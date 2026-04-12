Mesaje de felicitare de la Bruxelles și din capitalele europene pentru victoria „istorică” a lui Peter Magyar: „Ungaria a ales Europa. UE devine mai puternică”

Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
Principalii lideri europeni au transmis duminică seara mesaje de felicitare pentru Peter Magyar, după ce rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Ungaria indică o victorie clară a liderului opoziției în fața premierului în exercițiu Viktor Orban.

La nivelul instituțiilor europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat semnificația rezultatului pentru viitorul european al Ungariei.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică drumul european. Uniunea devine mai puternică”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X. „În această seară, inima Europei bate mai puternic în Ungaria”, a adăugat ea într-un alt mesaj.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evidențiat mobilizarea electorală și claritatea rezultatului.

„Prezența record la vot arată spiritul democratic al poporului ungar. Ei au vorbit — iar voința lor este clară. Aștept cu interes să lucrăm îndeaproape cu Peter Magyar pentru a face Europa mai puternică și mai prosperă”, a transmis Costa.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare, subliniind rolul Ungariei în cadrul Uniunii Europene.

„Felicitări lui Peter Magyar, membru al Parlamentului European, pentru victoria în alegerile naționale de astăzi din Ungaria. Locul Ungariei este în inima Europei”, a transmis Roberta Metsola, pe X.

În rândul liderilor naționali, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța relației bilaterale și a cooperării în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului Tisza pentru victoria lor istorică! Poporul ungar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai Uniunii Europene și NATO. Aștept cu interes să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice. Există oportunități importante de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării cetățenilor noștri”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj pe X.

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a discutat direct cu Peter Magyar, pe care l-a felicitat pentru rezultat.

„Tocmai am vorbit cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa în Ungaria! Franța salută victoria participării democratice, angajamentul poporului ungar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa. Să mergem înainte împreună către o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”, a transmis Emmanuel Macron, într-un mesaj pe X.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare adresat liderului opoziției.

„Ungaria a decis. Felicitări pentru victoria în alegeri, dragă Péter Magyar. Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, a scris Friedrich Merz, pe X.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de felicitare pentru liderul opoziției ungare, subliniind în același timp relația de prietenie cu Viktor Orban.

„Felicitări pentru victoria clară în alegeri lui Peter Magyar, căruia guvernul italian îi urează succes. Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orban pentru colaborarea intensă din acești ani și știu că, chiar și din opoziție, va continua să își servească națiunea. Italia și Ungaria sunt națiuni legate de o profundă relație de prietenie și sunt convinsă că vom continua să colaborăm într-un spirit constructiv în interesul popoarelor noastre și al provocărilor comune la nivel european și internațional”, a transmis Giorgia Meloni, într-un mesaj pe X.

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare în care evidențiază triumful valorilor europene în Ungaria.

„Astăzi câștigă Europa și câștigă valorile europene. Felicitări tuturor cetățenilor Ungariei pentru alegeri istorice. Aștept cu interes să lucrăm împreună, Péter Magyar, pentru un viitor mai bun pentru toți europenii”, a transmis liderul spaniol, pe X.


Mesaje similare au venit și din partea liderilor din statele baltice. Premierul lituanian Inga Ruginienė le-a transmis „felicitări poporului ungar și lui Peter Magyar”. „Vă doresc putere și succes în conducerea Ungariei. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună pentru a consolida relațiile dintre Lituania și Ungaria și cooperarea noastră în Europa”, a declarat aceasta într-un mesaj pe X.


Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, i-a transmis „felicitări lui Peter Magyar pentru victoria istorică în alegerile din Ungaria”. „Aștept cu interes să colaborăm pentru promovarea intereselor și valorilor europene comune”, a punctat liderul leton.


La rândul său, premierul Estoniei, Kristen Michal, a subliniat că „ungurii au făcut o alegere istorică pentru o Ungarie liberă și puternică într-o Europă unită, respingând forțele care ignoră interesele lor”.  „Felicitări lui Peter Magyar pentru câștigarea alegerilor! Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru ceea ce unește Estonia, Ungaria și Europa”, a mai declarat acesta.

Mesaje de felicitare au venit și din partea liderilor țărilor nordice. Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, i-a transmis „felicitări lui Peter Magyar pentru victoria istorică a partidului TISZA în alegerile din Ungaria!”. „Aștept cu interes să lucrăm îndeaproape împreună – ca aliați și membri ai Uniunii Europene. Acesta marchează un nou capitol în istoria Ungariei”, a subliniat premierul suedez, într-un mesaj pe X.


Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a subliniat semnificația rezultatului în plan european și de securitate.

„În alegeri democratice, poporul ungar și-a demonstrat voința puternică de a fi un membru activ al Uniunii Europene și NATO. Rezultatul alegerilor oferă Ungariei oportunitatea de a reveni în comunitatea noastră de valori și securitate ca actor constructiv. Îl felicit pe Peter Magyar și sper că va face tot ce îi stă în putere pentru a restabili încrederea”, a transmis Petteri Orpo, pe X.


Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis, de asemenea, un mesaj de felicitare.

„Felicitări pentru victoria în alegeri, Peter Magyar. Cooperarea europeană este esențială pentru o Europă puternică. Ungaria a ales Europa. Aștept cu interes cooperarea noastră viitoare”, a declarat Frederiksen.

Premierul britanic, Keir Starmer, a descris rezultatul drept un moment istoric într-un scurt mesaj pe X.

„Felicitări, Peter Magyar, pentru victoria în alegeri. Acesta este un moment istoric, nu doar pentru Ungaria, ci și pentru democrația europeană. Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru securitatea și prosperitatea ambelor noastre țări”, a transmis Keir Starmer.

Un mesaj puternic a venit și din partea premierului Poloniei, Donald Tusk, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Viktor Orban.

„Ungaria, Polonia, Europa – Împreună din nou! Victorie glorioasă, dragi prieteni! «Ruszkik haza!» (Rușii, acasă!)”, a transmis Donald Tusk.

Mesaje de felicitare au venit și din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul relațiilor tensionate din ultimii ani cu guvernul condus de Viktor Orban.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate statele din Europa și suntem pregătiți să avansăm cooperarea cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni caută cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a transmis Volodimir Zelenski, pe X.

Mesajele venite de la Bruxelles și din capitalele europene reflectă așteptările privind o posibilă resetare a relațiilor dintre Ungaria și Uniunea Europeană, după ani de tensiuni sub guvernarea lui Viktor Orban.

Estimările indică obținerea de către formațiunea Tisza a lui Magyar a circa 136 de mandate din totalul de 199, în timp ce partidul Fidesz al lui Viktor Orban ar urma să obțină aproximativ 56 de locuri.

Dacă acest rezultat se confirmă, Peter Magyar ar putea obține o majoritate calificată, care i-ar permite să modifice elemente-cheie ale sistemului construit de Viktor Orban în ultimul deceniu și jumătate, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.

Concrete-Design-Solutions

După 16 ani, Viktor Orban pierde puterea și își recunoaște înfrângerea: Peter Magyar câștigă alegerile din Ungaria, pe fondul unei prezențe record la vot de 77,8%
Nicușor Dan salută “victoria istorică” a lui Peter Magyar: Să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare bazat pe valorile europene și euro-atlantice
Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

