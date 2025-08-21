Ministerul Afacerilor Externe a inițiat Consiliul Consultativ cu societatea civilă și mediul academic

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a găzduit marți o primă sesiune de consultare cu reprezentanți ai societății civile din România, în vederea constituirii Consiliului Consultativ cu mediul asociativ.

Potrivit unui comunicat al MAE, inițiativa de creare a unui mecanism permanent de consultare cu societatea civilă este necesară pentru o mai bună conectare a eforturilor diplomației românești la resursele, dinamismul și expertiza acumulată de societatea civilă românească în domenii precum lupta împotriva amenințărilor informaționale, interacțiunea la nivel regional, asistența pentru drepturile omului, dezvoltare și umanitară sau buna funcționare a instituțiilor și proceselor democratice.

În actualul context geopolitic complex, propunerea de constituire a Consiliului Consultativ cu societatea civilă este un demers de creștere a transparenței instituționale și de creare a unei platforme de dialog structurat cu mediul asociativ, dar și de consolidare a expertizei instituționale și civice în îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale României.

Peste 20 de organizații, experți și reprezentanți ai mediului de cercetare, analiză și a celui academic au participat la întâlnirea cu reprezentanții MAE. Participanții cumulează o vastă paletă de expertiză sectorială și geografică, reprezentând organizații precum German Marshall Fund, Atlantic Council, New Strategy Center, Institutul Aspen România, Expert Forum, Funky Citizens, Global Focus, Europuls, FOND, ESGA, ISPRI, Inițiativa pentru o Cultură Democratică Europeană, Centrul pentru Democrație și Bună Guvernare, Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, Centrul Român de Politici Europene, Asociația Pro Democrația, Code4Romania, Institutul Quartet, Fundația Konrad Adenauer, Fundația Friedrich Ebert, Salvați Copiii România.

”Am spus la începutul mandatului că provocărilor comune le vom răspunde mai bine împreună, așa că astăzi am inițiat Consiliul Consultativ al MAE: un for de consultare, analiză și colaborare. România este acum într-un moment de relevanță și atenție crescută, nu doar în regiune, și diplomația modernă este una pe mai multe paliere, iar societatea civilă a fost și continuă să fie esențială. Mizele de politică externă nu sunt personale și nici nu aparțin doar instituțiilor formale, sunt ale noastre ca țară și societate. Continuăm, în acest cadru, cultura organizațională de colaborare”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

Consiliul Consultativ va păstra un mecanism deschis de participare pe baza propunerilor venite spre minister dinspre organizațiile relevante.

În dialogul cu reprezentanții societății civile, ministrul român de externe a apreciat rolul important jucat de societatea civilă de-a lungul timpului în susținerea unor obiective de politică externă, inclusiv în contextul recent al amenințărilor din spațiul informațional, al propagării narativelor false și al acțiunilor de dezinformare.