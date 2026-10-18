Mihai Ghigiu, ministrul propus al Investițiilor și Proiectelor Europene, își prezintă prioritățile: Continuarea investițiilor din fonduri europene, vitală pentru dezvoltarea României

Mihai Ghigiu, ministrul propus al Investițiilor și Proiectelor Europene în Guvernul Niculescu, a anunțat care vor fi prioritățile sale în viitoarea funcție.

În viziunea sa, „fondurile europene trebuie să rămână o prioritate pentru România”, arătând că, „de-a lungul anilor, școli, spitale, infrastructură rutieră și feroviară, dar și numeroase proiecte locale au fost construite sau modernizate cu bani europeni.”

Prin urmare, „continuarea acestor investiții este vitală pentru dezvoltarea României, mai ales în actualul context economic dificil”, subliniază Ghigiu.

Potrivit acestuia, primul pas pe care îl are în vedere după ce va fi învestit în funcția de ministru pentru Investiții și Proiecte Europene este acela de a realiza „o analiză a stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situației.”

„Preluarea portofoliului Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene reprezintă o mare responsabilitate. Primul pas va fi o analiză a stadiului absorbției fondurilor europene în actualul cadru financiar, pentru a avea o imagine clară asupra situației. Voi urmări optimizarea implementării și identificarea de noi oportunități de investiții care pot fi finanțate din fonduri europene”, a evidențiat Mihai Ghigiu.

În egală măsură, acesta a anunțat că va dispune un audit intern, acuzând că „există întârzieri la plățile către beneficiarii proiectelor finanțate din fonduri europene.”

„Voi analiza dacă printre cauze se numără și supraîncărcarea personalului. Guvernul demis, condus de Ilie Bolojan, trebuie să explice cum a gestionat această situație. Împreună cu specialiștii ministerului, vom folosi experiența acumulată și mecanismele existente pentru a accelera accesarea fondurilor disponibile, astfel încât investițiile să continue fără blocaje majore”, a promis Ghigiu.

El a amintit că programul de guvernare „stabilește priorități clare”.

Făcând referire la PNRR, Mihai Ghigiu a reliefat că „urgența este să asigurăm îndeplinirea condițiilor necesare pentru încasarea integrală a sumelor pe care România le mai poate primi, cu respectarea regulilor și a termenelor europene.”

În acest sens, acesta promite ca, împreună cu echipele ministerului, să pregătească „într-un ritm mai alert documentele și clarificările docilitate de Comisia Europeană.”

De asemenea, pentru investițiile care riscă să rămână nefinalizate, ministrul propus promite o analiză a proiectelor pentru a a vedea care pot fi continuate și care ar putea fi sursele de finanțare, în funcție de stadiul lucrărilor, de beneficiile lor și de resursele disponibile.

În ceea ce privește programele europene aflate în implementare, Mihai Ghigiu se angajează să deblocheze investițiile și să simplifice procedurile.

„Vom monitoriza întârzierile și vom stabili responsabili și termene clare pentru remedierea problemelor. Proiectele importante vor beneficia de echipe dedicate pentru accelerarea implementării. Un minister eficient înseamnă echipe care comunică între ele și cu beneficiarii”, a mai spus acesta.

Mihai Ghigiu a mai spus că urmărește accelerarea implementării „Programului Tranziție Justă, prin finanțări pentru companii, investiții și formare profesională” pentru că „oamenii din județele vizate au nevoie de locuri de muncă și de alternative economice sustenabile, pe măsură ce industriile locale se transformă.”

De asemenea, acesta a promis să intensifice „pregătirea Planului de Parteneriat Național și Regional 2028-2034, în colaborare cu autoritățile locale, agențiile pentru dezvoltare regională, universitățile și mediul de afaceri”, considerând că „România trebuie să aibă proiecte bine pregătite atunci când se deschid noile oportunități de finanțare.”

„Voi prezenta periodic rezultatele: ce fonduri europene au intrat în țară, ce investiții au fost deblocate și unde persistă probleme. Fiecare euro atras trebuie să se regăsească într-o investiție finalizată, într-un serviciu public mai bun sau într-o oportunitate concretă pentru cei care trăiesc și muncesc în România”, a conchis Mihai Ghigiu.