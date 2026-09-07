Ministerul Dezvoltării: Au fost depășite țintele asumate prin PNRR pentru dezvoltarea transportului verde

Ministerul Dezvoltării a atins și a depășit țintele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru dezvoltarea transportului verde și a infrastructurii destinate vehiculelor electrice.

Prin investițiile finanțate din fonduri europene, autoritățile locale au achiziționat 1.147 de vehicule nepoluante pentru transportul public local – autobuze, tramvaie, troleibuze și microbuze electrice –, depășind astfel ținta de 1.135 de vehicule stabilită inițial prin PNRR, potrivit comunicatului oficial.

Un rezultat semnificativ a fost obținut și în ceea ce privește transportul verde, prietenos cu mediul, în localități, destinat instalării punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice. Față de ținta renegociată de 2.000 de puncte de reîncărcare, beneficiarii au raportat, în platforma online pusă la dispoziție de minister, 5.278 de puncte de încărcare realizate la nivel național.

„Transportul verde înseamnă mai puțină poluare și servicii publice mai bune. Am reușit să depășim atât ținta pentru vehiculele nepoluante, cât și, într-o proporție semnificativă, ținta pentru infrastructura de reîncărcare a mașinilor electrice. Cele peste 5.200 de puncte de reîncărcare creează o infrastructură necesară pentru tranziția către mobilitatea electrică”, a subliniat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministerul Dezvoltării continuă verificarea documentațiilor încărcate de beneficiari în platformă, în vederea confirmării conformității și centralizării finale a investițiilor realizate.