Premierul Ludovic Orban, de Ziua Mondială a Sănătății: Prețuiesc munca personalului medical și îl asigur că mobilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a le asigura logistica necesară protejării personalului din spitale și îngrijirii pacienților

Premierul Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății, în care a apreciat eforturile depuse de medicii din România, precum și solidaritatea dovedită de aceștia stând în prima linie a luptei împotriva noului coronavirus. Totodată, prim-ministrul a oferit asigurări din partea Guvernului că sunt mobilizate toate mijloacele logistice și economice de care dispune pentru protejarea personalului medical și a pacienților din spitale.

Mesajul premierului Ludovic Orban este redat integral mai jos:

„Ziua Mondială a Sănătății, dedicată comunității medicale aflate în slujba sănătății și a vieții oamenilor, ne găsește anul acesta în plin efort global de luptă împotriva pandemiei de coronavirus. Dacă până acum marcarea acestei zile era un prilej de conștientizare a importanței pe care sănătatea o are pentru fiecare dintre noi și pentru societate, anul acesta Ziua Mondială a Sănătății devine inevitabil simbol al eforturilor aproape supraomenești pe care medicii și personalul medical din țările afectate de pandemie îl fac pentru a salva vieți și pentru a opri răspândirea unui virus care amenință sănătatea a milioane de oameni.

Organizația Mondială a Sănătății, ajunsă astăzi la 72 de ani de existență, este un actor important pentru cooperarea în materie de sănătate. Criza pandemică actuală poate fi oprită printr-un răspuns coordonat la nivel internațional, iar România este și ea inclusă de OMS în proiectul global pentru dezvoltarea unui tratament împotriva coronavirusului. Faptul că nouă centre de boli infecțioase din țara noastră participă la acest proiect reprezintă o speranță în plus pentru pacienții români.

În prima linie în această luptă dificilă sunt medicii, tot personalul medical și membrii comunității științifice implicați în dezvoltarea unui tratament eficient. Mai mult ca oricând, întreaga societate încercată de teamă și supusă unor constrângeri greu de acceptat, se bazează pe medici, pe asistente, pe întreg personalul sanitar. Am încredere în profesionalismul medicilor din România. Efortul lor de a salva vieți, responsabilitatea și solidaritatea umană pe care le dovedesc în aceste zile sunt cu atât mai remarcabile având în vedere criza pandemică fără precedent și neajunsurile sistemului medical, adunate în zeci de ani. Prețuiesc munca personalului medical și îl asigur că la nivelul Guvernului mobilizăm toate mijloacele de care dispunem pentru a le asigura logistica necesară protejării personalului din spitale și îngrijirii pacienților, fie că achiziționăm echipamente de pe piața externă, fie că operaționalizăm fabrici din România. De asemenea, alocăm fondurile de care sistemul medical are nevoie, iar prima rectificare a bugetului pentru 2020 este dedicată protecției, tratamentului și combaterii răspândirii noului coronavirus. Cu toții, personal medical, autorități, cetățeni – suntem de aceeași parte a baricadei. Doar împreună, uniți și responsabili, puteți depăși cu bine această perioadă”, transmite șeful Guvernului.

Amintim că Guvernul a aprobat în şedinţa de luni un pachet de cinci măsuri care urmează a fi decontate din fonduri europene şi care însumează 810 milioane de euro. Măsurile sunt destinate sprijinirii sistemului medical din românia din punct de vedere logistic și financiar, printr-un stimulent de risc acordat personalului medical din prima linie a luptei cu Covid-19, a asistenților sociali, a angajaților aflați în șomaj tehnic, precum și sprijinirii persoanelor vulnerabile cu produse esențiale de igienă.