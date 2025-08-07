Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului

Universitatea din București este prima universitate din România și pe locul 93 la nivel mondial conform „Times Higher Education Impact Rankings 2025″, unul dintre cele mai cunoscute clasamente din spațiul academic internațional, care evaluează universitățile cu cea mai mare implicare în activități specifice dezvoltării durabile, informează instituția academică într-un comunicat.

Este pentru prima dată când o universitate din România se situează în primele 100 de universități în clasamentul general Times Higher Education Impact Rankings 2025.

La nivel național, dintre cele 25 de universități incluse în clasament, Universitatea din București, care se află pe primul loc, este urmată de trei universități membre ale Consorțiului Universitaria: Academia de Studii Economice din București (201 – 300), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (401 – 600) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (401 – 600).

Scorul cel mai bun obținut de Universitatea din București este pentru „Obiectivul 5 – Egalitate de gen”, unde, conform Times Higher Education Impact Rankings 2025, instituția ocupă locul 3 la nivel mondial.

Criteriile în funcție de care sunt evaluate instituțiile de învățământ superior în acest clasament au la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) incluse în Agenda 2030. Metodologia de clasificare ia în calcul pentru fiecare instituție punctajele pentru primele trei cel mai bine poziționate obiective, la care se adaugă, în mod obligatoriu, „Obiectivul 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor”. Pentru ediția din acest an, Universitatea din București a raportat pentru 9 dintre cele 17 obiective. În cazul a șapte dintre cele nouă Obiective raportate, Universitatea din București se află pe prima poziție la nivel național. Este vorba despre „Obiectivul 4 – Educație de calitate”, „Obiectivul 5 – Egalitate de gen”, „Obiectivul 8 – Muncă decentă și creștere economică”, „Obiectivul 10 – Inegalități reduse”, „Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile”, „Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente”. Acestora li se adaugă „Obiectivul 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor”, unde rezultatele universităților din România, afișate în ordine alfabetică, poziționează Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București pe primul loc la nivel național și în intervalul 101 – 200 la nivel internațional.

„Această poziționare excepțională în top 100 mondial la nivel general pentru implicarea în activități de dezvoltare durabilă și top 3 pentru egalitatea de gen reconfirmă misiunea Universității din București de a fi un spațiu al excelenței, al incluziunii și al responsabilității sociale. Este o recunoaștere a eforturilor susținute ale întregii comunități academice și o încurajare să continuăm prin educație și cercetare, construcția unui viitor sustenabil pentru societatea românească și pentru întreaga lume. Acest rezultat nu este doar un motiv de mândrie, ci și un angajament reînnoit de a acționa în mod concret pentru reducerea inegalităților, promovarea echității, protejarea mediului și consolidarea parteneriatelor care produc schimbare reală. Universitatea din București va rămâne un actor activ și responsabil în transformarea educației și a societății, în România și dincolo de granițele ei”, declară rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda.

De asemenea, Universitatea din București se regăsește între primele 25 de universități din lume pentru „Obiectivul 4 – Educație de calitate” și între primele 36 universități din lume pentru „Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente”.

„Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile” poziționează Universitatea din București între primele 83 de universități din lume, în timp ce pentru „Obiectivul 8 – Muncă decentă și creștere economică”, Universitatea din București se situează în clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2025 pe poziția 84.

Nu în ultimul rând, Universitatea din București este situată în intervalul 101 – 200 pentru „Obiectivul 1 – Fără sărăcie”, în intervalul 301 – 400, alături de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pentru „Obiectivul 10 – Inegalități reduse” și în intervalul 401 – 600, pentru „Obiectivul 3 – Sănătate și bunăstare”.

Prin această performanță fără precedent, Universitatea din București își reconfirmă statutul de lider al învățământului superior din România dovedind că este un partener academic prestigios la nivel internațional. Clasarea în primele 100 de universități din lume în domeniul dezvoltării durabile reflectă consecvența cu care UB promovează valori precum echitatea, responsabilitatea socială, educația de calitate și implicarea activă în viața comunității. Acest rezultat este totodată un angajament ferm pentru viitor: continuăm să construim o universitate ancorată în realitate, care răspunde și se adaptează nevoilor societății, deschisă și capabilă să răspundă provocărilor globale prin cunoaștere, colaborare și inovație.

Clasamentul complet, precum și metodologia de realizare a ierarhiei universităților în funcție de implicarea în activități specifice dezvoltării durabile, pot fi consultate aici.