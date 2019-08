Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a sosit într-o vizită-surpriză la summitul G7, unde programul nuclear iranian reprezintă una dintre principalele teme

Președintele american Donald Trump a denunțat sâmbătă ceea ce a numit ”știrile false și dezgustătoare” privind tensiunile existente între participanții la summitul G7, desfășurat zilele acestea la Biarritz, precizând că liderii statelor membre se înțeleg foarte bine, anunță Reuters și DPA, citate de Agerpres.

”Relatări atât de false şi inexacte până acum despre G7. Cei aflaţi în spatele ştirilor false ştiu asta, dar nu se pot abţine”, a scris liderul de la Casa Albă pe Twitter.

Before I arrived in France, the Fake and Disgusting News was saying that relations with the 6 others countries in the G-7 are very tense, and that the two days of meetings will be a disaster. Just like they are trying to force a Recession, they are trying to “will” America into..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2019