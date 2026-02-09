ROMÂNIA
Mineralele rare, un nou pilon al parteneriatului strategic cu SUA? România mizează pe cartografiere, extragere și rafinare de zăcăminte alături de SUA
România intenționează să cartografieze, în parteneriat cu US Geological Survey, liderul mondial în cartografiere geologică, toate zăcămintele de minereuri rare de pe teritoriul țării, a precizat, luni, consilierul prezidențial pentru politici economice, Radu Burnete, într-un articol publicat pe pagina sa web.
„Uniunea Europeană importă 98% din necesarul de magneți din pământuri rare din China. Statele Unite depind de China pentru aproximativ 70% din pământurile rare procesate. Într-o lume în care comerțul a devenit instrument politic și militar, iar lanțurile de aprovizionare sunt transformate în unelte de coerciție, aceste cifre nu mai sunt statistici comerciale, ci vulnerabilități strategice”, a scris Burnete, în materialul publicat pe pagina sa web, în contextul vizitei care a avut loc săptămâna trecută la Washington, deplasare care „a fost despre locul României într-o nouă ordine economică pe care trebuie nu doar să o înțelegem, ci să o construim”.
România a participat pe 4 februarie la reuniunea Ministerială privind Mineralele Rare din 2026 de la Washington, la invitația secretarului de stat Marco Rubio. Delegația României prezentă la Washington a fost formată din ministrul de externe Oana Țoiu, șeful Cancelariei premierului Mihai Jurca și consilierul prezidențial pentru politici economice Radu Burnete.
Consilierul prezidențial a arătat că discuțiile au vizat deopotrivă pilonul mineralelor critice și cel al energiei.
Potrivit lui Burnete, tema centrală a vizitei a fost cea a mineralelor critice, într-un context internațional marcat de inițiative comune ale SUA, UE și Japoniei pentru reducerea dependenței de China.
„Și aici intervine România”, a scris consilierul prezidențial, amintind că, în cadrul Critical Raw Materials Act, Comisia Europeană a selectat 47 de proiecte strategice, dintre care trei sunt în România – grafit la Baia de Fier, magneziu la Budureasa și cupru la Rovina. „România are o diversitate mare cu aproximativ 60 de minerale diferite”, a subliniat el.
„România și-a cartografiat resursele minerale acum zeci de ani, cu tehnologia de atunci. Nu știm suficient despre toate resursele noastre minerale. De aceea, una dintre cele mai importante întâlniri ale vizitei a fost cea exploratorie cu US Geological Survey (USGS), lider mondial în cartografiere geologică. Astăzi, cartografierile preliminare se fac cu tehnologie satelitară sau din avioane echipate cu senzori de care noi nu dispunem. Un parteneriat cu USGS ne-ar permite să avem, pentru prima dată în decenii, o imagine actualizată a resurselor noastre. Fără această imagine, orice discuție despre exploatare rămâne speculativă”, a afirmat Burnete.
Citiți și Pax Silica: Donald Trump este “ferm angajat să colaboreze cu partenerii, inclusiv România, în aprovizionarea sigură cu minerale esențiale necesare în apărare, energie și tehnologie”
El a explicat că obiectivul discuțiilor bilaterale este limpede, respectiv acela „ca în parteneriat comercial, companii americane și române să extragă și să rafineze aceste materii prime pe teritoriul României, cu dublu beneficiu”.
„Pe de o parte, România își satisface nevoia internă pentru avem o industrie auto importantă (Dacia și Ford), avem Prime Batteries Technology care are lângă București prima fabrică de baterii litiu-ion din Europa de Sud-Est cu o capacitate de 2,3 GWh și planuri de extindere la 6 GWh, vom investi masiv în industria de apărare și avem nevoie urgentă de a moderniza întreaga rețea de transport și distribuție a energiei electrice. Toate aceste industrii consumă cupru, magneziu, litiu și alte minerale critice. Pe de altă parte, surplusul poate fi exportat în SUA sau în Europa, echilibrând deficitul nostru comercial și integrându-ne în lanțurile de aprovizionare occidentale. Prezența unor companii mari americane în România ar avea și un efect strategic: ar da Washingtonului un motiv suplimentar să considere România un aliat de nădejde, nu doar pe dimensiunea militară, ci și pe cea economică. Iar pentru noi, ar însemna că suntem mai puțin vulnerabili la un posibil șantaj prin controlul resurselor de către puteri care nu ne vor binele”, a argumentat Radu Burnete.
Ministrul Dezvoltării Cseke Attila a discutat cu secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei despre consolidarea capacității administrative a autorităților locale
Cseke Attila, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, s-a întâlnit cu Mathieu Mori, secretarul general al Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei.
Potrivit MDLPA, întâlnirea a avut loc în contextul desfășurării, la București, a celei de-a 29-a sesiuni ordinare a Adunării Generale a Asociației Comunelor din România (Asociația Comunelor din România).
„Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe relația Guvernului cu autoritățile publice locale, în vederea consolidării capacității administrative a acestora, pe sistematizarea legislației în domeniu, pe identificarea unor modalități de stimulare a cooperării între comune prin furnizarea serviciilor publice și continuarea investițiilor la nivel local. Cooperarea, procedurile eficientizate și predictibilitatea înseamnă servicii publice mai bune și mai transparente oferite cetățenilor”, arată Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.
Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 46 de state membre.
Format din două camere – Camera autorităților locale și Camera regiunilor – și trei comitete, el adună laolaltă 612 de funcționari aleși, reprezentând mai mult de 150.000 de autorități locale și regionale.
Confederația Patronală Concordia susține apelul comun al European Business Nuclear Alliance pentru o tranziție energetică pragmatică, neutră tehnologic, cu un rol central al energiei nucleare
La un an de la lansarea European Business Nuclear Alliance, liderii mediului de afaceri european reuniți la Summitul anual din 2026, de la Varșovia, transmit un mesaj clar: tranziția energetică a Europei are nevoie de livrare concretă, nu doar de obiective ambițioase. Confederația Patronală Concordia, membră a acestei alianțe, susține apelul comun pentru o abordare pragmatică, neutră din punct de vedere tehnologic, care să valorifice toate soluțiile cu emisii scăzute de carbon, inclusiv energia nucleară.
În contextul creșterii accelerate a cererii de electricitate – determinată de electrificarea industriei, clădirilor, mobilității și dezvoltarea centrelor de date – energia nucleară joacă un rol esențial în asigurarea unui sistem energetic competitiv, stabil și decarbonizat. Studiile recente indică faptul că electricitatea ar putea reprezenta cel puțin 50% din consumul final de energie până în 2050, ceea ce face indispensabilă consolidarea unei baze de producție sigure și predictibile.
Deși în ultimul an s-au înregistrat progrese la nivel politic și industrial, inclusiv prin Clean Industrial Deal și prin creșterea investițiilor în lanțul valoric nuclear european, blocajele persistă, în special în zona de finanțare și de aplicare consecventă a principiului neutralității tehnologice. Aceste obstacole riscă să frâneze investițiile și să afecteze competitivitatea Europei într-un context global tot mai tensionat.
În declarația comună adoptată la Varșovia, membrii European Business Nuclear Alliance – inclusiv Concordia – solicită autorităților europene să accelereze tranziția de la strategie la implementare, printr-un cadru de finanțare coerent, acces echitabil la instrumente europene, sprijin pentru electrificare și dezvoltarea competențelor și lanțurilor valorice strategice.
Declarația integrală a European Business Nuclear Alliance detaliază aceste priorități și subliniază rolul mediului de afaceri în livrarea unei economii europene competitive, reziliente și decarbonizate.
European Business Nuclear Alliance este o alianță europeană de organizații și companii din mediul de afaceri care susțin rolul energiei nucleare ca parte esențială a mixului de soluții low-carbon ale Europei. Este o voce comună a mediului privat european care promovează o tranziție energetică pragmatică și neutră tehnologic, în care energia nucleară este tratată la fel ca celelalte tehnologii cu emisii scăzute de carbon.
Rețele Electrice România a donat un grup electrogen de mare putere Spitalului Clinic Fundeni din București
Rețele Electrice România, parte a grupului PPC în România, susține activitatea medico-sanitară a Spitalului Clinic Fundeni din București prin donarea unui grup electrogen de mare putere (500 ÷ 550 kVA), pentru a putea asigura continuitatea alimentării cu energie electrică în cadrul instituției, chiar și în situații neprevăzute.
Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, grupul electrogen de ultimă generație urmează să fie conectat la rețeaua electrică a spitalului, pentru a asigura alimentarea cu energie electrică în cazul întreruperilor planificate sau neprevăzute.
Acesta va deservi cu prioritate secțiile critice și alte spații esențiale, contribuind la menținerea continuității activităților medicale. Echipamentul va funcționa automat la detectarea unei căderi de tensiune și va asigura parametri stabili de alimentare. Astfel, se reduc riscurile asociate întreruperilor de energie asupra echipamentelor și proceselor medicale.
”Continuăm să ne implicăm activ în sprijinirea comunităților în care operăm, iar această donație reprezintă un pas esențial în protejarea serviciilor medicale vitale. Generatorul oferit va permite Spitalului Clinic Fundeni să își mențină funcționarea echipamentelor critice – de la aparatura de terapie intensivă până la sistemele de monitorizare și intervenție – chiar și în condiții de întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică. Asigurarea unei surse stabile și sigure de electricitate este fundamentală pentru continuitatea actului medical și pentru siguranța pacienților. Prin întărirea infrastructurii electrice, contribuim la o alimentare mai rezilientă, atât pentru personalul medical, cât și pentru toți cei care depind de aceste servicii indispensabile,” a declarat Mihai Pește, director general al Rețele Electrice România.
Compania continuă să investească în proiecte cu impact social major, orientate către siguranță, sănătate și sprijin pentru instituțiile care deservesc populația.
Compania Rețele Electrice România operează rețele cu o lungime totală de circa 134.000 de kilometri în trei zone importante ale țării: Muntenia (inclusiv București), Banat și Dobrogea, acoperind o treime din piața locală de distribuție, și dezvoltă un program de investiții pentru îmbunătățirea calității serviciilor, siguranța și performanța rețelelor și implementarea locală a standardelor de mediu ale grupului PPC. Rețelele electrice operate de către Rețele Electrice România numără 289 de stații de transformare și peste 25.000 de posturi de transformare.
