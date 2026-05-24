Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice pentru a sprijini campania filmului „Fjord” în competiția pentru Premiile Oscar

Ministerul Culturii a introdus lungmetrajul „Fjord”, pentru care cineastul Cristian Mungiu a câștigat al doilea Palme d’Or la Cannes, pe lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanțare a campaniei pentru Premiile Oscar.

„La sosirea în țară a câștigătorului premiului Palme d’ Or, Ministerul Culturii completează lista proiectelor culturale strategice în vederea asigurării cadrului de finanțare a campaniei pentru premiile Oscar (o veche meteahnă a uneia dintre cele mai eficiente instrumente de soft power a României). Astfel, ordinul ministrului culturii cu nr. 2621 din 26 martie a.c. urmează a fi completat prin includerea susținerii filmului « Fjord » în competiția pentru premiile Oscar, în cuprinsul alineatului privind proiectele de diplomație culturalǎ”, a scris ministrul interimar al Culturii, Demeter Andra, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Lungmetrajul „Fjord”, regizat de cineastul român Cristian Mungiu, a câștigat trofeul Palme d’Or la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, relatează site-ul oficial al evenimentului.

Regizorul și scenaristul român Cristian Mungiu a devenit astfel cel de-al 10-lea cineast din istoria Festivalului de la Cannes care a câștigat de două ori mult râvnitul trofeu Palme d’Or – la 19 ani după victoria sa repurtată cu filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” în 2007, informează Agerpres. Niciun cineast nu a câștigat de trei ori acest premiu.

Filmul „Fjord” abordează tema complexă a moralității expunând povestea unui un cuplu evanghelic foarte credincios româno-norvegian (Sebastian Stan și Renate Reinsve) care se stabilește în Norvegia cu cei cinci copii ai săi.

Cuplul româno-norvegian se împrietenește cu vecinii lor, familia Halberg, în ciuda diferențelor culturale. Când adolescenta Elia Gheorghiu apare la școală cu câteva vânătăi pe corp, comunitatea se întreabă dacă educația tradițională pe care copiii familiei Gheorghiu o primesc de la părinții lor ar putea avea vreo legătură cu acest lucru, familia româno-norvegiană ajungând să aibă probleme cu autoritățile norvegiene pentru protecția copilului.

„Fjord” este un film despre dificultatea de a înțelege pe cineva care gândește altfel, o poveste despre polarizare, despre incapacitatea de a dialoga, despre lucrurile care îi despart pe oameni și cele care încă îi mai țin împreună.