Mihai Ghigiu a discutat cu ministrul albanez de Externe despre „modul în care experiența României poate fi utilă Albaniei în parcursul său european”

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Mihai Ghigiu, a avut o întâlnire cu ministrul pentru Europa și Afaceri Externe al Albaniei, Ferit Hoxha, cu care a discutat despre „consolidarea cooperării bilaterale în domeniul investițiilor și al fondurilor europene, dar mai ales despre modul în care experiența României poate fi utilă Albaniei în parcursul său european.”

El a amintit că România a trecut, la rândul ei, prin provocările procesului de aderare la Uniunea Europeană.

„În aproape 20 de ani de la integrare, a acumulat o experiență importantă în accesarea și gestionarea fondurilor europene. Suntem pregătiți să împărtășim această experiență”, a mai spus Ghigiu.

„Cred că una dintre cele mai importante valori ale Uniunii Europene este solidaritatea dintre state. Îi mulțumesc ministrului Ferit Hoxha pentru dialogul deschis și constructiv”, a conchis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Întâlnirea are loc la o zi după ce Comisia Europeană a prezentat pachetul de extindere al UE pentru 2026.

Documentul evidențiază progresele înregistrate de Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania în procesul de aderare la Uniunea Europeană și a propus foi de parcurs pentru aceste țări, lansând dialoguri pentru integrarea graduală.

În cazul Albaniei, Comisia Europeană constată că aceasta continuă să înregistreze progrese în direcția aderării la UE.

În perioada de raportare, a deschis ultimul cluster rămas și a îndeplinit criteriile intermediare de referință pentru capitolele privind statul de drept, ceea ce deschide calea închiderii provizorii a patru capitole. Sunt necesare eforturi suplimentare pentru toate capitolele rămase.

Atingerea obiectivului ambițios, dar realizabil, de încheiere a negocierilor de aderare până în 2027 presupune menținerea ritmului reformelor și promovarea unui dialog politic incluziv.

Menținerea acestui ritm va necesita implementarea rapidă a unor reforme de înaltă calitate legate de UE.

În același timp, perioada de raportare a fost marcată de cea mai amplă mobilizare civică din țară de la tranziția democratică.

Aderarea la UE presupune o abordare care implică întreaga societate și necesită un dialog constructiv.