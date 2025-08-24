Connect with us

Mesaje de felicitare și sprijin cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Lideri occidentali reiterează că vor fi alături de Ucraina „atât timp cât este nevoie” pentru a-și asigura un viitor democratic, liber și independent

1 hour ago

© Ursula von der Leyen/ X

Mai mulți lideri occidentali au transmis mesaje de sprijin pentru Ucraina cu ocazia Zilei Independenței acestei țări, care de trei ani și jumătate rezistă în fața Rusiei invadatoare.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X, președintele Consiliului European, Antonio Costa, a subliniat că „puterea Ucrainei rezidă în poporul său, în istoria și cultura sa bogată și în tinerii săi plini de viață”, „curajul și speranța” Kievului „pentru pace” fiind o sursă de inspirație.

Acesta a reiterat sprijinul ferm al Uniunii Europene, precizând că „viitorul” Ucrainei este „împreună în Uniunea Europeană”.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ales aceeași rețea de socializare pentru a arăta că eforturile și lupta Uniunii Europene sunt pentru o „Ucraină liberă, democratică și independentă”.

„Suntem alături de voi atât timp cât va fi nevoie. Pentru că o Ucraină liberă înseamnă o Europă liberă”, a continuat von der Leyen.

„Vreau să felicit Ucraina cu ocazia celei de-a 34-a Zile de Independență. Dacă vreo țară merită pace cât mai curând, aceasta este Ucraina, și vreau să vă asigur că NATO este alături de voi”, a evidențiat, la rândul său, secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Astfel de mesaje au venit și din partea premierului suedez Ulf Kristersson, a președintelui finlandez Alexander Stubb sau a președintelui lituanian, Gitanas Nauseda.

„Dragi ucraineni, astăzi celebrăm libertatea și independența Ucrainei. Este o ocazie de a onora femeile și bărbații curajoși care apără în fiecare zi această libertate în fața agresiunii rusești ilegale. Suedia este alături de Ucraina și vom continua să vă sprijinim din punct de vedere militar, politic și financiar”, a subliniat Kristersson într-un mesaj video publicat pe rețeaua X.

„Finlanda și finlandezii v-au sprijinit puternic în lupta voastră pentru independență și pentru dreptul legitim de a face parte din familia de națiuni europene. Vom continua să sprijinim Ucraina atât timp cât va fi nevoie. Vă doresc un viitor pașnic și prosper”, a fost mesajul lui Stubb.

„Timp de patru ani, luptați pentru posibilitatea de a trăi liber în patria voastră. În fiecare zi, prin oprirea hoardei brutale a Moscovei, arătați lumii un exemplu excepțional de curaj și hotărâre. Indiferent de cât de greu va fi, să vă amintiți mereu că Lituania vă va fi alături. Vă vom ajuta în orice mod posibil: militar, politic și financiar. Vom sprijini întotdeauna independența și integritatea teritorială a Ucrainei. Nu renunțați. Glorie Ucrainei”, a dat asigurări Nauseda.

La rândul său, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a arătat că „o pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună” și că „securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate”

România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, a promis președintele Nicușor Dan, în vreme ce președintele francez Emmanuel Macron a salutat „curajul poporului ucrainean care, la 34 de ani de la independență, continuă să lupte împotriva agresiunii Rusiei”.

„Ucraineni, în această luptă pentru justiție și pace, Franța va fi întotdeauna alături de voi, astăzi ca și mâine”, a dat asigurări Macron.

„Ucrainenii se apără cu cea mai mare curaj împotriva atacurilor Rusiei. Ei luptă pentru ordinea noastră liberală în Europa și pentru o pace justă. Pe măsură ce țara sărbătorește Ziua Independenței, stăm ferm alături de ei – astăzi și în viitor”, a continuat, la rândul său, cancelarul german Friedrich Merz.

La rândul său, Marea Britanie și-a reafirmat sprijinul cu ocazia acestei sărbători, prin mesaje transmise de premierul britanic Keir Starmer și Regele Charles al III-lea.

„Soția mea și cu mine vă transmitem sincere felicitări ție și poporului ucrainean cu ocazia Zilei Independenței. Continui să am cea mai mare și mai adâncă admirație pentru curajul de neclintit și spiritul poporului ucrainean. Rămân încrezător că țările noastre vor putea colabora în continuare îndeaproape pentru a obține o pace justă și durabilă în Ucraina”, i-a scris Regele Charles al III-lea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

În egală măsură, și președintele american Donald Trump a elogiat „spiritul de neînfrânt și curajul” ucrainenilor, punctând că SUA respectă lupta Ucrainei și cred în viitorul ei ca națiune independentă.

Premierul Canadei, Mark Carney,  care a ales să-și arate sprijinul de necontestat față de Ucraina printr-o vizită la Kiev, pentru a celebra împreună cu Volodimir Zelenski Ziua Independenței acestei țări, a transmis într-un mesaj publicat pe platforma X că Ottawa va fi alături de Kiev la fiecare pas, pentru a-și apăra independența și pentru a-și atinge dezideratele.

„Cooperarea noastră extinsă, care contribuie la prosperitatea țărilor și popoarelor noastre, continuă să devină mai puternică cu fiecare an care trece, căpătând un caracter multidimensional. Sunt convins că parteneriatul strategic dintre Turcia și Ucraina este de o importanță deosebită pentru încredere și stabilitate, atât la nivel regional, cât și global”, a subliniat, la rândul său, președintele turc Recep Tayyip Erdogan.

De cealaltă parte, China, aliat al Moscovei, a felicitat „poporul prieten al Ucrainei”.

„China și Ucraina au avut tradițional relații prietenești. În ultimii 33 de ani, legăturile diplomatice s-au dezvoltat constant, iar cooperarea în diferite domenii a dat rezultate bune”, a amintit președintele chinez Xi Jinping într-o scrisoare adresată președintelui Zelenski.

Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.

Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.

Citiți și: „Nu vom ceda" teritoriu ucrainean „ocupantului" rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului

Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. 

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.

ROMÂNIA

România, solidară cu Ucraina: Ministrul apărării, prezent la Kiev de Ziua Independenței, cu mesajul că “fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România”

Published

5 minutes ago

on

August 24, 2025

By

© MApN

Ministrul apărării naționale, Ionuț-Liviu Moșteanu, se află duminică, 24 august, la Kiev, unde participă la manifestările dedicate Zilei Independenței Ucrainei.

Astfel, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene.

“Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin. Civili nevinovați, familii distruse, copii rămași fără părinți – victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor. Poporul ucrainean merită toată admirația și sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci și securitatea Europei. Fiecare zi de rezistență ucraineană înseamnă mai multă siguranță pentru România și pentru toți aliații noștri”, a scris Moșteanu, pe Facebook.

“România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în fața propagandei și presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a mai subliniat el.

Totodată, oficialul român participă la „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, unde prezintă contribuția și sprijinul constant al României pentru Ucraina, precum și rolul activ al țării noastre în cadrul eforturilor internaționale de consolidare a securității și stabilității regionale.

Citiți și România va sprijini reconstrucția Ucrainei și integrarea sa europeană, promite Nicușor Dan de Ziua Independenței Ucrainei

Ucraina celebrează duminică cea de-a 34-a aniversare a Zilei Independenței în timp ce se apără de agresiunea armată rusă care a început în zorii zilei de 24 februarie 2022 și care a culminat, până în prezent, cu ocuparea ilegală a aproximativ 20% din teritoriul țării. După exact trei ani și jumătate de conflict, Kievul, sprijinit de aliații europeni, încearcă să pună capăt acestui conflict, inclusiv prin eforturile de mediere din partea președintelui american Donald Trump.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, România s-a alăturat efortului european și transatlantic de susținere a Ucrainei. Țara noastră a oferit ajutor umanitar refugiaților, sprijin logistic și militar pentru Kiev, dar și asistență financiară și politică în instituțiile europene și internaționale. Bucureștiul a sprijinit constant aspirațiile de integrare europeană ale Ucrainei și a facilitat exporturile de cereale ucrainene prin infrastructura portuară de la Dunăre și Marea Neagră, devenind unul dintre principalii coridoare de solidaritate.

De asemenea, România a susținut în mod activ pachetele de sancțiuni impuse Federației Ruse de Uniunea Europeană și a promovat în plan diplomatic menținerea sprijinului internațional pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

Continue Reading

REPUBLICA MOLDOVA

„O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună”, transmite Maia Sandu de Ziua Independenței Ucrainei: Lupta voastră ne determină să rămânem fermi în protejarea drumului nostru european

Published

5 hours ago

on

August 24, 2025

By

© President of Ukraine Official Website

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reiterat sprijinul său pentru Ucraina, într-un mesaj transmis de Ziua Independenței acestei țări în care „aduce un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi”.

„Astăzi, ca întotdeauna, Moldova este alături de Ucraina. Vă cinstim independența și aducem un tribut curajului tuturor celor care continuă să apere libertatea în fiecare zi. O pace justă și durabilă nu este doar cauza Ucrainei, ci cauza noastră comună. Securitatea, prosperitatea și viitorul nostru sunt strâns legate. Moldova este profund recunoscătoare pentru curajul Ucrainei, care a menținut siguranța țării noastre. Lupta voastră pentru dreptul de a vă alege propriul viitor ne fortifică determinarea. Și Moldova rămâne fermă în protejarea suveranității și a drumului nostru european. Nu vom precupeți niciun efort pentru a rămâne un vecin puternic, de încredere și sigur pentru Ucraina”, a subliniat Maia Sandu într-un mesaj video publicat pe rețeaua de socializarea X.

Astfel de mesaje au venit și din partea mai multor lideri, precum președintele american Donald Trump sau președintele Nicușor Dan.

Ucraina celebrează duminică Ziua Independenței, eveniment care marchează declararea independenței țării față de Uniunea Sovietică în 1991, informează BBC.

Începând cu luna februarie 2022, evenimentul este marcat în sunetul bombelor, dronelor și rachetelor trase de Rusia invadatoare, care a reușit să controleze 20% din teritoriul suveran și independent al Ucrainei.

Citiți și: „Nu vom ceda" teritoriu ucrainean „ocupantului" rus, transmite Volodimir Zelenski de Ziua Drapelului

Europenii și americanii discută care ar putea fi măsurile de securitate care să garanteze securitatea Ucrainei, în urma întâlnirilor pe care președintele american Donald Trump le-a avut cu președintele rus Vladimir Putin, cu omologul ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. 

Lideri militari din Statele Unite și mai multe state europene le-au prezentant deja opțiuni consilierilor lor pe probleme de securitate națională privind furnizarea de garanții de securitate Ucrainei. La întâlniri au participat șefii apărării din Finlanda, Franța, Germania, Italia, Marea Britanie, Ucraina și SUA.

Partenerii Ucrainei doresc să se asigure că aceste garanții de securitate sunt la nivelul la care Putin să nu mai atace Ucrainei, evitând astfel repetarea situației Memorandumului de la Budapesta sau a Acordurilor de la Minsk.

Pachetul garanțiilor de securitate reprezintă condiția impusă de Zelenski pentru organizarea unei viitoare întâlniri cu Vladimir Putin, dorită de Donald Trump, deși posibilitatea unui astfel de eveniment pare din ce în ce mai îndepărtată.

Președintele Ucrainei l-a acuzat pe Putin că „încearcă să se eschiveze de la organizarea unei întâlniri” pentru a discuta despre pacea în Ucraina, în contextul atacurilor rusești fără oprire. Pare că Donald Trump confirmă blocajul discuțiilor prin comparația conform căreia o întâlnire între Zelenski și Putin este precum amenstecarea „oțetului cu uleiul”

Liderul american apreciază că va ști mai multe „în următoarele două săptămâni” despre șansele de pace în Ucraina, după ce, într-un mesaj publicat pe Truth Social, ar fi lăsat să se înțeleagă că Ucraina ar trebui să treacă în ofensivă.

Continue Reading

INTERNAȚIONAL

Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, anunță președintele Volodimir Zelenski

Published

5 hours ago

on

August 24, 2025

By

© Administrația Prezidențială ucraineană

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi gata „în zilele următoare”, în urma eforturilor intensificate de a pune capăt războiului Rusiei împotriva țării sale, informează Politico Europe.

„În prezent, echipele din Ucraina, Statele Unite și partenerii europeni lucrează la arhitectura acestora”, a scris Zelenski într-o postare pe platforma de socializare X, după o convorbire telefonică cu prim-ministrul olandez Dick Schoof.

„Există acum o șansă reală de a pune capăt acestui război, iar Ucraina este pregătită pentru pași constructivi care pot aduce mai aproape adevărata pace”, a spus Zelenski în postare.

„Cu toate acestea, Rusia nu dă semne că ar dori pacea și continuă să bombardeze orașele noastre. Interpretăm toate semnalele venite din Moscova în aceste zile în același mod. Este nevoie de presiune pentru a le schimba poziția, precum și de o întâlnire la cel mai înalt nivel pentru a discuta toate problemele”, a adăugat liderul ucrainean.

Elaborarea garanțiilor de securitate s-a accelerat în urma unei reuniuni a liderilor europeni la Casa Albă, lunea trecută, în cadrul căreia președintele american Donald Trump a declarat că se pregătește o întâlnire bilaterală între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Însă, de atunci, frustrările au crescut, Moscova arătându-se reticentă în a se angaja în negocierile de pace.

Prim-ministrul olandez urma să viziteze Kievul sâmbătă, dar călătoria sa a fost amânată după ce o criză politică legată de sancțiunile împotriva Israelului a zguduit guvernul interimar al țării.

Continue Reading

