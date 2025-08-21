ROMÂNIA
Ministerul Afacerilor Externe a inițiat Consiliul Consultativ cu societatea civilă și mediul academic
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a găzduit marți o primă sesiune de consultare cu reprezentanți ai societății civile din România, în vederea constituirii Consiliului Consultativ cu mediul asociativ.
Potrivit unui comunicat al MAE, inițiativa de creare a unui mecanism permanent de consultare cu societatea civilă este necesară pentru o mai bună conectare a eforturilor diplomației românești la resursele, dinamismul și expertiza acumulată de societatea civilă românească în domenii precum lupta împotriva amenințărilor informaționale, interacțiunea la nivel regional, asistența pentru drepturile omului, dezvoltare și umanitară sau buna funcționare a instituțiilor și proceselor democratice.
În actualul context geopolitic complex, propunerea de constituire a Consiliului Consultativ cu societatea civilă este un demers de creștere a transparenței instituționale și de creare a unei platforme de dialog structurat cu mediul asociativ, dar și de consolidare a expertizei instituționale și civice în îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale României.
Peste 20 de organizații, experți și reprezentanți ai mediului de cercetare, analiză și a celui academic au participat la întâlnirea cu reprezentanții MAE. Participanții cumulează o vastă paletă de expertiză sectorială și geografică, reprezentând organizații precum German Marshall Fund, Atlantic Council, New Strategy Center, Institutul Aspen România, Expert Forum, Funky Citizens, Global Focus, Europuls, FOND, ESGA, ISPRI, Inițiativa pentru o Cultură Democratică Europeană, Centrul pentru Democrație și Bună Guvernare, Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Centrul Român de Politici Europene, Asociația Pro Democrația, Code4Romania, Institutul Quartet, Fundația Konrad Adenauer, Fundația Friedrich Ebert, Salvați Copiii România.
”Am spus la începutul mandatului că provocărilor comune le vom răspunde mai bine împreună, așa că astăzi am inițiat Consiliul Consultativ al MAE: un for de consultare, analiză și colaborare. România este acum într-un moment de relevanță și atenție crescută, nu doar în regiune, și diplomația modernă este una pe mai multe paliere, iar societatea civilă a fost și continuă să fie esențială. Mizele de politică externă nu sunt personale și nici nu aparțin doar instituțiilor formale, sunt ale noastre ca țară și societate. Continuăm, în acest cadru, cultura organizațională de colaborare”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.
Consiliul Consultativ va păstra un mecanism deschis de participare pe baza propunerilor venite spre minister dinspre organizațiile relevante.
În dialogul cu reprezentanții societății civile, ministrul român de externe a apreciat rolul important jucat de societatea civilă de-a lungul timpului în susținerea unor obiective de politică externă, inclusiv în contextul recent al amenințărilor din spațiul informațional, al propagării narativelor false și al acțiunilor de dezinformare.
NATO
The Times: Aliații europeni îi cer lui Trump ca SUA să desfășoare avioane de luptă F-35 în România ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Țările europene fac presiuni asupra președintelui american Donald Trump pentru a desfășura avioane de luptă de ultimă generație F-35 în România, în cadrul pachetului de garanții de securitate oferite Ucrainei, în timp ce liderul de la Casa Albă a exclus trupe la sol, dar a spus că sprijinul aerian rămâne o opțiune.
Potrivit The Times, liderii militari europeni discută cu Washingtonul despre posibilitatea desfășurării de avioane americane F-35 în România, acolo unde NATO dezvoltă cea mai mare bază aeriană de pe continent. Măsura ar avea rolul de a descuraja o nouă invazie rusă.
Luni, Donald Trump a exclus luni posibilitatea de a trimite forțe americane pe teren în Ucraina, dar a spus că este dispus să ofere sprijin „aerian” ca parte a garanțiilor de securitate ale SUA.
După vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a liderilor europeni la Casa Albă, liderii Coaliției de Voință pentru Ucraina au stabilit că planificatorii militari europeni și americani se vor întruni în Statele Unite pentru a discuta garanțiile de securitate pentru Ucraina în urma unui acord de pace cu Rusia
Astfel, generalul-locotenent Dan Caine, președintele Statului Major Interarme al SUA și fost pilot de F-16, i-a găzduit pe omologii săi din Marea Britanie, Germania, Franța, Finlanda și Italia pentru a analiza logistica sprijinului.
De altfel, și președintele Nicușor Dan, a declarat, după videoconferințele Coaliției de Voință și ale Consiliului European, că România va sprijini activ garanțiile de securitate pentru Ucraina, în urma discuțiilor transatlantice de la Washington.
De la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea, NATO desfășoară misiuni de poliție aeriană întărită în România, deasupra Mării Negre, întrebuințând astfel Baza Aeriană 57 de la Mihail Kogălniceanu, care a fost un centru esențial pentru forțele americane în timpul războiului din Irak.
Aceasta este considerată cea mai probabilă locație pentru staționarea avioanelor F-35. Baza de la Mihail Kogălniceanu este vizată și de un amplu proces de modernizare cu ambiția României de a o transforma în cea mai mare bază militară NATO din estul Europei, capabilă să găzduiască peste 10.000 de soldați.
Statele europene mai cer acces garantat la sateliții americani de GPS și recunoaștere pentru Ucraina, dar și livrarea de rachete de apărare aeriană Patriot și NASAMS. De asemenea, aliații vor ca SUA să permită zborurile de avioane spion deasupra Mării Negre.
ROMÂNIA
Ministrul Finanțelor a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, s-a întâlnit miercuri cu Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA la București, pentru a discuta despre consolidarea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România.
„Am subliniat azi în cadrul întâlnirii cu echipa Ambasadei SUA interesul nostru pentru proiectele de parteneriat public-privat (PPP) și pentru creșterea investițiilor străine directe (FDI). România are nevoie de capital, tehnologie și know-how, iar SUA rămâne unul dintre partenerii noştri importanți în acest proces”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.
Discuția a avut loc după numeroase acțiuni și dialoguri pe această direcție, desfășurate anterior mandatului actual, inclusiv cu Departamentul de Comerț al SUA și cu reprezentanți ai unor state membre ale UE care dețin o experiență relevantă în domeniul parteneriatelor public-private (PPP).
„Cred că trebuie să ne schimbăm fundamental atitudinea în atragerea de investiții străine. Avem nevoie de reguli clare, stabile și echilibrate, pentru ca investitorii serioși să găsească în România un mediu predictibil și atractiv”, a adăugat ministrul Finanțelor.
De asemenea, Nazare a subliniat că atragerea de investiții înseamnă locuri de muncă mai bine plătite, infrastructură modernă și șansa ca România să-și valorifice potențialul.
„Vom continua dialogul cu partenerii americani pentru a aduce cât mai multe proiecte și companii în țara noastră”, a punctat ministrul.
ROMÂNIA
Sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Platforma online pentru acordarea tichetului de energie este funcțională
Platforma electronică EPIDS pentru acordarea tichetului de energie este funcțională, au anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, și ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
Consumatorii vulnerabili pot solicita, online, acordarea tichetului electronic de energie, începând de azi, în platforma electronică EPIDS, pe adresa epids.mmuncii.ro. Platforma a fost dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale informează că persoanele care nu au acces la internet pot depune cererile în scris la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale, începând din data de 28 august 2025.
Tichetul are valoarea de 50 de lei/lună și poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026. Acesta nu poate fi înstrăinat.
„Partidul Social Democrat a demonstrat mereu că este preocupat de persoanele vulnerabile. Prin tichetele de energie, sprijinim familiile cu venituri mici să facă față facturilor și să treacă mai ușor prin această perioadă. Pentru PSD, protejarea celor care au nevoie de ajutor nu este doar o promisiune, ci o responsabilitate permanentă. Continuăm să construim politici care arată că grija pentru cei mai expuși este unul dintre fundamentele guvernării noastre în cadrul coaliției”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.
La rândul său, ministrul Energiei, Bogdan Ivan a subliniat că „sprijinul pentru plata energiei înseamnă siguranța că lumina rămâne aprinsă și căldura nu lipsește din casele celor care au nevoie. Platforma digitală lansată astăzi poate fi folosită direct de beneficiari, dar și de reprezentanții primăriilor și ai Poștei Române, care îi vor ajuta pe românii fără competențe digitale să utilizeze sistemul electronic. Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu. Tichetele de energie sunt o garanție a solidarității”.
De acest sprijin financiar pot beneficia:
- persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 lei;
- familiile cu venit net lunar/membru de maximum 1.784 lei.
Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.
Solicitanții trebuie să aibă domiciliul în România sau să poată dovedi că locuiesc legal în țară. Cererile pentru acordarea tichetelor de energie se depun o singură dată.
Pentru facturile din lunile iulie și august 2025, cererile trebuie depuse în aplicația EPIDS până la data de 27 septembrie 2025.
Banii nu se dau în numerar și nu se virează în cont bancar. Sprijinul se acordă pentru un singur loc de consum, chiar dacă solicitantul nu este titularul contractului de energie.
Plata consumului de energie electrică se face direct la oficiile poștale, unde cetățeanul trebuie să prezinte factura și un act de identitate.
Tichetul de energie poate fi utilizat în termen de 12 luni de la ultima încărcare, iar soldul poate fi folosit oricând până la data de 31 martie 2026.
În cazul în care beneficiarul acestui drept își schimbă adresa sau componența familiei se modifică, este necesară depunerea unei noi cereri în aplicația EPIDS sau la primăria de domiciliu ori la oficiile poștale.
Concrete & Design Solutions
INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”
Președintele finlandez Alexander Stubb, mesaj ferm către Moscova: SUA și Europa decid “garanțiile de securitate pentru Ucraina, nu Rusia”
The Times: Aliații europeni îi cer lui Trump ca SUA să desfășoare avioane de luptă F-35 în România ca parte a garanțiilor de securitate pentru Ucraina
Ministerul Afacerilor Externe a inițiat Consiliul Consultativ cu societatea civilă și mediul academic
Ministrul Finanțelor a discutat cu însărcinatul cu afaceri al SUA despre întărirea parteneriatului strategic și atragerea mai multor investiții americane în România
Sprijin pentru consumatorii vulnerabili. Platforma online pentru acordarea tichetului de energie este funcțională
În fața amenințărilor lui Putin și a tarifelor impuse de Trump, Canada își întărește cooperarea militară cu statele nordice din NATO
În pline negocieri privind un acord de pace Rusia-Ucraina, Beijingul reafirmă că Taiwanul „aparține Chinei”: Un rezultat al victoriei din Al Doilea Război Mondial
Ilie Bolojan a discutat cu ministrul turc al infrastructurii despre poziția strategică a României în eforturile de reconstrucție din Ucraina: Suntem un partener de încredere
Ilie Bolojan merge sâmbătă în R. Moldova, în prima vizită ca premier. Ziua coincide cu împlinirea a 86 de ani de la Pactul Ribbentrop-Molotov
Donald Trump afirmă că SUA ar putea oferi sprijin aerian pentru a susține un acord de pace în Ucraina
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive
Taxare inspirată din SUA pentru multinaționale. Nazare: Schimbăm paradigma în privința modului în care tratăm companiile
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
Prin amendamente depuse la raportul privind un plan al UE pentru criza forței de muncă din sănătate, Victor Negrescu insistă ca „sănătatea să rămână o prioritate europeană reală”
Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului împotriva Romilor. Ambasadoarea Germaniei în România: Trăim într-o perioadă de creștere a dezinformării, polarizării. Să ne ridicăm împotriva discriminării
Nicușor Dan: Încrederea oamenilor în statul român vine din încrederea pe care o au în interfața cu care interacționează
Germania sprijină România în eforturile sale de a deveni membru al OCDE, subliniază ministrul german al Mediului, Carsten Schneider: Vă vom sta alături
Giorgia Meloni subliniază că nu își poate permite să facă greșeli „într-o lume în care lucrurile se schimbă rapid”, comparând guvernarea țării cu „săritul cu parașuta”: Dacă parașuta nu se deschide, „alți italieni vor suporta consecințele”
Macron: Forța Expediționară Comună Franco-Britanică va fi extinsă la 50.000 de soldați și ar putea fi nucleul acțiunii de stabilizare în Ucraina post-conflict
Trending
- CONSILIUL UE1 week ago
Statele UE dau undă verde celei de-a patra plăți de 3,2 miliarde de euro din cadrul Facilității pentru Ucraina, destinată economiei și administrației publice
- ROMÂNIA1 week ago
Anularea alegerilor prezidențiale din 2024, menționată în raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România
- ROMÂNIA1 week ago
Ministrul Finanțelor propune o taxă de 25 lei pentru coletele sub 150 euro importate din afara UE: Ar putea aduce 1,3 mld. de lei la bugetul de stat
- ROMÂNIA1 week ago
Soluția oferită de guvernatorul BNR: Dacă vrem să evităm recesiunea, trebuie să accelerăm absorbția fondurilor europene
- INTERNAȚIONAL1 week ago
Nicușor Dan participă la reuniunea virtuală a Coaliției de Voință pentru Ucraina, inițiată de Germania. Nu este clar dacă șeful statului va lua parte și la discuțiile europenilor cu Trump