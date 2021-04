Ministerul Apărării Naționale a primit aprobarea prealabilă a Parlamentului pentru derularea a zece noi programe de înzestrare ale Armatei

România este centrul gravitațional pentru orice fel de strategie pe care Statele Unite o vor adopta cu privire la Marea Neagră, a reafirmat generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor SUA în Europa, și un recunoscut susținător al acestei teze pe care a inserat-o și in diferite rapoarte al think tank-ului CEPA de la Washington.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Digi24, Hodges a susținut că există “o nouă Cortină de Fier de-a lungul Mării Negre” în sensul că Rusia nu dorește să lupte cu NATO, dar nu are nicio problemă să își proiecteze forța militară împotriva Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, referindu-se la situația crescândă în tensiuni între Moscova și Kiev și susținând că scopul Federației Ruse este să controleze întreaga linie costieră a Ucrainei, de la Odesa, până în Crimeea, apoi Marea Azov.

El a mai afirmat că poziția dură pe care SUA o adoptă față de Rusia trebuie întărită prin poziții similare din partea Parisului și Berlinului, subliniind că “dacă Germania și Franța nu fac nimic legat de toate acestea, atunci ideea de autonomie strategică pentru Europa este o glumă, nu va mai avea nicio credibilitate”.

Referindu-se în continuare la regiunea Mării Negre, generalul american a arătat că speră ca administrația Biden să își dezvolte o strategie pentru Marea Neagră, ceea ce ar însemna că SUA trebuie să își repare relațiile cu Turcia, însă a vorbit de rolul important al României.

“România este centrul gravitațional pentru orice fel de strategie vom avea, România este ancora pentru ea, pentru că este un aliat stabil și de încredere, are și poziția geografică bună și poți vedea cât a investit aici SUA, cu trupele americane, dar aș vrea să văd mai multe investiții economice aici, investiții în companiile românești și infrastructură. Asta înseamnă o strategie, nu este vorba doar despre armată, mai înseamnă și diplomație, informații și economie”, a mai spus Ben Hodges.

Această teză a lui Ben Hodges a fost inclusă în luna ianuarie și într-un raport intitulat “The Black Sea… or a Black hole?” și publicat de Center for European Policy Analysis (CEPA) din Washington, singurul think tank din capitala SUA dedicat problematicii Europei Centrale și de Est. Raportul propune un program în 12 pași prin care NATO poate prelua inițiativa în zona Mării Negre.

Raportul lui Hodges reprezintă și o continuare a unor documente similar realizate în 2019 și 2020, tot sub coordonarea sa, intitulate ”Strengthening NATO’s Eastern Flank – A Strategy for Baltic – Black Sea Coherence” și “One Flank. One Threat. One presence”/ “Un singur flanc. O singură amenințare. O singură prezență”. În cel din urmă raport, Ben Hodges spune că România este centrul de greutate al posturii NATO de descurajare regională pe flancul estic și are nevoie consolidări militare semnificative prin îmbunătățirea infrastructurii rutiere și feroviare și completarea arhitecturii regionale de comandă și control aliat.

Anul acesta, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anunțat că urmărește în cadrul planului său privind NATO 2030 să cuprindă un angajament aliaților pentru o finanțare comună a activităților de apărare și descurajare pe întreg flancul estic al Alianței.

Rusia este acuzată că a desfăşurat zeci de mii de soldaţi în apropierea frontierei sale cu Ucraina şi în Crimeea, peninsulă anexată de Moscova în 2014, iar luptele din estul Ucrainei, aflate aproape într-un punct mort după armistiţiul încheiat în vara anului 2020, au fost reluate recent.

În acest context, NATO a afirmat că acumulările de trupe rusești în regiune reprezintă cea mai mare desfășurare militară de la anexarea ilegală a Crimeei în 2014, iar comandantul forțelor aliate în Europa a arătat că Alianța este pregătită să răspundă dacă acțiunile de descurajare eșuează.