Noul ambasador al Uniunii Europene la Londra, Jukka Salovaara, a declarat pentru The Guardian că „mingea este, în mare măsură, în terenul Regatului Unit” în ceea ce privește dezbaterea de revenire în UE, iar Bruxelles-ul este „gata să se implice” odată ce Londra va fi luat o decizie.

Discuțiile legate de o relație mai strânsă între Regatul Unit și Uniunea Europeană s-au intensificat în ultima perioadă, pe fondul summitului dedicat acestui obiectiv, care ar urma să aibă loc în luna noiembrie.

Burnham s-a pronunțat mai apăsat decât predecesorul său, Keir Starmer, cu privire la acest aspect, afirmând că actuala stare de fapt nu funcționează și că o gamă completă de opțiuni, inclusiv reintegrarea, trebuie să fie luate în considerare înainte de elaborarea următorului program electoral al Partidului Laburist.

Jukka Salovaara, noul ambasador al Uniunii Europene în Regatul Unit, va deveni probabil o figură omniprezentă în politica națională, pe măsură ce Guvernul de la Londra evaluează variantele referitoare la redefinirea relației dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

Salovaara, în vârstă de 58 de ani, își vede rolul în următorii ani ca pe cel al unui „facilitator”, pentru a vedea ce ar putea funcționa și ce nu. El nu va sta la masa negocierilor, dar va fi „foarte aproape de ea”.

Regatul Unit, spune el, rămâne „primul și cel mai important partener al Uniunii Europene”. Atunci când cele două părți au încheiat acorduri, acestea au fost întotdeauna „în beneficiul reciproc”.

Summitul dintre Regatul Unit și UE este programat provizoriu pentru luna noiembrie.

Salovaara a afirmat că există numeroase teme – standardele alimentare, corelarea sistemelor de comercializare a emisiilor de carbon din Regatul Unit și din UE, mobilitatea tinerilor și securitatea – care vor asigura relevanța summitului.

Negocierile dintre cele două părți cu privire la detaliile unui eventual „program de experiență pentru tineri”, inclusiv numărul tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani care ar putea participa și drepturile la muncă și studii de care ar beneficia aceștia, sunt încă în curs. Potrivit unor oficiali ai UE, Regatul Unit a oferit inițial 50.000 de locuri pe an, dar Bruxelles-ul insistă pentru 150.000.

În ceea ce privește parametrii unei relații viitoare, Europa trebuie să aștepte să vadă ce dorește Regatul Unit, în loc să formuleze o opinie colectivă proprie, a spus el.

„Mingea este în mare măsură în terenul Regatului Unit în ceea ce privește desfășurarea acestei dezbateri și analizarea opțiunilor… iar apoi UE (va fi) gata să se implice”, a arătat Jukka Salovaara.

Brexitul „este cea mai mare minciună din ultimii 30 de ani”, care a făcut „mai mult rău decât bine”, potrivit declarațiilor lui Emmanuel Macron și ale lui Andy Burnham.

Conform acestuia din urmă, Regatul Unit „trebuie să dea dovadă de mai mult curaj în ceea ce privește apropierea de UE”. Londra ia în calcul mai multe opțiuni de apropiere de UE, fapt sprijinit și de populație.

Șapte din zece alegători doresc ca guvernul să stabilească o relație mai strânsă cu Uniunea Europeană. Chiar și în rândul alegătorilor care susțin partidul Reform UK al lui Nigel Farage, unul dintre susținătorii Brexitului, o majoritate — 51% — împărtășește opinia că actualul acord cu Bruxelles este prea distant.

O eventuală revenire a Mării Britanii în UE ar fi salutată de majoritatea europenilor.

Potrivit unui sondaj realizat de ECFR, 66% dintre respondenții din 15 țări consideră că apartenența Regatului Unit din UE a fost o idee foarte bună, bună sau „nici bună, nici rea”.