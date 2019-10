Michel Barnier, despre relațiile UE – Regatul Unit post-Brexit: Accesul Marii Britanii la piețele noastre va fi proporțional cu angajamentele asumate de Londra

Accesul pe care Regatul Unit îl va avea, după Brexit, la piața Uniunii Europene va fi proporționat cu angajamentele asumate în raport cu regulile echitabile ale jocului, a atenționat negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, într-un interviu acordat cotidianului Le Figaro, citat de Agerpres.

”Acordul pe care noi suntem pregătiţi să îl discutăm este <<zero tarife, zero cote, zero dumping>>. Accesul la pieţele noastre va fi, aşadar, proporţional cu angajamentele luate în raport cu regulile echitabile ale jocului”, a declarat Barnier, subliniind că Regatul Unit va trebui să respecte aceste reguli.

”Acordul care ne va lega de această ţară nu poate fi acelaşi ca cele pe care noi le-am semnat cu ţări terţe”, precum Canada şi Japonia, a adăugat oficialitatea europeană, el evocând ”proximitatea inedită şi interdependenţa economică” pe care UE le are cu Regatul Unit.

Oficialul european a completat că ”nu poate răspunde astăzi” la întrebarea legată de cât vor dura negocierile referitoare la viitoarea relație dintre Regatul Unit din Uniune după Brexit, amânat pentru a treia oară până la 31 ianuarie 2020, cel târziu.

”Noi vom stabili priorităţi în aceste negocieri, în special comerţul şi aspecte ale securităţii interne şi externe. Perioada de tranziţie poate fi prelungită cel mult cu doi ani”, a explicat Barnier.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat la final de mandat, a anunțat marți seara că cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat, în mod formal, prin procedură scrisă, amânarea ieșirii Regatului Unit din Uniunea Europeană până la 31 ianuarie 2020.

”Prietenilor mei britanici: cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au adoptat formal amânarea. Ar putea fi ultima. Vă rog să folosiţi cât mai bine acest timp”, a scris Donald Tusk într-o postare pe pagina sa de Twitter, publicată în același timp cu un comunicat oficial al Consiliului European prin care instituția a anunțat decizia luată.

Consiliului European, nu a făcut niciodată un secret din faptul că ar dori ca Marea Britanie să rămână membru al UE.

”Vreau totodată să vă spun la revedere, dat fiind că misiunea mea aici se apropie de sfârşit. Vă voi ţine pumnii”, a adăugat Tusk.

”Consiliul European a adoptat decizia de a prelungi articolul 50 din Tratatul Uniunii Europene, în contextul intenției Regatului Unit de a se retrage din UE. Această prelungire se va încheia la 31 ianuarie 2020, pentru a oferi mai mult timp pentru ratificarea acorduluide retragere. Retragerea (n.r. Regatului Unit din UE) poate avea loc mai devreme devreme, la 1 decembrie 2019 sau 1 ianuarie 2020, cu condiția ca acordul de retragere să fie ratificat de ambele părți. Pe durata acestei prelungiri (n.r. a Brexit-ului) Regatul Unit este membreu deplin, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de tratate, în conformitate cu legislația europeană”, este precizat în comunicatul amintit mai sus.

Decizia adoptată marți de liderii UE-27 reprezintă o oficializare a consensului la care au ajuns ambasadorii statelor membre la 28 octombrie cu privire la solicitarea înaintată de Londra, aceea de aprelungi, pentru a treia oară, articolul 50, până la 31 ianuarie 2020, cel târziu.