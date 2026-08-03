Militarii Armatei României au detonat cu succes Stânca Pârjoaia, un obstacol de pe Dunăre care afecta traseul spre centrala nucleară de la Cernavodă

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a anunțat că militarii Armatei Române au finalizat cu succes operațiunea de detonare a Stâncii Pârjoaia, un obstacol aflat pe Dunăre, în apropierea traseului către centrala nucleară de la Cernavodă, după trei decenii de încercări de eliminare a acestuia.

„Stânca Pârjoaia a fost detonată cu succes, iar cursul Dunării înspre centrala de la Cernavodă este, de astăzi, mai lin”, a transmis ministrul apărării într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, obstacolul a fost îndepărtat în urma unei misiuni desfășurate de echipe de scafandri, geniști și forțe navale ale Armatei Române, care au intervenit la solicitarea specialiștilor de la Apele Române.

„Încercările din ultimii 30 de ani de a îndepărta, prin diverse metode, acest obstacol au fost finalizate astăzi de militarii Armatei Române. Echipe de scafandri, geniști și forțe navale au îndeplinit cu brio misiunea Armatei și au acordat sprijinul solicitat specialiștilor de la Apele Române”, a afirmat Radu Miruță.

Ministrul apărării a subliniat că intervenția reprezintă încă un exemplu al sprijinului acordat de Armata Română instituțiilor statului în cadrul unor misiuni cu impact asupra infrastructurii și siguranței navigației.

„Armata și-a făcut datoria și astăzi”, a conchis ministrul.

În contextul măsurilor dispuse de autorități pentru diminuarea efectelor secetei hidrologice asupra sistemului energetic național, Ministerul Apărării Naționale participă, alături de celelalte instituții ale statului, la misiunea de amenajare a unui prag submers pe brațul Bala, lucrare destinată asigurării debitului de apă necesar funcționării în condiții de siguranță a Reactorului 2 al Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

La misiune au participat structuri ale Forțelor Navale Române – Centrul 39 Scafandri „Amiral Ilie Ștefan”, Flotila Fluvială și Direcția Hidrografică Maritimă „Comandor Alexandru Cătuneanu” – în cooperare cu Brigada 10 Geniu.