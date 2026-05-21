Ministerul Agriculturii pregătește scheme de sprijin pentru crescătorii de porci și bovine și reluarea programului „Creditul Fermierului”. Adoptarea lor, condiționată de instalarea „unui guvern cu puteri depline”

Ministrul interimar al agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că Ministerul Agriculturii a pregătit noi programe de sprijin pentru sectorul suin și sectorul laptelui, precum și reluarea programului „Creditul Fermierului”, în contextul creșterii costurilor generate de scumpirea combustibililor pe fondul crizei din Orientul Mijlociu.

Potrivit ministrului, noul cadru temporar european permite statelor membre să acorde ajutoare fermierilor afectați de majorarea prețurilor la motorină și alte costuri de producție.

„Profitând de această oportunitate, am pregătit două scheme de ajutor: una destinată sectorului suin și una pentru sectorul laptelui, două sectoare care se confruntă cu o situație dificilă pe piață”, a transmis Tánczos Barna pe Facebook.

Ministrul a precizat că sprijinul estimat pentru crescătorii de bovine ar urma să depășească 50 de euro pe cap de animal, în timp ce fermierii din sectorul suin ar putea primi 12 euro pentru porcii pentru îngrășare și minimum 13 euro pentru fiecare scroafă, cu posibilitatea majorării sumelor.

Pentru finanțarea celor două scheme de ajutor este necesar un buget de aproximativ 350 de milioane de lei, iar Ministerul Agriculturii a început deja discuțiile cu Ministerul Finanțelor, potrivit oficialului.

În paralel, executivul pregătește reluarea programului „Creditul Fermierului”, care presupune acordarea de subvenții pentru dobânzi și garanții de stat pentru împrumuturi contractate de fermieri.

„Limita maximă prevăzută de cadrul temporar este de 50.000 de euro sau 70% din totalul costurilor suplimentare generate de creșterea prețului la motorină”, a explicat ministrul interimar al agriculturii.

Tánczos Barna a subliniat că programele sunt pregătite pentru adoptare, însă a subliniat că pentru acest lucru este nevoie, „cât mai curând, de un guvern cu puteri depline”.



