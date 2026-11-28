Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului aduce în atenția companiilor din sectorul resurselor minerale neenergetice un ghid OCDE care le sprijină în integrarea riscurilor și a impactului asupra mediului în procesele de verificare a lanțurilor de aprovizionare. Demersul are loc în contextul aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, potrivit unui comunicat al ministerului.

Ghidul OCDE privind diligența necesară în materie de mediu în lanțurile de aprovizionare cu resurse minerale explică modul în care recomandările organizației pot fi aplicate în acest sector și indică resurse practice pentru companii.

Diligența necesară presupune identificarea și gestionarea riscurilor și a efectelor negative asociate activității unei companii și relațiilor sale de afaceri. În cazul acestui ghid, accentul cade pe problemele de mediu din lanțurile de aprovizionare cu minerale.

Documentul se adresează atât companiilor implicate în extracție și prelucrare, cât și celor care utilizează sau comercializează produsele rezultate.

Pentru întreprinderile din avalul lanțului de aprovizionare – comercianți și burse de metale, producători de componente și echipamente, precum și comercianți cu amănuntul – ghidul explică modalitățile de integrare a considerentelor de mediu în propriile proceduri de diligență necesară.

În cazul întreprinderilor din amonte, documentul oferă îndrumări pentru a răspunde așteptărilor clienților și partenerilor de afaceri. Sunt vizați operatorii minieri, comercianții și exportatorii locali, comercianții internaționali de concentrate, topitoriile, rafinăriile și reciclatorii.

Ghidul se bazează pe trei instrumente OCDE: liniile directoare pentru întreprinderile multinaționale privind conduita responsabilă în afaceri, ghidul pentru lanțuri de aprovizionare responsabile cu minerale din zone afectate de conflict și cu risc ridicat și ghidul privind diligența necesară pentru conduita responsabilă în afaceri.

Publicat în septembrie 2023, documentul adaptează aceste recomandări la specificul sectorului mineralelor, oferind companiilor un cadru pentru abordarea riscurilor de mediu de-a lungul lanțului de aprovizionare.