Militarii români dislocați în cadrul misiunii NATO din Irak au revenit în țară, pe fondul situației de securitate din regiune

Robert Lupițu
© MApN Facebook - cpt. Mariana Dinu, Cap. cls. a II-a Oana Stoica, Sg. Adina Asaftei

Toți cei 117 militari români dislocați în teatrul de operații din Irak au revenit în România în cursul zilei de sâmbătă, 21 martie, ca urmare a deciziei de ajustare a posturii NATO în cadrul misiunii aliate în Irak, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Repatrierea a fost realizată în condiții de siguranță, prin efort coordonat la nivel aliat, cu sprijinul structurilor NATO și al partenerilor internaționali. Militarii români au fost relocați temporar în bazele Incirlik (Turcia) și Ramstein (Germania), de unde au fost ulterior transportați în țară cu aeronave militare.

Decizia de retragere a fost determinată de evoluțiile recente ale situației de securitate din regiune, măsurile adoptate având ca prioritate protecția personalului dislocat.

Pe întreaga durată a participării la misiunea NATO din Irak, militarii români, din Batalionul 2 Infanterie Călugareni,  au avut ca misiune principală asigurarea protecției personalului și a facilităților aliate, demonstrând profesionalism și angajament în îndeplinirea atribuțiilor.

Ministerul Apărării Naționale reafirmă angajamentul României față de operațiile și misiunile NATO, contribuind în continuare la consolidarea securității internaționale, în conformitate cu deciziile Alianței.

Elveția suspendă noi exporturi de armament către SUA pe fondul conflictului cu Iranul
Nicușor Dan: Expoziția Brâncuși de la Berlin, sub patronajul comun cu președinții Steinmeier și Macron, confirmă contribuția României la patrimoniul cultural european
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum, și este Young Strategic Leader în cadrul inițiativelor The Aspen Institute. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

