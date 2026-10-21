Mihai Popșoi l-a invitat la Chișinău pe noul șef al diplomației române, Dan Neculăescu, pentru stabilirea priorităților de cooperare bilaterală

REPUBLICA MOLDOVAROMÂNIA
Alexandra Loy
Autor: Alexandra Loy
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© Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova

Vicepremierul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, l-a invitat pe noul ministru al afacerilor externe al României, Dan Neculăescu, să efectueze o vizită la Chișinău pentru continuarea dialogului și stabilirea direcțiilor de colaborare. În convorbirea telefonică de miercuri, cei doi au pus accent pe proiectele de interconectare și consolidarea securității energetice, potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Moldova.

Popșoi l-a felicitat pe omologul român pentru preluarea mandatului și i-a urat succes în exercitarea acestuia.

Cei doi miniștri au confirmat relațiile solide dintre Republica Moldova și România, bazate pe prietenie și încredere reciprocă. Totodată, au subliniat importanța valorificării parteneriatului strategic prin proiecte care să îmbunătățească viața cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului, în special prin dezvoltarea infrastructurii de interconectare și întărirea securității energetice.

Șeful diplomației moldovenești a mulțumit autorităților de la București pentru sprijinul acordat parcursului european al Republicii Moldova. El și-a exprimat încrederea că, alături de parteneri precum România, țara sa va avansa în negocierile de aderare la Uniunea Europeană și va deschide ultimele două clustere de negociere.

Convorbirea a vizat și situația de securitate regională. Popșoi și Neculăescu au subliniat necesitatea unei cooperări și coordonări mai strânse pentru a face față provocărilor actuale.

 

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Alexandra Loy
Alexandra Loy
Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

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