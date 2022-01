MIE Digital: Comisia Europeană lansează primele cereri de propuneri în valoare de 258 milioane euro pentru a îmbunătăți infrastructura de conectivitate digitală a UE

În acest an, pentru prima dată, Uniunea Europeană își propune să recompenseze orașele și regiunile pentru activitatea lor de promovare a incluziunii și de combatere a discriminării prin acordarea premiului „Capitale europene ale incluziunii și diversității”.

Premiul, care face parte din cadrul Uniunii pentru Egalitate al Comisiei Europene și care a fost lansat în cadrul Planului de acțiune antirasism, are ca scop recunoașterea activităților inovatoare ale autorităților locale care îmbunătățesc situația și experiența grupurilor specifice expuse discriminării, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Aplicațiile se pot concentra pe proiecte educaționale sau culturale specifice, pe îmbunătățirea infrastructurii generale și pe alte inițiative care promovează un mediu divers și favorabil incluziunii pentru toți cetățenii lor. În plus, în acest an va fi acordat un premiu special pentru promovarea incluziunii romilor.

„Orașele și comunitățile locale contribuie la promovarea unui sentiment de apartenență și la împărtășirea unor valori comune. Diversitatea este, de asemenea, o sursă de bogăție și de inovare. Prin intermediul premiilor pentru incluziune și diversitate, activitățile remarcabile puse în aplicare de comunități și orașe vor fi recunoscute și evidențiate ca sursă de inspirație pentru alții”, a transmis comisarul european pentru egalitate, Helena Dalli.

In the #UnionOfEquality, we want to recognise outstanding work by communities and cities in creating #DiversityCapitals.

Join the movement and apply for the European Capitals of Inclusion and Diversity Award 2022:https://t.co/xyF45Q0l2V pic.twitter.com/mbOeHXO4dY

— Helena Dalli (@helenadalli) January 11, 2022