Mesajul UE cu prilejul zilei internaţionale de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor: ”Libertatea de exprimare, sub toate formele sale, constituie chintesența democrației”

Cu prilejul zilei internaţională de încheiere a impunităţii pentru crime împotriva jurnaliştilor (International Day to End Impunity for Crimes against Journalists – IDEI), Federica Magherini, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a făcut o declarație în numele statelor membre.

”În această zi, ne reiterăm angajamentul de a lupta împotriva impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor și de a utiliza în continuare toate mijloacele adecvate de care dispunem pentru a respecta și a apăra libertatea de exprimare și pentru a asigura siguranța jurnaliștilor și a angajaților din domeniul mass-mediei.”

”Libertatea de exprimare, sub toate formele sale, constituie chintesența democrației. Fără un peisaj mediatic prosper, liber și independent, nu putem trage la răspundere guvernele, întreprinderile și societatea în general”, a mai adăugat aceasta.

Reamintim că numai în 2018, 94 de jurnaliști și angajați din domeniul mass-mediei au fost uciși în incidente legate de muncă, conform informațiilor comunicate de Federația Internațională a Jurnaliștilor.

În această delcarație, Înaltul Reprezentat a subliniat faptul că în cele mai multe cazuri guvernele nu reușesc să protejeze jurnaliștii, ezită să îi urmărească în justiție pe făptuitori sau chiar se află în spatele acestor infracțiuni: ”Impunitatea existentă în cazul acestor infracțiuni nu face decât să agraveze și mai mult consecințele lor și macină din temelii societățile democratice, hrănind frica, neîncrederea și neliniștea.”

În mesajul său, Federica Mogherini a făcut referire si la uciderea a doi jurnaliști, Jamal Khashoggi și Daphne Caruana Galizia: ”Nu mai demult decât luna trecută am comemorat asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, acest caz nefiind nici până acum adus în fața justiției, și a jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia, aceasta din urmă fiind săvârșită în inima Europei, ceea ce dovedește că nicio regiune a lumii nu este la adăpost de astfel de crime.”

Totodată, Uniunea Europeană furnizează sprijin și asistență juridică prin intermediul mecanismului în favoarea apărătorilor drepturilor omului, rețea finanțată din fonduri europene care intervine rapid în cazul în care apărătorii drepturilor omului, inclusiv jurnaliștii, sunt expuși amenințărilor.

De asemenea, UE finanțează Centrul pentru pluralism și libertate în mass-media (CMPF) și importantul său Instrument de monitorizare a pluralismului mass-mediei, care măsoară în continuare amenințările la adresa pluralismului mass-mediei în UE și în țările învecinate și contribuie la procesele noastre de elaborare a politicilor.

În 2019, Comisia Europeană a alocat un buget de peste 8 milioane euro având drept obiectiv promovarea jurnalismului de calitate, cooperarea transfrontalieră dintre profesioniștii din domeniul mass-mediei și organismele de autoreglementare, precum și finanțarea jurnalismului de investigație transfrontalier și protejarea jurnaliștilor expuși amenințărilor. În numeroase țări, acordăm sprijin financiar și de specialitate pentru a promova protecția jurnaliștilor, a bloggerilor și a angajaților din domeniul mass-mediei.

”În această zi dedicată încetării impunității în cazul crimelor împotriva jurnaliștilor, aducem un omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața sau au suferit agresiuni ca urmare a faptului că și-au exercitat libertatea de exprimare online și offline, precum și tuturor celor care au curajul de a lua cuvântul în numele nostru, al tuturor”, se arată în declarație.