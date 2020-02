Militari ai Forțelor Aeriene Române, detașați în cadrul Misiunii ONU din Mali, decorați pentru rezultate deosebite

Primul contingent de trupe, tancuri și echipamente americane care vor luat parte la exercițiul militar ”Defender Europe 20” a început să sosească la finele săptămânii trecute în portul german din nordul Bremerhaven, dând startul celei mai mari desfășurări de forțe americane în Europa din ultimii 25 de ani, informează Deutsche Welle.

În total, peste 20.000 de trupe și 20.000 de echipamente sunt transportate peste Atlantic, ajungând în șase porturi europene. Acestea urmează a fi transferate apoi în zonele amenajate pentru manevrele militare cu parteneri europeni, a spus Armata SUA.

#HappeningNow A vessel arrived at the port of Bremerhaven, Germany with the first @USArmy equipment in support of #DefenderEurope 20 being offloaded. @21stTSC @SpartanBrigade @US_EUCOM @SKB_JSES #StrongEurope pic.twitter.com/rkv6C2e7yK

Celor 20.000 de militari americani – dintre care 12.250 activi, 7.000 din partea Gărzii Naționale și 750 în rezervă – li se vor alătura aproximativ 9.000 de militari SUA staţionaţi în Europa. În total, urmează să participe 37.000 de militari aliaţi. Potrivit unui comunicat al MApN, forţele terestre ale Armatei Românei vor fi implicate în acest exercițiu militar.

O parte semnificativă a forțelor militare și a echipamentelor vor fi desfășurate în partea de nord-est a flancului estic al NATO, în Polonia, Letonia, Lituania și Estonia, mișcarea în masă a trupelor americane de-a lungul Atlanticului în Germania și Europa de Est fiind considerată un test al cooperării și capacității militare transatlantice.

Conform unui infografic dat publicității de Delegația permanentă a SUA la NATO, între cele 13.000 de echipamente pre-poziționate inițial figurează 85 de tancuri M1 Abrams, 35 de tancuri M113 MED, 30 de tancur M109 Paladin, 15 sisteme de lansatoare de rachete HIMARS sau 10 tancuri M113 MED.

This year’s @USArmy exercise #DefenderEurope 20 is going to require major logistics coordination of @NATO forces. Want to know how 13,000 pieces of prepositioned military equipment will be moved across #Europe? Find out more here ➡️ https://t.co/9qOfoeaTXi pic.twitter.com/NTWaiJJNop

— US Mission to NATO (@USNATO) February 19, 2020