Ministerul Dezvoltării al R. Moldova și National Board of Trade Sweden au semnat un memorandum pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană

Președintele american Donald Trump a declarat că Hamas este „pregătit pentru o pace durabilă”, după ce gruparea a emis vineri o declarație în care pare să fie de acord cu multe dintre condițiile acordului de pace anunțat săptămâna aceasta de SUA și Israel, relatează Politico Europe.

Hamas a afirmat în declarația sa că va elibera toți ostaticii și-a confirmat „disponibilitatea de a intra imediat, prin intermediul mediatorilor, în negocieri pentru a discuta detaliile”.

Hamas a acceptat, de asemenea, să predea controlul asupra Fâșiei Gaza unui organism palestinian independent, un punct important în planul de pace.

Grupul nu a fost de acord să se dezarmeze și nici nu a precizat când va elibera ostaticii, care făceau parte, de asemenea, din planul în 20 de puncte propus de Trump și de premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Însă, într-un semn că Trump consideră acest lucru ca fiind un efort de bună credință din partea Hamas, el a cerut Israelului într-o postare pe Truth Social să „oprească imediat bombardarea Gazei, astfel încât să putem elibera ostaticii în siguranță și rapid”, adăugând că „suntem deja în discuții privind detaliile care trebuie stabilite”.

Postarea sa nu afirma însă că declarația Hamas reprezintă o dovadă a unui acord de pace, ceea ce a fost un nivel neobișnuit de reținere pentru președintele adesea lăudăros.

Totuși, dacă Israelul va accepta încetarea focului și Hamas va elibera ostaticii, acordul de pace va fi cea mai importantă realizare a celui de-al doilea mandat al lui Trump, scrie Politico.

„Este o zi importantă. Vom vedea cum se vor desfășura lucrurile. Trebuie să concretizăm acordul final”, a declarat Trump într-un videoclip postat ulterior pe Truth Social. „Vreau doar să vă spun că aceasta este o zi foarte specială. Poate fără precedent. În multe privințe, este fără precedent.”

În videoclip, Trump a mulțumit guvernelor din Qatar, Turcia, Arabia Saudită, Egipt și Iordania.

Nici Israelul, nici Netanyahu nu au emis imediat un răspuns oficial la declarațiile lui Trump sau Hamas.

Deși Trump ceruse Hamasului să răspundă la propunerea sa în „trei sau patru zile”, vineri președintele a prelungit termenul până duminică, amenințând că Hamasul va avea de înfruntat „un IAD cum nimeni nu a mai văzut vreodată” dacă va respinge oferta.

Qatarul și alți aliați arabi au fost în contact strâns cu oficialii Hamasului în ultimele zile și au îndemnat liderii grupării să accepte propunerea.

Uniunea Europeană și mai mulți lideri europeni și din Orientul Mijlociu, printre care și Nicușor Dan, au salutat planul de pace al Statelor Unite pentru Fâșia Gaza, în timp ce președintele american Donald Trump a avertizat Hamas să îl accepte.

Planul, convenit de Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu, prevede încetarea imediată a ostilităților, eliberarea în 72 de ore a 20 de ostatici israelieni în viață deținuți de Hamas, precum și predarea rămășițelor celor peste două zeci de ostatici despre care se crede că sunt morți — în schimbul eliberării a sute de palestinieni reținuți în Gaza. Potrivit unei surse palestiniene citate de BBC, oficialilor Hamas le-a fost transmis un document în 20 de puncte.

Planul stipulează că Hamas nu va avea niciun rol în guvernarea Gazei și „lasă deschisă” posibilitatea unui stat palestinian — perspectivă respinsă ulterior, din nou, de Benjamin Netanyahu.