Ministerul Dezvoltării anunță finalizarea evaluării proiectelor finanțate prin PNRR: Absorbția fondurilor europene este de 100%

FONDURI EUROPENEROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Ministerul Sănătății

Ministerul Dezvoltării a finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate de minister, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat vineri ministrul Cseke Attila, potrivit comunicatului oficial. 

„A fost finalizat procesul de evaluare a documentațiilor încărcate de beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, cu rezultate care confirmă atingerea și depășirea țintelor asumate, de peste 100%. Fiecare euro a fost cheltuit în folosul dezvoltării comunităților locale din România”, a declarat ministrul.

Ministerul Dezvoltării a avut rolul de coordonator al investițiilor în eficientizarea energetică și consolidarea seismică a blocurilor de locuințe, a spitalelor, școlilor și a altor clădiri publice, a construit creșe noi și moderne și a investit în trasee cicloturistice și în infrastructura modernă și prietenoasă cu mediul din localități.

„Investițiile finanțate prin PNRR înseamnă astăzi mii de proiecte și rezultate concrete în comunitățile din întreaga țară. De la creșe noi și blocuri renovate energetic, la clădiri publice renovate, transport public nepoluant, stații de reîncărcare și infrastructură pentru biciclete, investițiile gestionate de Ministerul Dezvoltării contribuie la modernizarea localităților și la îmbunătățirea serviciilor publice”, a subliniat ministrul dezvoltării.

Potrivit sursei citate, Ministerul Dezvoltării a construit 115 creșe noi, moderne și prietenoase cu mediul pentru copii, prin care a sprijinit tinerele familii. A construit 894 de locuințe nZEB+, moderne și eficiente energetic, pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Totodată, investițiile au vizat renovarea energetică și consolidarea seismică a peste 1.000 de blocuri de locuințe și a 3,4 milioane de metri pătrați. Peste 750 de clădiri publice au fost renovate. Astfel, țintele asumate au fost depășite, gradul de îndeplinire fiind de peste 100%.

Au fost renovate alte peste 1.800 de clădiri publice, însumând mai mult de un milion de metri pătrați, la nivelul orașelor și comunelor, prin componenta PNRR care vizează dezvoltarea unor localități mai prietenoase cu mediul.

Ministrul a adăugat că, prin aceste fonduri europene, au fost achiziționate 1.142 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localități, peste 2.000 de puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice și au fost construiți 644 km de infrastructură pentru biciclete, în localități.

În afara localităților, au fost construiți alți 236 de km de trasee cicloturistice, care leagă localități și sunt amenajate pe lângă malul apelor, în zone care pot fi vizitate de către familii, a conchis Cseke Attila.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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