MFE: Contracte de finanțare în valoare de aproape 1 miliard euro semnate, în ultima lună, pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare a României

Eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), vicepreședintele Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European, a avut un dialog la Strasbourg cu reprezentanții companiilor americane care investesc în sectorul agricol european, despre provocările fermierilor și agricultorilor pe fondul automatizării și digitalizării, potrivit unei postări pe Facebook.

,,În urmă cu puțin timp, am avut o întâlnire la sediul Parlamentului European de la Strasbourg, cu mai mulți reprezentanți ai unor companii americane care investesc în agricultura din Uniunea Europeană. Astfel, am avut discuții cu domnul Luca Bellomo, reprezentant Herbalife, domnul Gilles Dryancour, de la compania John Deere, doamna Julie Vermooten, reprezentant Merck, doamna Marta Zuluaga Zilberman, de la compania Cargill, Miruna Marchis, reprezentant Syngenta, Thibaut L’Ortye, reprezentantii AmChamEU”, a scris eurodeputatul.

Acesta a evidențiat că în sectorul agricol sunt 150 de companii din S.U.A. care investesc în statele membre, companii care stabilesc legătura dintre fermieri și retaileri, oferă produse și consiliere adaptate oricărui tip de activitate agricolă. Potrivit lui Daniel Buda, principalul obiectiv este să ofere un trai decent pentru fermieri.

În discuțiile cu investitorii americani, eurodeputatul a atins și subiectul provocărilor cu care se confruntă fermierii și agricultorii la nivel european, dar și în România.

,,Principala provocare pe care mi-au semnalat-o este numărul tot mai redus de fermieri și lucrători în agricultură. Tocmai de aceea, sectorul digital și automatizat cunoaște o ascensiune puternică. Le-am transmis faptul că în România există probleme ce țin de capacitatea de asociere a fermierilor. Drept urmare, încă din primul an de mandat ca europarlamentar, am lansat campania „Asociază-te! Doar așa vei deveni mai puternic!”, având deja o tradiție de cinci ani. Prin această campanie, am încurajat fermierii în demersurile de a se asocia în diferite forme asociative, cu scopul de a atrage mai multe fonduri europene și de a obține accesul mai facil pe piețele de desfacere. Totuși, am subliniat faptul că este nevoie de un schimb mai activ de bune practici, iar fermierii români sunt dispuși să aibă un schimb de experiențe cu fermierii din alte state!”, a transmis vicepreședintele Comisiei AGRI.