Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: România se va situa și în 2019 pe primul loc în UE la producția de porumb și floarea soarelui

România îşi va păstra primul loc în Uniunea Europeană şi în acest an la producţiile de porumb şi floarea soarelui, în condiţiile în care suprafeţele însămânţate au fost mai mari decât în 2018, susţine ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea, potrivit Agerpres.

,,Pot să vă spun că la floarea soarelui şi porumb, din perspectiva noastră, ne vom păstra primul loc şi anul acesta în Uniunea Europeană, mai ales că au fost suprafeţe mai mari şi se va vedea la producţia totală”, a subliniat Daea.

Cu toate acestea, Ministerul Agriculturii nu poate face estimări exacte cu privire la producția de floarea soarelui, porumb, sfeclă de zahăr, struguri sau cartofi până ce strângerea recoltei de toamnă nu se va finaliza.

,,În privinţa culturilor de toamnă, acum suntem în plin proces de recoltare la floarea soarelui şi la porumb. Până la această dată (1 octombrie – n. r.) am recoltat 53% din suprafaţa însămânţată cu porumb, iar la floarea soarelui ne apropiem de final – avem aproape 97%. La sfecla de zahăr suntem la început, am recoltat doar 16%, la cartofi am ajuns la 87% din suprafaţă, la struguri de masă la 68%, iar la strugurii pentru vin la 64%. Până nu se introduc în magazie toate aceste producţii nu facem estimări”, a declarat ministrul Petre Daea.

Potrivit ministrului agriculturii, în 2019 au fost cultivate mai multe hectare de porumb și floarea soarelui pentru a utiliza suprafețele afectate de secetă, destinate cultivării de rapiță. Mai exact, anul acest suprafaţa însămânţată cu porumb depăşeşte 2,65 milioane hectare, iar cea cu floarea soarelui 1,16 milioane hectare, în creştere faţă de anul trecut când terenurile cultivate cu porumb au ocupat 2,41 milioane hectare, iar cele cu floarea soarelui 1,01 milioane hectare.