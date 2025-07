Mette Frederiksen a inaugurat, la Aarhus, președinția daneză a Consiliului UE alături de liderii UE și de Zelenski: Ucraina aparține familiei europene și NATO

Ucraina aparține familiei europene și NATO, iar decizia Statelor Unite de a opri livrarea unor muniții esențiale către Ucraina este dăunătoare pentru NATO și Uniunea Europeană, a declarat joi prim-ministrul danez Mette Frederiksen, la Aarhus, acolo unde i-a găzduit pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe președintele Consiliului European, Antonio Costa, dar și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski cu ocazia lansării președinției daneze a Consiliului UE.

Danemarca a preluat marți, 1 iulie, președinția rotativă semestrială a Consiliului Uniunii Europene. Sub sloganul „O Europă puternică într-o lume în schimbare”, Copenhaga și-a propus să contribuie la securitatea și înarmarea Europei, precum și la extinderea Uniunii Europene, la cel din urmă domeniu atât Ucraina, cât și Republica Moldova așteptând semnale politice suplimentare din partea Uniunii.

„Dacă Statele Unite decid să nu furnizeze Ucrainei ceea ce este necesar, ar fi un eșec serios pentru Ucraina, pentru Europa și pentru NATO. Războiul din Ucraina nu a fost niciodată doar despre Ucraina. „Când livrăm arme Ucrainei, în loc să ne gândim la asta ca la o donație, trebuie să ne gândim la asta ca la o parte a reînarmării noastre”, a declarat ea într-o conferință de presă la Aarhus, Danemarca, alături de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit Politico Europe.

Casa Albă a confirmat la începutul acestei săptămâni că SUA vor înceta să mai trimită rachete de apărare aeriană și unele muniții de precizie către Ucraina, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să discute telefonic vineri cu președintele american Donald Trump.

Vorbind câteva minute mai târziu în cadrul unei conferințe de presă separate, alături de Frederiksen, von der Leyen și Costa, președintele Volodimir Zelenski a declarat că Kievul contează pe „continuarea sprijinului american”, dar a menționat că există unele elemente – și anume rachetele Patriot pe care Ucraina le utilizează pentru a doborî dronele și rachetele rusești – pe care Europa nu le poate înlocui imediat.

I met with Prime Minister of Denmark Mette Frederiksen @Statsmin, President of the European Council António Costa @eucopresident, and President of the European Commission Ursula @vonderleyen on the occasion of Denmark’s assumption of the Presidency of the Council of the European… pic.twitter.com/YRrI6dRGXv — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2025

Presați să precizeze ce fel de sprijin ar putea oferi UE Ucrainei, cei doi oficiali de vârf ai UE – președintele Consiliului European, António Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen – au subliniat că Bruxelles-ul rămâne pe deplin angajat să sprijine Kievul și au menționat că țările UE au acordat Ucrainei un ajutor militar total de 24 de miliarde de euro până în acest an, inclusiv 2 milioane de proiectile de artilerie.

von der Leyen a adăugat că „există posibilități financiare pentru a sprijini direct Ucraina”, îndemnând statele membre să utilizeze SAFE, un buget de 150 de miliarde de euro introdus la sfârșitul lunii mai, care va contribui la sprijinirea statelor membre care doresc să investească în apărare.

Dear @ZelenskyyUA, Europe will continue to stand firmly by your side. For a just and lasting peace. For a sovereign nation that shapes its own future. For a country that belongs in the European Union ↓ https://t.co/gxFRA6dy5c — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 3, 2025

În continuare, premierul danez Mette Frederiksen a promis că va sprijini Ucraina în încercarea sa de a adera la Uniunea Europeană, în timp ce Zelenski a declarat că Kievul va face „orice” pentru a avansa negocierile de aderare la UE, precizează Euronews.

“Nimeni nu poate opri Ucraina în acest fel. Depinde de unitate. Din partea noastră, vom face orice. Avem nevoie de sprijinul tuturor celorlalți lideri”, a spus el, vorbind la ceremonia de deschidere a președinției daneze a UE la Aarhus și făcând referire la veto-ul din partea Ungariei.

At the meeting to mark the start of Denmark’s EU presidency, I stressed the need for a strong and united EU, transatlantic cooperation, and biting sanctions on Russia to advance peace. To this end, we could create an effective international platform to control dual-use exports. pic.twitter.com/hqaasTcKtt — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 3, 2025

Frederiksen a promis să sprijine procesul de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, iar Danemarca intenționează să se folosească de președinția sa la Consiliul UE pentru a exercita „o presiune maximă” asupra Ungariei în vederea ridicării veto-ului său asupra negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

„Ucraina aparține familiei europene și NATO”, a declarat Frederiksen, adăugând că Danemarca se gândește la „cea mai bună cale de urmat”, fără a oferi detalii suplimentare.

La summitul Consiliului European de săptămâna trecută, liderii europeni au stabilit în concluziile adoptate în unanimitate că susțin deschiderea clusterelor de negociere pentru aderarea R. Moldova atunci “când condițiile sunt îndeplinite” și au luat notă de evaluarea Comisiei Europene, potrivit căreia primul cluster care se referă la valorile fundamentale este “pregătit” pentru tratative. Aceeași concluzie a fost adoptată și cu privire la Ucraina, însă printr-o declarație în 26 din cauza obiecțiilor Ungariei.

Joi, președinția daneză a Consiliului UE a precizat va continua “opțiunea nucleară” a articolului 7 la adresa Ungariei, care blochează drumul Ucrainei către UE, precizând că obiectivul Copenhagăi este să deschidă negocierile împreună cu Republica Moldova, care găzduiește vineri primul summit bilateral cu UE, și Ucraina.