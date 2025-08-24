Mesaje de felicitare și sprijin cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Lideri occidentali reiterează că vor fi alături de Ucraina „atât timp cât este nevoie” pentru a-și asigura un viitor democratic, liber și independent

Mai mulți lideri occidentali au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina cu ocazia Zilei Independenței acestei țări, care de trei ani și jumătate rezistă în fața Rusiei invadatoare.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că „puterea Ucrainei rezidă în poporul său, în istoria și cultura sa bogată și în tinerii săi plini de viață”, „curajul și speranța” Kievului „pentru pace” fiind o sursă de inspirație.

Acesta a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene, precizând că „viitorul” Ucrainei este „împreună în Uniunea Europeană”.

Congratulations to all Ukrainians on your Independence Day! Your courage and hope for peace inspire all of us. We stand with you side by side. Our future is together in the European Union. Slava Ukraini! pic.twitter.com/SyeKN4S8M5 — António Costa (@eucopresident) August 24, 2025

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ales aceeași rețea de socializare pentru a arăta că eforturile și lupta Uniunii Europene sunt pentru o „Ucraină liberă, democratică și independentă”.

„Suntem alături de voi atât timp cât va fi nevoie. Pentru că o Ucraină liberă înseamnă o Europă liberă”, a continuat von der Leyen.

A free, democratic and independent Ukraine. That’s what you are fighting for. That’s what our efforts are all about. We are with you, for as long as it takes. Because a free Ukraine is a free Europe. Happy Independence Day, Ukraine! pic.twitter.com/ZhlmgxBZ3i — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2025

„Vreau să felicit Ucraina cu ocazia celei de-a 34-a Zile de Independență. Dacă vreo țară merită pace cât mai curând, aceasta este Ucraina, și vreau să vă asigur că NATO este alături de voi”, a evidențiat, la rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

❝I want to congratulate Ukraine on the 34th Independence Day. If any country deserves peace as soon as possible, it is Ukraine, and I want to assure you that NATO is with you.❞ — @SecGenNATO on #UkraineIndependenceDay #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Xcmd7iFNkX — NATO (@NATO) August 24, 2025

Astfel de mesaje au venit și din partea premierului suedez Ulf Kristersson, a președintelui finlandez Alexander Stubb sau a președintelui lituanian, Gitanas Nauseda.

„Dragi ucraineni, astăzi celebrăm libertatea și independența Ucrainei. Este o ocazie de a onora femeile și bărbații curajoși care apără în fiecare zi această libertate în fața agresiunii rusești ilegale. Suedia este alături de Ucraina și vom continua să vă sprijinim din punct de vedere militar, politic și financiar”, a subliniat Kristersson într-un mesaj video publicat pe rețeaua X.

Idag är det Ukrainas självständighetsdag. Vi står bakom det ukrainska folket. Ukraina slåss inte bara för sin egen frihet och säkerhet – utan också för vår. Slava Ukraini! 🇸🇪🇺🇦 pic.twitter.com/FvMEQ9qCQA — Ulf Kristersson (@SwedishPM) August 24, 2025

„Finlanda și finlandezii v-au sprijinit puternic în lupta voastră pentru independență și pentru dreptul legitim de a face parte din familia de națiuni europene. Vom continua să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Vă doresc un viitor pașnic și prosper”, a fost mesajul lui Stubb.

Happy Independence Day, Ukraine. Slava Ukraini. Hyvää itsenäisyyspäivää, Ukraina. Slava Ukraini. God självständighetsdag, Ukraina. Slava Ukraini. pic.twitter.com/LIHE9Ns09u — Alexander Stubb (@alexstubb) August 24, 2025

„Timp de patru ani, luptați pentru posibilitatea de a trăi liber în patria voastră. În fiecare zi, prin oprirea hoardei brutale a Moscovei, arătați lumii un exemplu excepțional de curaj și hotărâre. Indiferent de cât de greu va fi, să vă amintiți mereu că Lituania vă va fi alături. Vă vom ajuta în orice mod posibil: militar, politic și financiar. Vom sprijini întotdeauna independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Nu renunțați. Glorie Ucrainei”, a dat asigurări Nauseda.

Шановний Президенте @ZelenskyyUa, дорогий народе України, вітаю вас з Днем Незалежності! Dear President Zelenskyy, dear people of Ukraine, Happy Independence Day! pic.twitter.com/HGjtDVHyjg — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 24, 2025

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că „o pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună” și că „securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate”.

România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, a promis președintele Nicușor Dan, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a salutat „curajul poporului ucrainean care, la 34 de ani de la independență, continuă să lupte împotriva agresiunii Rusiei”.

En ce jour de l’indépendance de l’Ukraine, nous saluons le courage et la bravoure du peuple ukrainien qui, 34 ans après l’indépendance, continue de se battre contre l’agression de la Russie. Pour sa souveraineté et pour sa liberté. Pour nos valeurs et pour la sécurité… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2025

„Ucraineni, în această luptă pentru justiție și pace, Franța va fi întotdeauna alături de voi, astăzi ca și mâine”, a dat asigurări Macron.

Heartfelt gratitude for the greetings, President @EmmanuelMacron on Ukraine’s Independence Day.

I deeply appreciate your steadfast leadership and the unwavering solidarity of the French people. France has always stood with us in defense of Ukraine’s independence, territorial… pic.twitter.com/zYjddObqBa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

„Ucrainenii se apără cu cea mai mare curaj împotriva atacurilor Rusiei. Ei luptă pentru ordinea noastră liberală în Europa și pentru o pace justă. Pe măsură ce țara sărbătorește Ziua Independenței, stăm ferm alături de ei – astăzi și în viitor”, a continuat, la rândul său, cancelarul german Friedrich Merz.

Ukrainians are most courageously defending themselves against Russia’s attacks. They are fighting for our liberal order in Europe, and for a just peace. As the country marks Independence Day, we stand firmly by their side – today and in the future. pic.twitter.com/mgNkgyyhyw — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 24, 2025

La rândul său, Marea Britanie și-a reafirmat sprijinul cu ocazia acestei sărbători, prin mesaje transmise de premierul britanic Keir Starmer și Regele Charles al III-lea.

We stand with Ukraine today, and always. Slava Ukraini. pic.twitter.com/guDL6Mh9FI — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 24, 2025

„Soția mea și cu mine vă transmitem sincere felicitări ție și poporului ucrainean cu ocazia Zilei Independenței. Continui să am cea mai mare și mai adâncă admirație pentru curajul de neclintit și spiritul poporului ucrainean. Rămân încrezător că țările noastre vor putea colabora în continuare îndeaproape pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, i-a scris Regele Charles al III-lea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

I am grateful to His Majesty King Charles III @RoyalFamily for his cordial wishes to all Ukrainians on our Independence Day. His Majesty’s kind words are a true inspiration for our people during the difficult time of war. We appreciate the United Kingdom’s leadership in… pic.twitter.com/Ks3J1dBF8m — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

În egală măsură, și președintele american Donald Trump a elogiat „spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor, punctând că SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă.

Premierul Canadei, Mark Carney, care a ales să-și arate sprijinul de necontestat față de Ucraina printr-o vizită la Kiev, pentru a celebra împreună cu Volodimir Zelenski Ziua Independenței acestei țări, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că Ottawa va fi alături de Kiev la fiecare pas, pentru a-și apăra independența și pentru a-și atinge dezideratele.

34 years ago today, Ukraine declared its independence. pic.twitter.com/oMtloWLRUK — Mark Carney (@MarkJCarney) August 24, 2025

„Cooperarea noastră extinsă, care contribuie la prosperitatea țărilor și popoarelor noastre, continuă să devină mai puternică cu fiecare an care trece, căpătând un caracter multidimensional. Sunt convins că parteneriatul strategic dintre Turcia și Ucraina este de o importanță deosebită pentru încredere și stabilitate, atât la nivel regional, cât și global”, a subliniat, la rândul său, președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

I deeply appreciate President of Türkiye @RTErdogan‘s wise and cordial words on the eve of Ukraine’s independence day. Dear President, I completely agree with you that the Turkish-Ukrainian strategic partnership is crucial for our nations and also for regional and global… pic.twitter.com/DuL7Kfcs4a — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

De cealaltă parte, China, aliat al Moscovei, a felicitat „poporul prieten al Ucrainei”.

„China și Ucraina au avut tradițional relații prietenești. În ultimii 33 de ani, legăturile diplomatice s-au dezvoltat constant, iar cooperarea în diferite domenii a dat rezultate bune”, a amintit președintele chinez Xi Jinping într-o scrisoare adresată președintelui Zelenski.

I appreciate congratulations by Chairman Xi Jinping on the occasion of Ukraine’s Independence Day and underscore our interest in developing long-term bilateral dialogue with mutual respect and for the sake of peace, stability, and prosperity. pic.twitter.com/Mdtt6pdPLk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025

Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.

Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.

Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni.

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.