Ministerul Energiei: Faza I a conductei BRUA a fost finalizată, o realizare foarte mare pentru România şi UE care va duce la consolidarea securităţii energetice

Faza I a proiectului BRUA a fost finalizată, atât conducta, cât și stațiile de comprimare, lucru care va duce la diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze a României, a anunțat luni Dan Drăgan, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri la evenimentul desfășurat online ”The Romanian International Gas Conference”, potrivit Agerpres.

”Proiectul BRUA faza I este finalizat, atât conducta, cât şi staţiile de comprimare. BRUA va duce la diversificarea surselor de aprovizionare şi la consolidarea securităţii energetice. De asemenea, va permite fluxul de gaze de pe platforma Mării Negre”, a spus oficialul ministerial.

Acesta a completat că este o realizare foarte mare pentru România și Uniunea Europeană.

Finalizarea acestui proiect în acest an era anunțată încă din luna iunie de prim-ministrul Ludovic Orban. ”În cursul acestui an, vom finaliza BRUA (n.r.- gazoductul Bulgaria-România-Ungaria-Austria), tronsonul de pe teritoriul României şi, de asemenea, (…) vom finaliza gazoductul Ungheni-Chişinău, un obiectiv de investiţii care se află, de asemenea, sub conducerea Transgaz (…) Încercăm în toate domeniile de activitate să împingem investiţiile înainte, să atragem resurse, să selectăm companii capabile să ducă proiectele la bun sfârşit în termen cât mai scurt şi un nivel de calitate cât mai ridicat”, declara la acel moment Ludovic Orban.

Proiectul BRUA constă în construirea unei conducte noi de transport gaze în lungime de 479 km care va conecta Nodul Tehnologic Podişor cu Staţia de Măsurare Gaze Horia pe direcţia Podişor-Corbu-Hurezani-Haţeg-Recaş-Horia.

Acest nou coridor vizează diversificarea rutelor de transport gaze naturale din regiunea Mării Caspice înspre Europa Centrală, valorificarea unor noi surse de gaze naturale în perimetrele offshore din Marea Neagră, precum şi valorificarea volumelor de gaze naturale aferente acestor surse pe piaţa românească şi europeană şi posibilitatea curgerii fizice bidirecţionale permanente pe interconectările cu Bulgaria şi Ungaria.

Faza I asigură capacităţi de transport bidirecţional de 1,5 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Bulgaria şi 4,4 miliarde metri cubi pe an în sau din direcţia Ungaria.

Tronsonul românesc al conductei ar fi trebuit finalizat în decembrie 2020 şi a necesitat o investiţie totală de 480 de milioane de euro, din care 180 de milioane de euro reprezintă un grant acordat de Comisia Europeană.