EDUCAȚIE
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 – 2026, informează Agerpres.
Scopul codului este acela de a asigura un mediu educațional lipsit de prejudecăți, stereotipuri negative, intoleranță, xenofobie, antisemitism, precum și orice altă formă de discurs instigator la ură.
Codul a fost elaborat în conformitate cu Statutul elevului, Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, precum și cu legislația națională și internațională în domeniul drepturilor omului.
„Codul se aplică tuturor elevilor, cadrelor didactice, personalului auxiliar și administrativ, părinților, tutorilor legali, precum și oricărei persoane care interacționează cu unitățile de învățământ preuniversitar, inclusiv partenerilor educaționali. În unitățile de învățământ preuniversitar, personalul didactic și administrativ și elevii se vor delimita ferm și clar de manifestările xenofobe, instigatoare la ură și antisemite”, se arată în document.
Potrivit proiectului, obligațiile specifice pentru elevi sunt următoarele:
- să manifeste respect față de colegi, profesori și personalul școlii, indiferent de naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;
- să sesizeze orice act de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism;
- să participe la activitățile educaționale pentru prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului;
- să adopte un comportament bazat pe incluziune și respect în interacțiunile cu ceilalți;
- să nu răspândească, inclusiv în mediul online, conținut discriminator, xenofob, antisemit sau instigator la ură.
Cadrele didactice trebuie:
- să prevină și să combată orice formă de discriminare, xenofobie, radicalizare, discurs instigator la ură și antisemitism în cadrul orelor de curs;
- să susțină și să promoveze o cultură a respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului, în care diversitatea este celebrată și valorificată;
- să ia măsuri rapide și eficiente în cazul identificării unor comportamente discriminatorii, xenofobe, radicalizate, antisemite sau instigatoare la ură;
- să integreze în procesul educațional elemente din Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și a discursului instigator la ură 2024 – 2027;
- să se implice în organizarea de activități educaționale privind drepturile omului și istoria Holocaustului;
- să participe la sesiunile de formare privind prevenirea și combaterea discriminării, xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și antisemitismului.
Codul prevede că în unitățile de învățământ preuniversitar sunt interzise următoarele fapte:
- instigarea la ură, prin orice mijloace, împotriva membrilor comunității educaționale (personal didactic și administrativ, elevi, părinți/tutori) pe bază de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, dizabilitate, sex, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu prevăzut de lege;
- aplicarea unui tratament inegal, de excludere sau de restricționare în baza unor criterii precum rasa, naționalitatea, etnia, limba, religia, categoria socială, sexul, dizabilitatea, apartenența la o categorie defavorizată sau orice alt criteriu prevăzut de lege;
- promovarea unor idei, simboluri sau doctrine care susțin și promovează regimuri cu caracter totalitar, antisemit, extremist, fascist, iredentist, rasist, șovinist sau xenofob, dovedite a încălca drepturile și libertățile fundamentale ale omului, cu excepția situației în care acestea fac obiectul unei discipline/a unui material de studiu;
- confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în scopul răspândirii, a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe;
- inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup,
- promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război;
- negarea, aprobarea, justificarea, minimalizarea sau distorsionarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a Holocaustului ori a efectelor acestuia, precum și a genocidului, a crimelor contra umanității și a crimelor de război, potrivit legii.
EDUCAȚIE
Elevii români, printre fruntașii Uniunii Europene la studiul limbilor străine în sistemul de învățământ liceal (Eurostat)
România continuă să fie pe primele locuri în Uniunea Europeană la numărul elevilor din învățământul liceal profesional care învață cel puțin două limbi străine ca materii obligatorii sau opționale, depășind cu mult media europeană de 60%, potrivit datelor Eurostat.
În 2023, 60% dintre elevii de liceu din Uniunea Europeană au învățat cel puțin două limbi străine ca materii obligatorii sau opționale. În cazul elevilor care urmează un liceu profesional, doar 34,8% au studiat două sau mai multe limbi străine, dar acest procent a crescut față de anul anterior. România se află printre țările cu cele mai bune rezultate: 99,1% dintre elevii români din liceele teoretice au învățat cel puțin două limbi străine. Doar Franța (99,8%) a avut un procent mai mare. La polul opus, în țări precum Portugalia (6,7%), Irlanda (10,4%) și Spania (22,4%), foarte puțini elevi au studiat două sau mai multe limbi străine în liceu.
EDUCAȚIE
România lansează hubul național de inteligență artificială – un proiect de excelență posibil prin îndeplinirea de către ANC a condiției favorizante 1.1 privind guvernanța specializării inteligente
România a marcat miercuri, 25 iunie 2025, un moment strategic pentru viitorul cercetării prin lansarea oficială a hubului român de inteligență artificială (HRIA), un proiect de anvergură națională și europeană, susținut printr-un consorțiu academic și tehnologic de prestigiu, coordonat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București.
Lansarea HRIA a fost posibilă datorită îndeplinirii de către Autoritatea Națională pentru Cercetare – România (ANC) a condiției favorizante 1.1, privind buna guvernanță a specializării inteligente, un jalon esențial în cadrul politicilor de cercetare și inovare asumate de România pentru perioada 2021–2027.
Noul cadru legislativ, armonizat cu recomandările Comisiei Europene, a permis astfel atragerea unei finanțări totale de peste 336 milioane lei, din care peste 207 milioane sunt fonduri europene nerambursabile, alocate prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare.
Evenimentul de lansare, organizat la Universitatea Politehnica din București, a reunit decidenți din domeniul educației, cercetării și digitalizării, reprezentanți ai Comisiei Europene în România, ai autorităților publice naționale, ai mediului universitar și ai industriei de tehnologie. Au luat cuvântul ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. Daniel David, și președintele Autorității Naționale pentru Cercetare, Andrei Alexandru, alături de reprezentanți ai universităților partenere și ai ecosistemului inovator românesc.
Mesajele transmise au subliniat caracterul strategic al HRIA, ca investiție în viitorul științific și tehnologic al României.
„Avem datoria de a conecta cercetarea românească de excelență cu provocările globale, iar hubul de inteligență artificială reprezintă un pas decisiv în această direcție”, a declarat ministrul Daniel David.
„Investim în cercetare pentru a asigura un viitor competitiv și stabil pentru România, dar și pentru a transforma rezultatele științifice în soluții reale pentru economie și societate”, a adăugat Andrei Alexandru, președintele ANC.
Hubul român de inteligență artificială își propune să devină un centru de referință pentru cercetarea aplicată, inovarea tehnologică și transferul de cunoaștere în domeniul inteligenței artificiale, conectând cercetarea academică de vârf cu nevoile concrete ale economiei și societății.
Autoritatea Națională pentru Cercetare își reafirmă angajamentul de a sprijini, prin politici coerente și mecanisme de finanțare performante, proiectele care aduc plusvaloare reală pentru România și pentru comunitatea științifică internațională. HRIA este o dovadă clară că, atunci când investițiile sunt ancorate în viziune, parteneriat și guvernanță eficientă, cercetarea românească poate deveni un model regional de excelență și impact.
EDUCAȚIE
Universitatea din București, în primele 3 universități din lume privind obiectivul egalității de gen și pe locul 93 la nivel mondial pentru implicarea în activități de dezvoltare durabilă
Universitatea din București este prima universitate din România și pe locul 93 la nivel mondial conform „Times Higher Education Impact Rankings 2025″, unul dintre cele mai cunoscute clasamente din spațiul academic internațional, care evaluează universitățile cu cea mai mare implicare în activități specifice dezvoltării durabile, informează instituția academică într-un comunicat.
Este pentru prima dată când o universitate din România se situează în primele 100 de universități în clasamentul general Times Higher Education Impact Rankings 2025.
La nivel național, dintre cele 25 de universități incluse în clasament, Universitatea din București, care se află pe primul loc, este urmată de trei universități membre ale Consorțiului Universitaria: Academia de Studii Economice din București (201 – 300), Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (401 – 600) și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (401 – 600).
Scorul cel mai bun obținut de Universitatea din București este pentru „Obiectivul 5 – Egalitate de gen”, unde, conform Times Higher Education Impact Rankings 2025, instituția ocupă locul 3 la nivel mondial.
Criteriile în funcție de care sunt evaluate instituțiile de învățământ superior în acest clasament au la bază cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) incluse în Agenda 2030. Metodologia de clasificare ia în calcul pentru fiecare instituție punctajele pentru primele trei cel mai bine poziționate obiective, la care se adaugă, în mod obligatoriu, „Obiectivul 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor”. Pentru ediția din acest an, Universitatea din București a raportat pentru 9 dintre cele 17 obiective. În cazul a șapte dintre cele nouă Obiective raportate, Universitatea din București se află pe prima poziție la nivel național. Este vorba despre „Obiectivul 4 – Educație de calitate”, „Obiectivul 5 – Egalitate de gen”, „Obiectivul 8 – Muncă decentă și creștere economică”, „Obiectivul 10 – Inegalități reduse”, „Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile”, „Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente”. Acestora li se adaugă „Obiectivul 17 – Parteneriate pentru realizarea obiectivelor”, unde rezultatele universităților din România, afișate în ordine alfabetică, poziționează Universitatea din București și Academia de Studii Economice din București pe primul loc la nivel național și în intervalul 101 – 200 la nivel internațional.
„Această poziționare excepțională în top 100 mondial la nivel general pentru implicarea în activități de dezvoltare durabilă și top 3 pentru egalitatea de gen reconfirmă misiunea Universității din București de a fi un spațiu al excelenței, al incluziunii și al responsabilității sociale. Este o recunoaștere a eforturilor susținute ale întregii comunități academice și o încurajare să continuăm prin educație și cercetare, construcția unui viitor sustenabil pentru societatea românească și pentru întreaga lume. Acest rezultat nu este doar un motiv de mândrie, ci și un angajament reînnoit de a acționa în mod concret pentru reducerea inegalităților, promovarea echității, protejarea mediului și consolidarea parteneriatelor care produc schimbare reală. Universitatea din București va rămâne un actor activ și responsabil în transformarea educației și a societății, în România și dincolo de granițele ei”, declară rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda.
De asemenea, Universitatea din București se regăsește între primele 25 de universități din lume pentru „Obiectivul 4 – Educație de calitate” și între primele 36 universități din lume pentru „Obiectivul 16 – Pace, justiție și instituții eficiente”.
„Obiectivul 11 – Orașe și comunități durabile” poziționează Universitatea din București între primele 83 de universități din lume, în timp ce pentru „Obiectivul 8 – Muncă decentă și creștere economică”, Universitatea din București se situează în clasamentul Times Higher Education Impact Rankings 2025 pe poziția 84.
Nu în ultimul rând, Universitatea din București este situată în intervalul 101 – 200 pentru „Obiectivul 1 – Fără sărăcie”, în intervalul 301 – 400, alături de Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, pentru „Obiectivul 10 – Inegalități reduse” și în intervalul 401 – 600, pentru „Obiectivul 3 – Sănătate și bunăstare”.
Prin această performanță fără precedent, Universitatea din București își reconfirmă statutul de lider al învățământului superior din România dovedind că este un partener academic prestigios la nivel internațional. Clasarea în primele 100 de universități din lume în domeniul dezvoltării durabile reflectă consecvența cu care UB promovează valori precum echitatea, responsabilitatea socială, educația de calitate și implicarea activă în viața comunității. Acest rezultat este totodată un angajament ferm pentru viitor: continuăm să construim o universitate ancorată în realitate, care răspunde și se adaptează nevoilor societății, deschisă și capabilă să răspundă provocărilor globale prin cunoaștere, colaborare și inovație.
Clasamentul complet, precum și metodologia de realizare a ierarhiei universităților în funcție de implicarea în activități specifice dezvoltării durabile, pot fi consultate aici.
