avion de vânătoare de ultimă generație până în 2040.

Compromis energetic: Franța și Germania nu se vor mai obstrucționa

S-au înregistrat progrese substanțiale în domeniul politicii energetice, Germania și Franța rezolvând disputa de lungă durată privind energia nucleară. Nu este o realizare minoră, având în vedere cât de diferite sunt strategiile celor două țări.

Franța, care produce aproximativ două treimi din energia electrică din surse nucleare, își extinde capacitatea și a insistat ca acest sector să fie etichetat ca „verde” la nivelul UE, făcându-l eligibil pentru subvenții. Germania, în schimb, și-a închis ultimele centrale nucleare în 2023, după ani de dependență de gazul rusesc, mizând în schimb pe importuri și energii regenerabile, și a blocat mult timp planurile Parisului, în special în cadrul fostei coaliții cu Verzii.

Cu toate acestea, în cadrul unui nou acord-cadru încheiat la Toulon, ambele țări s-au angajat să înceteze să se obstrucționeze reciproc în ceea ce privește alegerile energetice și să se sprijine reciproc: Berlinul va renunța la opoziția sa față de includerea energiei nucleare în legislația UE, în timp ce Parisul va sprijini prioritățile Germaniei, cum ar fi infrastructura de hidrogen cu Europa de Sud și o mai mare integrare a rețelelor de energie electrică franco-germane.

Sprijin pentru Ucraina: Macron afirmă că Putin l-ar fi manipulat pe Trump, Merz este reticent că va exista o întâlnire între liderii rus și ucrainean

Războiul din Ucraina a fost un alt subiect care nu a putut fi ignorat în timpul conferinței de presă, diminuând vizibil atmosfera caldă din sală.

„În ciuda eforturilor diplomatice internaționale intense, Rusia nu dă semne că ar intenționa să pună capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei”, au convenit cei doi. Macron și Merz s-au angajat să sprijine în continuare apărarea aeriană a Ucrainei și au convenit asupra necesității de a oferi Ucrainei garanții de securitate credibile, dar au evitat să menționeze posibilitatea trimiterii propriilor trupe.

Liderii Franței și Germaniei s-au angajat să intensifice presiunea asupra Rusiei în legătură cu războiul împotriva Ucrainei, avertizând că președintele Vladimir Putin nu pare dispus să pună capăt atacului Moscovei împotriva vecinului său, care durează de trei ani și jumătate.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că Putin l-ar fi „manipulat” pe președintele american Donald Trump dacă acesta nu și-ar fi respectat promisiunea de a se întâlni cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat France24.

Cancelarul german Friedrich Merz a adăugat că Putin pare „reticent” să organizeze o astfel de întâlnire și a afirmat că războiul pare să mai dureze „multe luni”.

În registrul acordurilor bilaterale încheiate, cei doi lideri au anunțat un summit bilateral privind suveranitatea digitală la Berlin, pe 18 noiembrie, și un altul privind spațiul cosmic în Franța, anul viitor.

Cu toate acestea, Macron și Merz nu au găsit o poziție comună cu privire la acordul comercial al UE cu țările Mercosur din America de Sud, la care Franța se opune, iar Germania îl susține cu tărie. De asemenea, Cele două țări nu au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește programul lor emblematic de avioane de luptă, Future Combat Air System, care se află în impas.