Ministerul Afacerilor Externe consideră ”esențială” detensionarea din Orientul Mijlociu pentru a se preîntâmpina pe viitor o deteriorare a situaţiei de securitate

În contextul evenimentelor recente din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe a transmis, sâmbătă, un mesaj pe Twitter în care subliniază necesitatea detensionării situaţiei din Orientul Mijlociu.

“România este profund îngrijorată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu după atacurile asupra Ambasadei Statelor Unite în Irak – pe care România le-a condamnat ferm – măsurile de protecţie luate de SUA. Detensionarea este esenţială pentru a se preîntâmpina pe viitor o deteriorare a situaţiei de securitate”, a fost mesajul de Twitter.

RO is deeply concerned w/ recent developments in #MiddleEast after t/attack against #US embassy in Iraq – which RO strongly condemned – & t/consequent protective&preventive measures undertaken by US. De-escalation is essential to avoid further deterioration of security situation.

