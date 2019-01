Mesajul Ambasadorului României la Washington în contextul preluării, de către România, a Președinției Consiliului UE: ,,Scopul nostru este de a avea o președinție capabilă să mențină solidaritatea în Uniunea Europeană”

Ambasadorul României la Washington, George Cristian Maior, a transmis un mesaj în contextul preluării, de către România, a Președinției Consiliului Uniunii Europene: ,,Scopul nostru este de a avea o președinție capabilă să mențină solidaritatea UE și să continue proiectele în curs de desfășurare în ceea ce privește interconectivitatea și coeziunea, încercând, de asemenea, să accelereze negocierile privind aderarea la UE a unor țări din Balcanii de Vest”, într-un interviu acordat pentru Medium.com.

,,Preluarea președinției a Consiliului Uniunii Europene reprezintă o misiune competitivă pentru țara mea, deoarece este o perioadă foarte complexă pentru UE. În timpul președinției noastre vom intra în etapele finale ale negocierilor pentru Brexit, vom purta discuții pentru Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027, vom face față alegerilor pentru Parlamentul European și în luna mai va avea loc un important summit de reflecție care are loc în orașul Sibiu, din regiunea Transilvaniei, și este legată de viitorul Uniunii Europene după Brexit. Toate aceste aspecte generează un context de mari provocări pentru România. Scopul nostru este de a avea o președinție capabilă să mențină solidaritatea UE și să continue proiectele în curs de desfășurare în ceea ce privește interconectivitatea și coeziunea, încercând, de asemenea, să accelereze negocierile privind aderarea unor țări din Balcanii de Vest. De asemenea, vom sărbători 10 ani de politică estică de vecinătate, care este o chestiune importantă pentru frontiera de est a UE, cu țări precum Ucraina, Moldova și Georgia. Vor fi multe aspecte importante în discuție, să nu mai vorbim de ideile legate de o politică de apărare comună, aspectele legate de comerț, în ceea ce privește UE-SUA, cât și relațiile și aspectele cibernetice. Deoarece aceasta este prima dată când vom avea această președinție, există anumite percepții legate de capacitatea unui ,,nou-venit” al UE de a face acest lucru, dar sunt convins că vom avea o președinție de succes.”, a declarat Ambasadorul român.

Ambasada României la Washington asigură ansamblul funcţiilor de reprezentare a României in Statele Unite ale Americii. În virtutea acestor funcţii, ambasada promovează şi protejează interesele statului român şi ale cetăţenilor români, în conformitate cu dreptul internaţional, legislaţia română şi americană. In exercitarea funcţiilor de reprezentare, ambasada îşi coordonează activitatea cu consulatele generale ale României de pe teritoriul Statelor Unite (la New York, Chicago şi Los Angeles) şi beneficiază de sprijinul consulatelor onorifice ale României în SUA.

George Cristian Maior a fost acreditat în calitate de ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Statele Unite ale Americii de președintele României, prin decret prezidențial, la 29 iunie 2015, începându-și oficial mandatul odată cu prezentarea scrisorilor de acreditare preşedintelui Statelor Unite ale Americii, Barack Obama, la 17 septembrie 2015.