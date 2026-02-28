SĂNĂTATE
Mesajul ministrului sănătății de Ziua Internațională a Bolilor Rare: În aprilie, noi tratamente pentru bolile rare vor fi incluse pe lista medicamentelor compensate și gratuite
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că pacienții din România care suferă de o boală rară vor beneficia, din luna aprilie, de noi medicamente inovative, după ce vor fi introduse 33 de medicamente și de molecule noi pe lista de medicamente compensate și gratuite.
„Să nu uităm totuși că în ultima perioadă, în septembrie mai exact anul trecut, au fost introduse 41 de medicamente noi în lista de compensate. Medicamente și molecule care așteptau de 2 ani și jumătate. Un număr important, un număr crescut din acestea sunt pentru bolile rare. Urmează o nouă listă de 33 de medicamente și de molecule noi care vor fi incluse în luna aprilie în lista de compensate. Și din acestea, un număr ridicat, un număr important sunt pentru bolile rare. Pacienții cu boli rare, de asemenea, vor beneficia de Registrul Național al Bolilor Rare care este în implementare către Institutul Național de Sănătate Publică”, a precizat ministrul Alexandru Rogobete într-un răspuns pentru CaleaEuropeană.ro, în cadrul declarațiilor făcute la lansarea Registrului Național de Screening Neonatal.
Actualizarea listei va asigura acces la tratament pentru boli grave și rare: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, boala Fabry, miastenia gravis, epilepsii severe, boli autoimune și inflamatorii cronice.
În data de 28 februarie este marcată Ziua Internațională a Bolilor Rare. În Uniunea Europeană, între 27 și 36 de milioane de persoane suferă de o boală rară. În prezent, se estimează că există între 6.000 și 8.000 de boli rare distincte. În timp ce unele boli rare afectează doar câteva zeci de persoane, altele pot ajunge la până la 245.000 de pacienți. Aproximativ 80% dintre aceste boli sunt de origine genetică, iar 70% debutează încă din copilărie, ceea ce transformă diagnosticul precoce și accesul rapid la tratamente într-o prioritate esențială. Potrivit INSP, în România, în evidențe se află doar peste 8.000 de persoane diagnosticate cu boli rare, însă specialiștii estimează că numărul real al pacienților este semnificativ mai mare, având în vedere dificultățile de diagnostic și subraportarea cazurilor.
Care este situația medicamentelor orfane, destinate pacienților cu boli rare, în cel mai recent „Studiu EFPIA Patient W.A.I.T 2024”:
Dintre cele 66 de medicamente aprobate la nivel european în perioada 2020-2023, la începutul lui 2025 erau compensate în România 17 medicamente destinate pacienților care suferă de o boală rară. În aceeaşi analizǎ, Germania a compensat 59 de medicamente din cele 66, dintre care 10 aprobate la nivel european în 2023.
SĂNĂTATE
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, la evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal: „Este promisiunea statului față de copii. Nu este doar o platformă, este despre responsabilitate”
Senatoarea Nicoleta Pauliuc, membră a Comisiei pentru sănătate, a participat vineri la evenimentul oficial de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul de la 3 la 19 afecțiuni metabolice, și a Programului Național de Screening și Prevenție, organizat de Ministerul Sănătății și găzduit de Administrația Prezidențială.
În intervenția sa, senatoarea a pus accent pe semnificația profundă a inițiativei și pe impactul pe care aceasta îl poate avea asupra modului în care statul își asumă responsabilitatea față de sănătatea copiilor.
„Acest proiect nu este doar o platformă sau o discuție despre colectări de date. Eu cred că această platformă este despre responsabilitate”, a spus Nicoleta Pauliuc.
De asemenea, senatoarea a subliniat că aceste programe înseamnă timp câștigat pentru viață: depistare timpurie, intervenție rapidă și șanse reale pentru fiecare copil, oriunde s-ar naște în România.
„Acest proiect nu este un demers administrativ. Este promisiunea pe care statul o face copiilor, aceea că are grijă de ei. Este o promisiune puternică, pentru că, atunci când facem politici publice, ne raportăm la cifre, la bugete, la proceduri. Suntem în urmă, dar eu cred că este cel mai frumos cadou pe care îl facem nu doar pentru copiii noștri, ci și pentru cei care, de multe ori, uită să-și facă propriul cadou și familiilor lor, să le spună: Mi-am făcut analizele și sunt sănătos”, a punctat Pauliuc.
Efectuarea screeningului neonatal are multiple avantaje, printre care:
- Detectarea precoce a bolilor tratabile: Majoritatea afecțiunilor incluse în screeningul neonatal sunt asimptomatice la naștere, dar rapid progresive. Diagnosticul precoce permite inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor severe.
- Reducerea mortalității infantile: Screeningul neonatal previne crize metabolice fatale, insuficiență respiratorie severă și decompensări neonatale acute, reducând semnificativ mortalitatea infantilă.
- Prevenirea dizabilității neurologice ireversibile: Tratamentul precoce al afecțiunilor precum hipotiroidismul congenital previne retardul intelectual sever și permite o dezvoltare neurocognitivă normală.
- Tratament mai simplu și mai puțin costisitor: Costul screeningului neonatal este redus comparativ cu îngrijirea pe termen lung a pacienților cu dizabilități severe, fiind una dintre cele mai cost-eficiente intervenții medicale.
- Echitate în sănătate publică: Screeningul universal oferă acces egal tuturor nou-născuților la diagnostic precoce, independent de statutul socio-economic.
- Monitorizare epidemiologică națională: Dezvoltarea registrului și monitorizarea incidenței bolilor contribuie la fundamentarea strategiilor de sănătate publică.
SĂNĂTATE
După 36 de ani, România va avea prima Strategie Națională de Screening și Prevenție pentru neonatologie, boli rare, oncologie, sănătate mintală, stomatologie și boli cardio-cerebrovasculare
După 36 de ani, România va avea, în premieră, o Strategie Națională de Prevenție și Screening, cu abordare multisectorială, care va acoperi neonatologia, bolile rare, oncologia, sănătatea mintală, stomatologia, precum și bolile cardiovascularea. Grupul tehnic de lucru pentru elaborarea Stragiei Naționale de Screening și Prevenție va fi coordonat de Prof. Dr. Cora Pop. Strategia este în curs de elaborare și urmează să fie finalizată în prima parte a acestui an.
„Elaborăm pentru prima dată Strategia Națională de Screening și Prevenție în România, care va cuprinde zona de neonatologie, zona de boli rare, componenta de oncologie, componenta de sănătate mentală, o componentă importantă de stomatologie, să nu uităm de bolile cardio-cerebrovasculare. Din păcate, România a pierdut 30 de ani în zona de screening și prevenție, pentru că lucrurile nu au fost și nu au avut o gândire coerentă. Investițiile nu s-au făcut după un masterplan, după o strategie națională de screening și prevenție, și iată că în anul 2026 România nu are o strategie națională de screening și prevenție”, a subliniat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, în evenimentul de lansare a Registrului Național de Screening Neonatal, organizat în parteneriat cu Administrația Prezidențială.
Potrivit ministrului, sistemul de sănătatea nu a avut o infrastructura sufiecientă pentru a crea programe de screening funcționale: „De ani de zile se tot vorbește despre screening, dar din păcate nu s-a investit în infrastructura care să poată realiza screening-ul. Screening-ul nu se face doar pe hârtie sau doar în programe ambalate frumos.”
Reamintim că anul trecut, Ministerul Sănătății, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, a aprobat programele naționale de screening și prevenție, programe care vor fi finanțate direct din bugetul Ministerului Sănătății și care vor face posibile aceste activități de screening și prevenție.
„Aceste programe de screening și finanțarea acestor programe este esențială pentru ca ele să rămână și să devină sustenabile”, a mai punctat acesta.
Odat cu aprobarea bugetului pentru 2026, trei programe de screening pentru cancer vor fi funcționale: „Avem trei programe naționale care vor fi aprobate odată cu aprobarea bugetului pe anul 2026. Programul național de screening pentru cancerul de sân, pentru cancerul de col, și pentru cel colorectal.”
Astfel, pentru ca aceste monitorizări să poată fi realizate în unitățile sanitare publice din România, în ultimii ani s-a investit masiv în infrastructură: „Au fost achiziționate peste 140 de mamografe, peste 60 de spitale dotate cu echipamente de înaltă performanță pentru laboratoarele de citologie, astfel încât aceste screening-uri, până la urmă, aceste monitorizări să poată fi realizate în unitățile sanitare publice din România.”
Reamintim că România este țara din Uniunea Europeană care are cele mai mici investiții în sănătate, iar prevenția este componenta căreia i se acordă cel mai mic buget. Potrivit raportului OCDE, doar 22 de euro per capita sunt destinat prevenției. În acest context, ministrul sănătății susține că nu poate fi ignorat modul de finanțare al asigurărilor de sănătate, când există aceste comparații cu alte state membre europene.
„Nu putem ignora faptul că în ultimii patru ani de zile România a investit peste 12 miliarde de lei în infrastructura sănătății, un buget istoric pentru sănătate și pentru modul în care s-a investit de fapt în zona medicală din țara noastră. Toate aceste proiecte de care vorbesc sunt bugetate și vor fi finanțate prin programele naționale, practic din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății și cred că un alt element foarte important pe care nu ar trebui să-l ignorăm atunci când facem astfel de comparații cu privire la cât investește România versus alte țări europene este dat de modul de finanțare al asigurărilor de sănătate. Să nu uităm că România funcționează cu un singur asigurator, cel național, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, țările despre care dumneavoastră vorbiți și care sigur că prezintă o cifră mult mai mare investită în fiecare cetățean, înseamnă fonduri și bani veniți și din alte zone de asigurare, și anume private sau complementare”, a precizat Alexandru Rogobete într-un răspuns pentru CaleaEuropeana.ro.
SĂNĂTATE
Alexandru Rogobete: Lansarea Registrului Național de Screening Neonatal deschide calea către digitalizarea sănătății și apropie România de standardele europene
Prin lansarea Registrului Național de Screening Neonatal, care extinde screeningul neonatal de la 3 afecțiuni la 19 afecțiuni metabolice, „deschide calea către digitalizarea sănătății” și către „monitorizarea completă și atentă încă din primele zile de viață”, a declarat ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, la evenimentul oficial de lansare, organizat în parteneriat cu Administrația Prezidențială.
„Momentul de astăzi este unul important, pentru că deschide calea către digitalizarea sănătății pe deoparte și pe de altă parte deschide calea către o monitorizare completă și atentă încă din primele zile de viață. A avea un registru național pentru nou născuți, cuplat, sigur, cu alte registre și alte programe care o să urmeze în perioada imediat următoare, ne situează într-un loc bine delimitat în cadrul Uniunii Europene, unde toate aceste date sunt monitorizate din timp”, a transmis Alexandru Rogobete în discursul de deschidere.
„Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autoritățile, societatea civilă și profesioniștii din domeniul medical se așează împreună la aceeași masă, pot apărea soluții concrete și reale pentru comunitate. Registrul Național de Screening Neonatal este una dintre aceste soluții, o măsură concretă a Ministerului Sănătății, născută din dialog, colaborare și responsabilitate. Este un pas esențial pentru viitorul copiilor noștri pentru ca fiecare nou născut să aibă acces la prevenție, diagnostic, intervenție și tratament adecvat încă din primele zile de viață. Iar acest registru exact acest lucru face, crează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere”, a transmis prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru și gazda evenimentului.
Efectuarea screeningului neonatal are multiple avantaje, printre care:
- Detectarea precoce a bolilor tratabile: Majoritatea afecțiunilor incluse în screeningul neonatal sunt asimptomatice la naștere, dar rapid progresive.Diagnosticul precoce permite inițierea tratamentului înainte de apariția complicațiilor severe.
- Reducerea mortalității infantile: Screeningul neonatal previne crize metabolice fatale, insuficiență respiratorie severă și decompensări neonatale acute, reducând semnificativ mortalitatea infantilă.
- Prevenirea dizabilității neurologice ireversibile: Tratamentul precoce al afecțiunilor precum hipotiroidismul congenital previne retardul intelectual sever și permite o dezvoltare neurocognitivă normală.
- Tratament mai simplu și mai puțin costisitor: Costul screeningului neonatal este redus comparativ cu îngrijirea pe termen lung a pacienților cu dizabilități severe, fiind una dintre cele mai cost-eficiente intervenții medicale.
- Echitate în sănătate publică: Screeningul universal oferă acces egal tuturor nou-născuților la diagnostic precoce, independent de statutul socio-economic.
- Monitorizare epidemiologică națională: Dezvoltarea registrului și monitorizarea incidenței bolilor contribuie la fundamentarea strategiilor de sănătate publică.
Context național Vs. european
România are în prezent un screening funcțional pentru depistarea a doar trei afecțiuni metabolice (fenilcetonurie, hipotiroidism congenital, fibroză chistică), în timp ce multe state europene efectuează un screening pentru peste 20 de afecțiuni metabolice: Italia – 46 afecțiuni, Austria – 31 afecțiuni, Ungaria – 28 afecțiuni, Germania – 21 afecțiuni, Țările de Jos – peste 20 afecțiuni.
Ministerul Sănătății extinde lista de biomarkeri testați la naștere de la 3 la 22 de afecțiuni. Introducem 19 noi biomarkeri metabolici și genetici care permit depistarea precoce a unor boli rare și grave – înainte ca acestea să producă leziuni ireversibile.
Printre afecțiunile nou incluse se regăsesc:
– Atrofia musculară spinală (SMA)
– Imunodeficiența combinată severă (SCID)
– Hiperplazia adrenală congenitală
– Deficitul de glucoză-6-fosfat dehidrogenază (G6PD)
– Galactozemia
– Deficitul de biotinidază
– Boala urinei cu miros de sirop de arțar (MSUD)
– Acidemia propionică
– Deficitul de acil-CoA dehidrogenază cu lanț mediu (MCAD)
– Tirozinemia tip I
De asemenea comoponenta neonatală beneificiază de fonduri considerabile din Planul Național de Redresare și Reziliență:
- 25 secții ATI pentru nou-născuți
- 402 milioane lei investiți
- 15 proiecte finalizate
- 20 proiecte >50% implementare
- Consolidarea infrastructurii materno-infantile
„(…) putem ajunge la finalul PNRR și să spunem cu credință că am reușit, iar programul de neonatologie din PNRR este un succes. Majoritatea proiectele sunt finalizate, ele încep să fie acum decontate și rezultatele se văd în tot mai multe unități sanitare din această țară și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. (…) Aproape 100 de milioane de euro în aceste programe care continuă să se investească și continuă să se vadă. Dar degeaba avem infrastructură, degeaba avem personal pregătit, dacă nu avem finanțare adecvată pentru ca aceste programe să se poată întâmpla. Și acesta este motivul pentru care, anul trecut, Ministerul Sănătății, pentru prima dată în ultimii 36 de ani, a aprobat programele naționale de screening și prevenție, programe care vor fi finanțate direct din bugetul Ministerului Sănătății și care vor face posibile aceste activități de screening și prevenție”, a mai explicat Alexandru Rogobete.
