MFE: Fonduri europene în valoare de 30 milioane de euro pentru înființarea întreprinderilor sociale în mediul rural

Think tank-ul New Strategy Center și Curtea Veche Publishing lansează un volum-cheie despre cele mai acute întrebări ale prezentului și cele mai mari probleme legate de viitorul post-COVID-19.

„Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?”, coordonată de Olivia Toderean, Sergiu Celac și George Scutaru, este o colecție de 37 de eseuri semnate de 43 de experți, români și străini, din domenii esențiale precum geopolitica, economia, diplomația, securitatea și apărarea, se arată în comunicatul oficial, remis Caleaeuropeană.ro.

Situat la granița dintre studiu academic, eseu și publicistică, volumul reunește contribuții variate din domenii cruciale pentru avansarea lumii întregi pe drumul deschis de pandemia de COVID-19.

„Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?” a fost scrisă și editată în autoizolare. Perioada în care a fost compilată această colecție de texte este esențială, întrucât păstrează un echilibru între o prognoză lucidă, bazată pe fapte și o subiectivitate asumată, care oferă perspective multiple asupra situației în care ne aflăm.

La lansarea de carte au particitpat mai mulți dintre autorii celor 37 de eseuri, alături de președintele New Strategy Center, Ionel Nițu și directorul general al NSC, George Scutaru.

„Faptul că marcăm cinci ani de existență cu lansarea acestui volum de eseuri nu este o simplă coincidență. Dacă nu am fi avut în spate acești cinci ani nu cred că am fi putut realiza acest volum care în multe privințe bate niște recorduri, de operativitate, de mobilizare și de omogenitate la nivel înalt a calității contribuțiilor. În mod miraculos NSC și-a continuat activitățile ca și când nu ar fi existat pandemia. Am fost, după cum s-a remarcat deja, printre primele think thankuri europene care a tranzitat urgent și eficient la noua metodă a comunicării online, încerând în acest sens cel puțin trei tehnologii diferite. Ceea ce ne-a preocupat de la început a fost să contribuim prin ceea ce știm și putem să facem, la efortul de articulare și promovare a ceea uneori abuziv se numește interesul național.”

Sergiu Celac, președintele de onoare al New Strategy Center și co-editor al cărții „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?”

„În proiectul Lumii de mâine am avut toți niște roluri care s-au stabilit foarte firesc. Ideea cărți și însuși volumul pe măsură ce se contura a fost pentru noi toți o surpriză și ceva cu totul excepțional. Tot ce ne-am propus, am bifat. A fost o surpriză plăcută să ajungem la 37 de eseuri. Este interesant că oameni care nu se cunosc sunt convergenți în ceea ce scriu. Ne-am dorit un volum de calitate, care să aducă multe idei în spațiul românesc despre ceea ce va veni, despre ce trebuie, despre ce putem face sau nu trebuie să facem. Este un volum scris cu gândul intens la cei care ne conduc și ne reprezintă, cei care pot modela prin deciziile lor lumea de mâine, dar în egală măsură este scris cu gândul la cei care citesc, cei care votează.”

Olivia Toderean, diplomat și co-editor al cărții „Lumea de mâine. Ce Urmează după pandemie?”

„Volumul „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?” înseamnă 60 de zile de la idee la manuscris. Vă asigur că New Strategy Center va continua să scoată cărți, că va continua să publice studii, să facă exerciții de simulare și să organizeze conferințe, promovând interesele de securitate ale României și ne vom dovedi la fel imparțialitatea și neutralitatea.”

George Scutaru, director general New Strategy Center și co-editor al cărții „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?”

„Cred că este evident pentru Statul Major al Apărării și pentru cei prezenți aici că New Strategy Center este un generator de idei, este evident că aveți un commitment foarte puternic pentru valorile euroatlantice și este evident că promovați aceste valori și în societate românească și promovați idei pe care noi le avem despre cum trebuie să funcționeze relația de securitate în regiunea extinsă a Mării Negre și prin asta ne ajutați și pe noi. Referitor la carte mi s-a părut o analiză lucidă în perioada pandemiei, despre pandemie, într-o perioadă în care foarte multe scrieri sunt foarte emotive despre ceea ce se întâmplă.”

Daniel Petrescu, general-locotenent, șeful Statului Major al Apărării

„Mulțumesc și pentru această colaborare și felicitări inițiativei. Atunci când suntem în mijlocul undei pandemii cred că este bine să existe două perspective. Una este aceea de a scrie atunci când se întâmplă, iar mai apoi peste ani să aflăm ceea ce ar fi să fie cu această pandemie, dar obligația noastră este să scriem despre ele și să oferim informații publicului. Publicul nu își mai dă seama foarte exact dacă este o psihoză și atunci răspunsul trebuie să vină de la specialiști, iar efortul vostru de a vă înhăma la această muncă a fost imediat obersvat de cititori și apreciat. Deja 1.000 de exemplare au ajuns în librării și mereu primim cuvinte de laudă.”

Iren Mate, director Editura Curtea Veche

După cum observă în prefață Wolfgang Ischinger, fost ambasador al Germaniei în SUA și președinte al Conferinței de Securitate de la München, „este o dovadă de curaj să scrii atât de cuprinzător pe o temă care este încă, în mare măsură, o «ţintă mişcătoare». De aceea, iniţiativa este cu atât mai valoroasă cu cât le oferă decidenţilor diferite unghiuri de abordare, avertizări timpurii şi recomandări de acţiune politică“.

Ideile variate, tonul polemic și, adeseori, chiar diferența de opinie dintre autori invită la reflecție în vederea readaptării necesare la noua ordine mondială. De exemplu, Sorin Ducaru, director al Centrului Satelitar al UE și președinte de onoare al Consiliului Științific al New Strategy Center, ne atrage atenția asupra faptului că „lumea de mâine nu ar fi fost oricum la fel cu cea de ieri, datorită numeroaselor schimbări prefigurate de mega-tendințele conturate clar la începutul noului mileniu. Șocul sau șocurile pandemiei nu fac decât să amplifice, să accelereze și, eventual, să ajusteze direcțiile și efectele acestor mega-tendințe și să ne activeze reflexele de adaptare și supraviețuire“.

Unii experți scot în evidență un lucru esențial în lumea globalizată de azi: decidenții trebuie să fie prudenți în ceea ce privește parteneriatele internaționale, care vor fi puse la încercare în această perioadă. Sir James Everard, fost Locțiitor al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate în Europa (Marea Britanie), atrage atenția că „pandemia va reaprinde unele dezbateri politico-militare cheie, solicitând în același timp o înțelepciune precum cea a lui Solomon din partea liderilor noștri, pentru a menține calmul și o anumită formă de echilibru strategic.“ Reașezarea parteneriatelor globale în moduri greu de anticipat, emergența unui nou federalism sau schimbarea radicală a raporturilor dintre principalii actori globali sunt doar câteva dintre ipotezele curajoase susținute în această carte, deși contributorii nu își propun să ofere soluții categorice sau verdicte finale.

Colecția de eseuri este coordonată de Olivia Toderean, diplomat cu activitate academică și fost cadru universitar, ambasadorul Sergiu Celac, președintele de onoare al New Strategy Center, și George Scutaru, director general al New Strategy Center și fost consilier prezidențial.

Aceștia semnează la rândul lor texte în cadrul volumului, alături de numeroase alte nume importante, printre care: Dr. Ionel Nițu – președintele New Strategy Center și ambasadorii Lazăr Comănescu, Cristian Diaconescu, Mihnea Motoc, profesorii Daniel Dăianu și Vasile Dâncu, generalii în rezervă James Everard și Viktor Hvozd, precum și voci ale societății civile, cum ar fi specialista în comunicare Mihaela Nicola sau experta în combaterea știrilor false și a dezinformării, profesor Alina Bârgăoanu. Postfața volumului este semnată de prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Dintre autori, 16 sunt reprezentanți ai mediilor academice și de think tank din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Norvegia, Ucraina, Turcia și Republica Moldova.

Volumul continuă seria de publicații editate în cadrul parteneriatului dintre New Strategy Center și Curtea Veche Publishing, inițiat în 2019 cu titlul „Lumea în pericol. Germania și Europa în vremuri nesigure”, carte semnată de Wolfgang Ischinger, prima traducere a volumului într-o limbă străină.

Volumul „Lumea de mâine. Ce urmează după pandemie?” este disponibil pe curteaveche.ro și în librăriile din țară.

Apariția volumului va fi completată de o serie de dezbateri online găzduite de către New Strategy Center în următoarea perioadă.

New Strategy Center este un think tank românesc specializat în politică externă, de apărare și securitate, o organizație non-partizană, non-guvernamentală.

New Strategy Center iși concentrează activitatea pe trei direcții principale: furnizarea de analize de specialitate pentru factorii de decizie; desfășurarea unor dezbateri periodice, atât în regim Chatham House, cât și publice, pe teme de interes pentru securitatea națională a României; extinderea activității externe prin încheierea de parteneriate cu instituții sau organizații similare din Europa și SUA, în vederea elaborării de documente de politici și organizării de conferințe internaționale. Regiunea extinsă a Mării Negre și zona Balcanilor sunt domenii de interes prioritar pentru New Strategy Center.