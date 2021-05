Ministerul Afacerilor Externe este pregătit să intervină în cazul celor 350 de cetățeni români din Fâșia Gaza

Ministerul Afacerilor Externe nu a primit cereri de asistență consulară din partea cetățenilor români din Fâșia Gaza, însă asigură că este pregătit să acționeze în caz de necesitate, potrivit unei declarații făcute duminică de ministrul Bogdan Aurescu, la Prima TV, relatează Agerpres.

„Până în acest moment, nu am primit cereri de asistenţă consulară din partea cetăţenilor români, însă am contactat reprezentanţii comunităţilor de români, mai ales mă refer la cei din Fâşia Gaza, pentru că acolo există în jur de 320 – 350 de cetăţeni români, inclusiv cu dublă cetăţenie, care ar putea eventual să aibă nevoie de un sprijin consular consolidat şi am început deja să-i înregistrăm pe cei care, eventual, doresc un astfel de sprijin consular, dar nu se pune problema în acest moment să li se acorde un astfel de sprijin consular. Prin urmare, suntem pregătiţi să acţionăm. Am discutat şi cu alte instituţii ale statului român, care au mai fost implicate în eforturi de sprijin pentru cetăţenii români în situaţii similare. Urmărim evoluţia evenimentelor şi vom acţiona în funcţie de aceasta”, a declarat ministrul de externe Bogdan Aurescu.

Acesta a mai precizat că Ministerul Afacerilor Externe urmărește îndeaproape evoluția situației din Israel și condamnă cu fermitate tirurile de rachetă lansate din Fâșia Gaza, care vizează zone civile locuite din Israel.

De asemenea, din dispoziția sa, la nivelul instituției, a fost constituit un Task Force care s-a întrunit de urgență încă de miercuri pentru monitorizarea permanentă și evaluarea situației, precum și identificarea principalelor direcții de acțiune menite să sprijine cetățenii români și membrii de familie ai acestora care se află în zona afectată de conflict.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah: +970-(0) 59 201 3761, precum și la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tel Aviv: +972 3 529 0613; +972 3 5244644; +972 3 5242482, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Tel Aviv: +972 54 5643279.