Miercuri, zi importantă pentru țara noastră. Parlamentul European va solicita aderarea cât mai rapidă a României la Schengen

La inițiativa grupului social-democraților (S&D) din Parlamentul European, aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen va fi din nou dezbătută în plenul Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare, mai exact miercuri, în data de 5 octombrie.

„Spațiul de călătorie fără frontiere ar trebui extins pentru a include Bulgaria și România cât mai curând posibil, urmează să solicite eurodeputații”, se arată într-o informare oficială a Legislativului European.

„Când am fost ultima dată la București, am promis că voi face tot posibilul pentru a pune capăt acestei nedreptăți: România și Bulgaria sunt ținute departe de Schengen în ciuda îndeplinirii criteriilor timp de 11 ani. Mă bucur că alți lideri de grup au acceptat propunerea mea de susține această dezbatere în plenul Parlamentului European în cadrul sesiunii plenare de săptămâna viitoare”, a transmis liderul Grupului S&D pe contrul său de Twitter.

When I was last in Bucharest I promised to do my utmost to end this injustice: Romania & Bulgaria being kept out of #Schengen despite fulfilling criteria for 11 years.

I’m glad other group leaders accepted my proposal to debate it in the @Europarl_EN plenary next week 🇧🇬🇷🇴🇪🇺

— Iratxe Garcia Perez/♥️ (@IratxeGarper) September 29, 2022