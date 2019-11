Michael Schneider, secretar de stat german și președintele grupului PPE din CoR, mesaj pentru guvernul PNL: Știu că acest guvern puternic pro-european va fi dedicat poporului său

Michael Schneider, secretar de stat german și președintele grupului PPE din Comitetul European al Regiunilor (CoR), transmite mesajul de susținere al liderilor regionali și locali din familia popularilor europeni pentru Guvernul lui Ludovic Orban, care a câștigat luni votul de învestitură în Parlament.

În numele liderilor politici regionali și locali ai PPE, transmit că suntem bucuroși să vedem că noul guvern al Romaniei, condus de premierul Ludovic Orban, tocmai a primit votul de încredere al Parlamentului. Știu că acest guvern puternic pro-european va fi dedicat poporului său”, a scris oficialul german pe contul de Twitter.

On behalf of @EPP regional & local political leaders, happy to see that the new government of #Romania led by PM @Ludovic_Orban has just received the confidence vote of the Parliament. I know that this strong pro #European government will be committed to its people. pic.twitter.com/rkRstjOofN

— Michael Schneider (@MSchneiderEPP) November 4, 2019