PE: Sancțiuni suplimentare ale UE împotriva Rusiei și strategie europeană privind cancerul, printre temele sesiunii plenare

Parlamentul European se reunește într-o mini-sesiune plenară la Bruxelles în perioada 11-12 noiembrie. Pe agenda deputaților europeni se regăsesc mai multe teme, printre care: noile sancțiuni ale UE împotriva Rusiei, reziliența cibernetică și evaluarea strategiei UE privind cancerul, informează un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.

Rusia: PE va dezbate despre noile sancțiuni ale UE și copiii ucraineni deportați

Miercuri, eurodeputații și șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, vor dezbate situația copiilor ucraineni deportați în Rusia sau care trăiesc în teritorii ocupate.

De la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, se estimează că Moscova a deportat și a transferat forțat mii de copii ucraineni în zonele aflate sub controlul său. Aceste acțiuni constituie încălcări grave ale dreptului internațional și încălcări ale drepturilor fundamentale ale copilului, precum și o încercare de a șterge identitatea ucraineană.

Înaintea Zilei Mondiale a Copilului din 20 noiembrie, deputații și Kaja Kallas vor dezbate situația copiilor ucraineni deportați miercuri după-amiază, iar o rezoluție va fi supusă la vot joi. Sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

În plus, joi dimineață, deputații, comisara Maria Luís Albuquerque și Marian Harkin din partea președinției irlandeze a Consiliului vor dezbate necesitatea unor sancțiuni suplimentare ale UE împotriva Rusiei. Acest lucru este necesar pentru a reduce sursele Moscovei care finanțează războiul.

Reziliența cibernetică și îmbunătățirea protecției infrastructurii critice

După atacurile cibernetice asupra frigiderelor supermarketurilor din Europa, ce au scos la iveală vulnerabilitatea infrastructurii conectate, PE va dezbate reziliența cibernetică a UE.

Valul de atacuri cibernetice împotriva supermarketurilor din Europa subliniază necesitatea schimbului de informații în timp util și a coordonării transfrontaliere. Eurodeputații lucrează în prezent la un pachet legislativ, Legea privind securitatea cibernetică 2, al cărui scop este de a consolida reziliența și capacitățile UE în materie de securitate cibernetică.

Marți, Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) a prezentat raportul bianual asupra situației securității cibernetice în UE în Comisia pentru industrie, cercetare și energie a Parlamentului.

Dezbaterea cu vicepreședinta executivă a Comisiei, Henna Virkkunen, și cu Marian Harkin din partea președinției irlandeze a Consiliului va avea loc miercuri după-amiază.

Evaluarea strategiei UE privind cancerul

Joi, eurodeputații vor vota o rezoluție care evaluează Planul european de combatere a cancerului și își vor prezenta propriile propuneri.

În text, deputații urmează să sugereze îmbunătățiri ale măsurilor pe care UE le ia împotriva cancerului, inclusiv finanțare specifică, politici ambițioase de prevenție și acces egal la screening, diagnosticare și tratament. Dezbaterea cu comisarul Olivér Várhelyi va avea loc miercuri după-amiază, urmată de un vot joi. Parlamentul dorește ca următorul buget pe termen lung al UE să aloce cel puțin 10,05 miliarde EUR pentru sănătate, 2,5 miliarde EUR fiind dedicate acțiunilor legate de cancer.

În ceea ce privește prevenția, deputații solicită ca legislația UE privind tutunul să fie actualizată urgent pentru a acoperi țigaretele electronice, produsele din tutun încălzit și pungile cu nicotină, alături de accize mai mari la produsele din tutun și nicotină.

Deputații solicită, de asemenea, informații obligatorii despre riscurile asupra sănătății pe băuturile alcoolice și o etichetă nutrițională armonizată pe partea frontală a ambalajului. Pentru a combate inegalitățile persistente dintre țările și regiunile UE, deputații solicită accesul egal la screeningul, diagnosticarea și tratamentul cancerului; cancerul de sân, de col uterin și de prostată rămân priorități.

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