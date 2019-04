Mesajul premierului Viorica Dăncilă de Paște: Lumina Sfântă să ne arate calea către ceea ce ne uneşte

Președintele american Donald Trump a anunțat vineri că retrage semnătura americană de pe Tratatul privind comerțul cu arme (ATT), un text adoptat în 2013 de ONU, semnat de fostul președinte american Barack Obama, menit să moralizeze comerțul internațional cu arme, anunță France Presse și DPA, citate de Agerpres.

”America respinge acest tratat”, a declarat Trump într-un discurs la Indianapolis (statul Indiana) în faţa National Rifle Association, puternicul lobby pentru arme de foc.

“Under my Administration, we will never surrender American sovereignty to anyone. We will never allow foreign bureaucrats to trample on your Second Amendment freedoms. And that is why my Administration will never ratify the UN Arms Trade Treaty.” pic.twitter.com/j1xnuUdX1x

— The White House (@WhiteHouse) April 26, 2019