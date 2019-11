”Milioane de momente pentru democrație”. Peste 200.000 de cehi au protestat la Praga, cerând demisia premierului Andrej Babis: Lupta pentru libertate şi democraţie nu se termină niciodată

Peste 200.000 de cehi, potrivit estimărilor poliției, 250.000, conform organizatorilor, s-au adunat sâmbătă la Praga pentru a cere demisia premierului miliardat Andrej Babis, pe care îl acuză de corupție. Protestul a avut loc în ajunul împlinirii a 30 de ani de la Revoluția de catifea care a dus la căderea regimului comunist în fosta Cehoslovacie, anunță Reuters și AFP, citate de Agerpres.

Manifestanții, veniți din întreaga Republică Cehă, s-au strâns în parcul Letna, arborând steagurile țării și ale Uniunii Europene.

Big protests in Prague against Czech PM #Babis, who is involved in EU funds scandals. We stand with those fighting against #corruption and we continue fighting in the @Europarl_EN for a corruption-free EU! 🇨🇿🇪🇺#milionchvilek #Letna #RuleOfLaw pic.twitter.com/DQ9tC0R0nC

— Greens/EFA in the EU Parliament 🌍 (@GreensEFA) November 16, 2019