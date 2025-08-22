Micea Hava salută decizia PE de a da în judecată Consiliul UE după adoptarea SAFE, instrumentul de 150 mld. de euro pentru achiziții militare: Hotărârile luate în numele europenilor trebuie dezbătute și validate de Parlament

Eurodeputatul PNL Mircea Hava a salutat decizia Parlamentului European de a acționa în instanță Consiliul Uniunii Europene, după ce regulamentul aferent instrumentului SAFE – un program care prevede alocarea a până la 150 miliarde de euro pentru achiziții de echipamente militare produse în Europa – a fost adoptat fără consultarea legislativului european.

„Problema nu este fondul, ci modul în care Consiliul și-a însușit acest atribut: regulamentul a fost aprobat fără consultarea Parlamentului, folosindu-se o procedură de urgență care a ocolit dezbaterea democratică”, a transmis Mircea Hava pe Facebook.

Acesta a precizat că decizia de a contesta regulamentul SAFE nu este un act de conflict instituțional, ci o măsură necesară pentru apărarea democrației europene.

„Sunt de acord cu această decizie a Parlamentului și acest fanion penalizator ridicat de colegi. Și nu cred că e un gest de dramă instituțională, ci unul absolut necesar, pentru că altfel s-ar crea un precedent extrem de periculos: Consiliul și Comisia ar putea repeta acest comportament și pe viitor, luând decizii majore fără cei aleși de cetățeni”, a explicat Mircea Hava.

Eurodeputatul a subliniat că transparența și dezbaterea publică sunt esențiale pentru legitimitatea deciziilor europene.

„Când hotărârile se iau în numele europenilor, ele trebuie dezbătute și validate de Parlament. Nu putem reduce democrația la o simplă formalitate, sub pretextul urgenței, nici chiar în situația unui consens în bloc, la nivelul Uniunii”, a încheiat ferm acesta.