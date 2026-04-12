Mesaje de felicitare de la Bruxelles și din capitalele europene pentru victoria „istorică” a lui Peter Magyar: „Ungaria a ales Europa. UE devine mai puternică”

Principalii lideri europeni au transmis duminică seara mesaje de felicitare pentru Peter Magyar, după ce rezultatele parțiale ale alegerilor parlamentare din Ungaria indică o victorie clară a liderului opoziției în fața premierului în exercițiu Viktor Orban.

La nivelul instituțiilor europene, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat semnificația rezultatului pentru viitorul european al Ungariei.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria. O țară își revendică drumul european. Uniunea devine mai puternică”, a scris Ursula von der Leyen pe platforma X. „În această seară, inima Europei bate mai puternic în Ungaria”, a adăugat ea într-un alt mesaj.

Hungary has chosen Europe. Europe has always chosen Hungary. A country reclaims its European path. The Union grows stronger. Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta. Egy ország visszatér az európai útjára. Az Unió erősebbé válik. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

Citiți și După 16 ani, Viktor Orban pierde puterea și își recunoaște înfrângerea: Peter Magyar câștigă alegerile din Ungaria, pe fondul unei prezențe record la vot de 77,8%

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a evidențiat mobilizarea electorală și claritatea rezultatului.

„Prezența record la vot arată spiritul democratic al poporului ungar. Ei au vorbit — iar voința lor este clară. Aștept cu interes să lucrăm îndeaproape cu Peter Magyar pentru a face Europa mai puternică și mai prosperă”, a transmis Costa.

Record turnout shows the democratic spirit of the Hungarian people. They have spoken—and their will is clear. I look forward to working closely with @magyarpeterMP to make Europe stronger and more prosperous. — António Costa (@eucopresident) April 12, 2026

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare, subliniind rolul Ungariei în cadrul Uniunii Europene.

„Felicitări lui Peter Magyar, membru al Parlamentului European, pentru victoria în alegerile naționale de astăzi din Ungaria. Locul Ungariei este în inima Europei”, a transmis Roberta Metsola, pe X.

Congratulations to Member of @Europarl_EN @magyarpeterMP on the victory in today's national elections in Hungary.



Hungary's place is at the heart of Europe 🇪🇺🇭🇺



Gratulálok az @Europarl_HU @magyarpeterMP képviselőnek a mai magyarországi országgyűlési választásokon aratott… — Roberta Metsola (@EP_President) April 12, 2026

În rândul liderilor naționali, președintele României, Nicușor Dan, a subliniat importanța relației bilaterale și a cooperării în cadrul Uniunii Europene și al NATO.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului Tisza pentru victoria lor istorică! Poporul ungar a vorbit cu o voce clară și puternică. România și Ungaria sunt vecini, parteneri și membri ai Uniunii Europene și NATO. Aștept cu interes să construim un nou capitol în relațiile româno-ungare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euroatlantice. Există oportunități importante de a colabora în domeniul securității regionale, cooperării economice și bunăstării cetățenilor noștri”, a transmis Nicușor Dan, într-un mesaj pe X.

🇭🇺🇷🇴 Congratulations @magyarpeterMP and Tisza Party on your landmark victory! The Hungarian people have spoken with a clear and powerful voice. Romania and Hungary are neighbours, partners and fellow EU and NATO members. I look forward to building a new chapter in… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) April 12, 2026

De asemenea, președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că a discutat direct cu Peter Magyar, pe care l-a felicitat pentru rezultat.

„Tocmai am vorbit cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa în Ungaria! Franța salută victoria participării democratice, angajamentul poporului ungar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa. Să mergem înainte împreună către o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră și democrația noastră”, a transmis Emmanuel Macron, într-un mesaj pe X.

Most beszéltem Magyar Péterrel, hogy gratuláljak neki a magyarországi győzelméhez! Franciaország üdvözli a demokratikus részvétel győzelmét, a magyar nép ragaszkodását az Európai Unió értékeihez, valamint Magyarország európai elkötelezettségét.… pic.twitter.com/GXBxreTMSs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 12, 2026

Cancelarul german, Friedrich Merz, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare adresat liderului opoziției.

„Ungaria a decis. Felicitări pentru victoria în alegeri, dragă Péter Magyar. Aștept cu interes cooperarea pentru o Europă puternică, sigură și, mai presus de toate, unită”, a scris Friedrich Merz, pe X.

Ungarn hat entschieden. Herzlichen Glückwunsch zur gewonnenen Wahl, lieber @magyarpeterMP. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit für ein starkes, sicheres und vor allem geeintes Europa. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 12, 2026

Acting PM Frederiksen: “Big congratulations to @magyarpeterMP with the election victory. European cooperation is essential for a strong Europe. Hungary has chosen Europe. Looking forward to our future cooperation.” — Statsministeriet (@Statsmin) April 12, 2026

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a transmis un mesaj de felicitare pentru liderul opoziției ungare, subliniind în același timp relația de prietenie cu Viktor Orban.

„Felicitări pentru victoria clară în alegeri lui Peter Magyar, căruia guvernul italian îi urează succes. Îi mulțumesc prietenului meu Viktor Orban pentru colaborarea intensă din acești ani și știu că, chiar și din opoziție, va continua să își servească națiunea. Italia și Ungaria sunt națiuni legate de o profundă relație de prietenie și sunt convinsă că vom continua să colaborăm într-un spirit constructiv în interesul popoarelor noastre și al provocărilor comune la nivel european și internațional”, a transmis Giorgia Meloni, într-un mesaj pe X.

Congratulazioni per la chiara vittoria elettorale a Peter Magyar, al quale il governo italiano augura buon lavoro. Ringrazio il mio amico Viktor Orban per l’intensa collaborazione di questi anni, e so che anche dall’opposizione continuerà a servire la sua Nazione. Italia e… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 12, 2026

Premierul Spaniei, Pedro Sanchez, a transmis, la rândul său, un mesaj de felicitare în care evidențiază triumful valorilor europene în Ungaria.

„Astăzi câștigă Europa și câștigă valorile europene. Felicitări tuturor cetățenilor Ungariei pentru alegeri istorice. Aștept cu interes să lucrăm împreună, Péter Magyar, pentru un viitor mai bun pentru toți europenii”, a transmis liderul spaniol, pe X.

Hoy ganan Europa y los valores europeos. Felicidades a todos los ciudadanos húngaros por unas elecciones históricas. Deseando trabajar juntos, @magyarpeterMP, por un futuro mejor para todos los europeos. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2026



Mesaje similare au venit și din partea liderilor din statele baltice. Premierul lituanian Inga Ruginienė le-a transmis „felicitări poporului ungar și lui Peter Magyar”. „Vă doresc putere și succes în conducerea Ungariei. Așteptăm cu interes să lucrăm împreună pentru a consolida relațiile dintre Lituania și Ungaria și cooperarea noastră în Europa”, a declarat aceasta într-un mesaj pe X.

Congrats to Hungarian people and @magyarpeterMP. Wishing you strength and success as you lead Hungary ahead. We look forward to working together to further strengthen Lithuania–Hungary relations and our cooperation in Europe. — Inga Ruginienė (@IRuginiene) April 12, 2026



Prim-ministrul Letoniei, Evika Siliņa, i-a transmis „felicitări lui Peter Magyar pentru victoria istorică în alegerile din Ungaria”. „Aștept cu interes să colaborăm pentru promovarea intereselor și valorilor europene comune”, a punctat liderul leton.

Congratulations to @magyarpeterMP on historic victory in elections in Hungary. I look forward to working with you on advancing common European interests and values. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 12, 2026



La rândul său, premierul Estoniei, Kristen Michal, a subliniat că „ungurii au făcut o alegere istorică pentru o Ungarie liberă și puternică într-o Europă unită, respingând forțele care ignoră interesele lor”. „Felicitări lui Peter Magyar pentru câștigarea alegerilor! Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru ceea ce unește Estonia, Ungaria și Europa”, a mai declarat acesta.

Hungarians have made a historic choice for a free and strong Hungary in a united Europe, rejecting forces that ignore their interests. Congratulations to Péter Magyar on winning the election! I look forward to working together on what unites Estonia, Hungary and Europe. — Kristen Michal (@KristenMichalPM) April 12, 2026

Mesaje de felicitare au venit și din partea liderilor țărilor nordice. Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, i-a transmis „felicitări lui Peter Magyar pentru victoria istorică a partidului TISZA în alegerile din Ungaria!”. „Aștept cu interes să lucrăm îndeaproape împreună – ca aliați și membri ai Uniunii Europene. Acesta marchează un nou capitol în istoria Ungariei”, a subliniat premierul suedez, într-un mesaj pe X.

Congratulations to @magyarpeterMP on TISZA’s historic victory in the Hungarian election! I look forward to working closely with you – as Allies and EU Members. This marks a new chapter in the history of Hungary. — Ulf Kristersson (@SwedishPM) April 12, 2026



Prim-ministrul Finlandei, Petteri Orpo, a subliniat semnificația rezultatului în plan european și de securitate.

„În alegeri democratice, poporul ungar și-a demonstrat voința puternică de a fi un membru activ al Uniunii Europene și NATO. Rezultatul alegerilor oferă Ungariei oportunitatea de a reveni în comunitatea noastră de valori și securitate ca actor constructiv. Îl felicit pe Peter Magyar și sper că va face tot ce îi stă în putere pentru a restabili încrederea”, a transmis Petteri Orpo, pe X.

In democratic elections, the Hungarian people have demonstrated their strong will to be an active member of European Union and NATO. — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 12, 2026



Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, a transmis, de asemenea, un mesaj de felicitare.

„Felicitări pentru victoria în alegeri, Peter Magyar. Cooperarea europeană este esențială pentru o Europă puternică. Ungaria a ales Europa. Aștept cu interes cooperarea noastră viitoare”, a declarat Frederiksen.

Premierul britanic, Keir Starmer, a descris rezultatul drept un moment istoric într-un scurt mesaj pe X.

„Felicitări, Peter Magyar, pentru victoria în alegeri. Acesta este un moment istoric, nu doar pentru Ungaria, ci și pentru democrația europeană. Aștept cu interes să lucrăm împreună pentru securitatea și prosperitatea ambelor noastre țări”, a transmis Keir Starmer.

Congratulations @MagyarPeterMP on your election victory. This is an historic moment, not only for Hungary, but for European democracy. I look forward to working with you for the security and prosperity of both our countries. — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 12, 2026

Un mesaj puternic a venit și din partea premierului Poloniei, Donald Tusk, unul dintre cei mai vocali critici ai lui Viktor Orban.

„Ungaria, Polonia, Europa – Împreună din nou! Victorie glorioasă, dragi prieteni! «Ruszkik haza!» (Rușii, acasă!)”, a transmis Donald Tusk.

Hungary 🇭🇺 Poland 🇵🇱 Europe 🇪🇺

Back together! Glorious victory, dear friends! Ruszkik haza! — Donald Tusk (@donaldtusk) April 12, 2026

Mesaje de felicitare au venit și din partea președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în contextul relațiilor tensionate din ultimii ani cu guvernul condus de Viktor Orban.

„Felicitări lui Peter Magyar și partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important atunci când prevalează o abordare constructivă. Ucraina a căutat întotdeauna relații de bună vecinătate cu toate statele din Europa și suntem pregătiți să avansăm cooperarea cu Ungaria. Europa și fiecare națiune europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni caută cooperare și stabilitate. Suntem pregătiți pentru întâlniri și muncă constructivă comună în beneficiul ambelor națiuni, precum și pentru pace, securitate și stabilitate în Europa”, a transmis Volodimir Zelenski, pe X.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails. Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

Mesajele venite de la Bruxelles și din capitalele europene reflectă așteptările privind o posibilă resetare a relațiilor dintre Ungaria și Uniunea Europeană, după ani de tensiuni sub guvernarea lui Viktor Orban.

Estimările indică obținerea de către formațiunea Tisza a lui Magyar a circa 136 de mandate din totalul de 199, în timp ce partidul Fidesz al lui Viktor Orban ar urma să obțină aproximativ 56 de locuri.

Dacă acest rezultat se confirmă, Peter Magyar ar putea obține o majoritate calificată, care i-ar permite să modifice elemente-cheie ale sistemului construit de Viktor Orban în ultimul deceniu și jumătate, inclusiv controlul asupra justiției, companiilor de stat și mass-mediei.