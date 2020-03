Ministerul Afacerilor Externe: Șase români, rude ale personalului diplomatic, repatriați din Coreea de Nord după carantina impusă împotriva răspândirii epidemiei de coronavirus

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat luni că șase români, rude ale personalului diplomatic plasate în carantină în Phenian câteva săptămâni ca urmare a epidemiei de coronavirus, au părăsit Coreea de Nord și se îndreaptă către casă, informează Digi24.

Luni, aceștia au ajuns în orașul rus Vladivostok cu un avion al companiei Air Koryo împreună cu 80 de diplomați străini și familiile acestora, potrivit BBC. Ceilalți diplomați sunt din Rusia, Germania, Franţa, Elveţia, Polonia, Mongolia şi Egipt.

Din Vladivostok, o cursă aeriană îi va prelua pe cei șase români și îi va aduce în țară.

Ambasadorul britanic la Phenian, Colin Crooks, a decis să rămână în Coreea de Nord. ”Este trist că trebuie să le spun «La revedere» colegilor din ambasadele Germaniei şi Franţei”, a declarat Colin Crooks luni dimineaţă.

Sad to say farewell this morning to colleagues from German Embassy and French Office #NorthKorea which are closing temporarily. #BritishEmbassy remains open. #àbientôt #bisbald in #Pyongyang #DPRK pic.twitter.com/bHWPFixiiI

— Colin Crooks (@ColinCrooks1) March 8, 2020