Ministerul de Externe și Fundația Rațiu pentru Democrație au semnat un protocol de colaborare: “Visul lui Ion Rațiu pentru o societate deschisă construită pe libertate ne aduce împreună”

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și președintele executiv al Fundației Rațiu pentru Democrație, Pamela Rațiu, au semnat, marți 18 august 2026, la Turda Protocolul de colaborare MAE – Fundatia Rațiu.

Protocolul vizează consolidarea cooperării pentru promovarea valorilor democratice, educație, dialog public, jurnalism independent, relații internaționale și valorificarea memoriei istorice.

Totodată, Fundația Rațiu pentru Democrație a fost inclusă în Consiliul Consultativ al Ministerului Afacerilor Externe, mecanism permanent de dialog structurat și consultare cu societatea civilă, lansat în august 2025.

“Am venit în casa unui om liber ca să construim mai departe moștenirea sa de curaj şi de perseverență, acum, când democrația si valorile europene sunt sub presiune. Ion Rațiu a avut curajul să vrea pentru țara lui un viitor occidental și astăzi îl avem dar trebuie protejat și asta implică o gândire strategică anticipativă și schimb de analize, colaborarea cu societatea civilă. De astăzi Fundația este parte a Consiliului Consultativ MAE și vom lansa anul acesta un program de mentorat pentru tineri diplomați, dialoguri între experți, inclusiv în cadrul colaborării cu LSE și Georgetown. Am stabilit organizarea împreună, în primăvara anului viitor, a etapei din România a seminarului pentru reziliența democratică pentru jurnaliști și comunicatori din țările din regiune, sub Președinția României a Inițiativei Central Europene. Visul lui Ion Rațiu pentru o societate deschisă construită pe libertate ne aduce împreună”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.

În cadrul ceremoniei, Nicolae Rațiu, președintele Fundației Familiei Rațiu a menționat: „Visul tatălui meu a fost ca această casă din Turda să devină un loc în care oamenii să se poată reuni în spiritul democrației, al dialogului deschis și al unui scop comun, menținând vie ideea unei Românii libere și mai bune. Cred că ar fi fost foarte mândru să vadă că ministrul afacerilor externe a venit astăzi la Turda pentru un moment atât de important și semnificativ. Acest acord reprezintă o continuare minunată a acestui vis și a valorilor în care a crezut atât de profund. Și-ar fi dorit foarte mult să slujească România în calitate de ministru al afacerilor externe, prim-ministru sau chiar președinte. Din păcate pentru România, însă, stilul său independent și mesajul său au fost considerate prea amenințătoare de către cei care dețineau la acea vreme pârghiile puterii”.

La rândul său, Pamela Rațiu, președinte executiv al Fundației Rațiu, a subliniat că: „A ne uni eforturile în slujba democrației ne face mai puternici. Într-un moment în care valorile democratice se confruntă cu provocări tot mai mari, dialogul, cooperarea și angajamentul comun față de aceste principii sunt mai importante ca oricând. Acest acord reflectă valoarea colaborării dintre instituții și societatea civilă pentru consolidarea dialogului democratic și construirea unui viitor mai rezilient”.

Rațiu Democracy Centre, cu sediul în Turda, este dedicat consolidării democrației prin dialog, educație și implicare civică. Pornind de la moștenirea democratică și valorile familiei Rațiu, Centrul reunește factori de decizie, reprezentanți ai mediului academic, jurnaliști, reprezentanți ai societății civile și tineri, pentru a încuraja dezbaterea și schimbul de idei cu privire la provocările cu care se confruntă societățile democratice.

Centrul colaborează cu LSE IDEAS, institutul de cercetare și analiză în domeniul politicii externe al London School of Economics and Political Science, prin intermediul Rațiu Forum. Această colaborare se desfășoară prin trei programe principale: Rațiu Dialogues on Democracy, Journalism Programme și History Programme, fiecare abordând o dimensiune diferită a vieții democratice prin dialog, jurnalism independent și înțelegerea istoriei.